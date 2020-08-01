Турция обещает не повышать цены для российских туристов

Отели Турции не будут повышать цены после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом "РИА Новости" заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает агентство в ночь на воскресенье, 2 августа.

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса", - сообщил Чорабатыр, отметив, что некоторые отели даже снижают цены для привлечения туристов.

О возможном повышении цен на отдых в Турции ранее заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, цена на туры в Турцию растет из-за повышения спроса на это направление.

Турция стала одной из трех стран, с которыми Россия 1 августа возобновила авиасообщение - кроме Турции это Великобритания и Танзания. Уже 1 августа начались полеты в Стамбул и Анкару, а полеты в курортные регионы возобновятся 10 августа.

С 15 августа возобновляется авиасообщение России со Швейцарией. Однако в эту страну из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.

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