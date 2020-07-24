Еще одна бывшая православная церковь в Стамбуле станет мечетью

Превратив всемирно известный собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган взялся за другую бывшую православную церковь в этом городе. 21 августа Эрдоган подписал указ, согласно которому отныне мусульманские богослужения будут проводиться в монастыре Хора в Стамбуле, в ансамбль которого входит византийская церковь Христа Спасителя в Полях.

Как и собор Святой Софии, монастырь Хора является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание, расположенное в стамбульском районе Фатих, было построено в VI веке во времена Византийской империи и превращено в мечеть в 1511 году после захвата Константинополя турками-османами. А в 1945 году правительство Турецкой республики присвоило церкви статус музея, после чего ее открыли для туристов.

Монастырь Хора в Стамбуле

Бывшая церковь Христа Спасителя славится своими уникальными и хорошо сохранившимися фресками и мозаиками. В последние дни в соцсетях можно увидеть множество видеороликов, на которых запечатлены длинные очереди перед музеем. Судя по всему, многие хотят в последний раз увидеть произведения искусства, прежде чем указ Эрдогана вступит в силу - ведь ожидается, что византийские фрески впредь будут закрыты шторами.

Стамбул - культурная столица Турции

Ожидается, что решение Эрдогана превратить музей Хора в мечеть повлечет за собой новый виток напряженности. Его аналогичные действия в отношении собора Святой Софии в июле 2020 года уже вызвали шквал критики по всему миру.

Глава Константинопольской православной церкви патриарх Варфоломей, в частности, заявил, что собор является одним из важнейших объектов культурного наследия и принадлежит не только его непосредственным владельцам, но и "всему человечеству". Обеспокоенность изменением статуса собора выразили и в Русской православной церкви, а также во Всемирном совете церквей, в Ватикане и Европарламенте.

Бывшая церковь Христа Спасителя знаменита своими византийскими мозаиками

Похожей реакции стоит ожидать и сейчас. Глава Ассоциации поддержки фондов греческих общин (RUMVADER) Лаки Вингас сожалеет о последнем решении Эрдогана. Стамбул - культурная столица Турции, и его культурное разнообразие нельзя ставить под сомнение, подчеркивает Вингас в беседе с DW.

Все больше греков покидают Стамбул

Лаки Вингас

На взгляд главы RUMVADER, бескомпромиссная позиция турецких властей будет способствовать дальнейшей маргинализации национальных и религиозных меньшинств в стране. По его словам, многие молодые жители Турции с миграционными корнями теперь все чаще ищут работу за границей.

"За последние 15 лет в Стамбул переехало много греков. Они успешно интегрировались и вносят свой вклад в жизнь общества. То, что сейчас многие размышляют над тем, чтобы вернуться в Грецию, вызывает у меня беспокойство", - признался Лаки Вингас.

Политический маневр Эрдогана

Искусствовед Осман Эрден также расценивает действия Эрдогана как покушение на культурно-историческое наследие Стамбула. Статус музея, который на протяжении десятилетий сохранялся за собором Святой Софии и монастырем Хора, был знаком того, что в Стамбуле чтят все его историческое прошлое без исключений, полагает Эрден.

"Этот статус никогда не был направлен против Османской империи или ислама", - подчеркивает он и сетует на то, что история Стамбула с каждым днем все сильнее политизируется. Это несправедливо по отношению к историческому прошлому города, отмечает искусствовед.

Антрополог Айше Чавдар считает превращение бывших христианских церквей в мечети политическим маневром. "На муниципальных выборах в июне 2019 года кандидат от партии Эрдогана проиграл в Стамбуле представителю оппозиции. Теперь президент и его сторонники, по всей видимости, ищут другие способы оставить в городе свой след", - поясняет она.

И добавляет, что тем самым власти посылают населению четкий сигнал - смотрите, мол, мы все еще здесь. По словам Чавдар, это будет иметь далекоидущие последствия: политикам, которые в будущем сменят Эдогана и его правительство, будет крайне сложно повернуть процесс исламизации вспять.

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