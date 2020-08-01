 Турция обещает не повышать цены для российских туристов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.08.2020

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Мир

Турция обещает не повышать цены для российских туристов

Турция стала одной из трех стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение. Туроператоры начали продавать туры в эту страну, которые пользуются большим спросом.

Пляж в Анталии

Отели Турции не будут повышать цены после возобновления авиасообщения с Россией. Об этом "РИА Новости" заявил глава федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр, сообщает агентство в ночь на воскресенье, 2 августа.

"Нынешние цены прописаны в контрактах с туроператорами, заключенных в 2019 году, и они продолжают действовать. Цены повышаться не будут, даже несмотря на то, что в отелях увеличились расходы в связи с мерами против распространения коронавируса", - сообщил Чорабатыр, отметив, что некоторые отели даже снижают цены для привлечения туристов.

О возможном повышении цен на отдых в Турции ранее заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, цена на туры в Турцию растет из-за повышения спроса на это направление.

Турция стала одной из трех стран, с которыми Россия 1 августа возобновила авиасообщение - кроме Турции это Великобритания и Танзания. Уже 1 августа начались полеты в Стамбул и Анкару, а полеты в курортные регионы возобновятся 10 августа.

 С 15 августа возобновляется авиасообщение России со Швейцарией. Однако в эту страну из России пока смогут въехать только имеющие вид на жительство граждане, а не туристы.

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  • Собор Святой Софии в Стамбуле

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

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  • Собор святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

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  • Собор Святой Софии изнутри

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  • Султан Мехмед II

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    Византийское правление в Константинополе окончилось в 1453 году. Город завоевал османский султан Мехмед II. Он распорядился, чтобы собор Святой Софии стал мечетью. К зданию пристроили 4 минарета. Крест заменили на полумесяц, колокола и алтарь были демонтированы или разрушены, мозаика и фрески замазаны штукатуркой.

  • Мустафа Кемаль Ататюрк

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Мечеть превратили в музей

    После падения Османской империи основатель современного турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк в 1934 году превратил собор Святой Софии в музей, получивший название Музей Айя-София. В здании начались реставрационные работы. Были вновь открыты фрески и мозаика, ранее замазанные штукатуркой. Много внимания было уделено тому, чтобы не повредить мусульманские символы в здании.

  • Византийская икона

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Византийские иконы

    В ходе реставрационных работ на стенах внутри собора открылась роскошная византийская мозаика 14 века, замазанная штукатуркой, когда собор превратили в мечеть. Полностью мозаика не сохранилась, но лица все же хорошо видны. В середине изображен Христос как владыка мира. По левую сторону - Дева Мария, по правую - Иоанн Креститель.

  • Мусульманские и христианские символы в соборе Святой Софии

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Символы ислама и христианства

    То, что в этом здании речь идет о двух крупных мировых религиях - исламе и христианстве, сразу понятно любому посетителю. Рядом с изображением Девы Марии с Иисусом Христом расположены священные для мусульман цитаты из Корана.

  • Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей

    Собор Святой Софии в Стамбуле: православный храм, музей, мечеть

    Диалог культур и религий

    Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей решительно выступил против превращения Святой Софии в мечеть. С 1934 года собор был музеем и служил местом и символом диалога и мирного сосуществования народов и культур.

    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


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