Комментарий: Россиянам велели пожертвовать отпуском

Полеты из России в Турцию и Танзанию отменены с 15 апреля до 1 июня, то есть на 45 дней. Об этом Росавиация официально уведомила авиаперевозчиков. Уже заехавших на "турецкие берега" около 30 тысяч россиян обещают вывезти обратно. Неизвестно, вернут ли что-то еще полумиллиону россиян, уже заплатившему за туры около 35 млрд рублей. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что причиной запрета является высокий уровень заболеваемости COVID-19 в этих двух странах. Однако за три дня до этого Турция поддержала Украину по вопросу о Крыму. Так какая реальная причина запрета на полеты?

"Бомбить Танзанию"

Давайте посмотрим на ситуацию объективно, говорят сторонники кремлевской версии введения запрета на перелеты в Турцию и Танзанию. Ведь в этих странах и правда рекордно высокий уровень заболеваемости ковидом. Вдруг, как говорит Дмитрий Песков, власти и правда озабочены не политикой, а нашим здоровьем?

Иван Преображенский

На это хочется ответить, что объективно можно взглянуть через сравнение. Причем лучше на примере Танзании, к которой у Кремля политических претензий точно нет. Еще в конце зимы многие страны ЕС, например, Чехия, запретили своим гражданам посещать танзанийские курорты. Но российские власти тогда не волновал рост заболеваемости ковидом в этой стране, включая и таинственную смерть ее президента. Да и в Турцию, кстати, запретили летать с большим опозданием, когда там давно действовал строгий локдаун.

Выходит, эта версия убедительной не выглядит. Скорее, Кремлю весной надо было дать гражданам глотнуть свежего воздуха, убедить их в окончании эпидемии в самой России. Теперь на первый план, очевидно, вышли другие потребности. И Кремль решил вместо Воронежа, для убедительности, на пару с Турцией "разбомбить Танзанию".

Интересы полумиллиона собственных сограждан, которые уже купили туры, власти не заботят. В качестве компенсации они получат поездку в Геленджик или в Севастополь, а откажутся - значит не патриоты. Таким можно деньги и не возвращать. Туркомпании, которые возят во "вражеские страны", тоже беречь не станут.

Российские туристы или турецкие помидоры

С учетом неубедительности "ковидной" версии самое популярное объяснение случившегося - в решении Кремля наказать турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдоган за поддержку Украины. Действительно, накануне решения Росавиации он встречался со своим украинским коллегой. По итогам этих переговоров, Эрдоган публично поддержал позицию Владимира Зеленского, а Крым назвал аннексированным.

Хотя Турция и раньше признавала Крым украинским, Путин, как говорят, мог обидеться и решить наказать Эрдогана. Инструментов, как показывает прошлое, у России не так много. Можно, конечно, было бы принять долгосрочные меры давления. Например, прекратить поставки природного газа по "Турецкому" и "Голубому" потокам. Или остановить военное сотрудничество включая обслуживание ранее проданных С-400. Наконец, прекратить строительство в Турции АЭС "Аккую" и отозвать кредит на нее.

Ничего этого Кремль не делал, даже когда турками был сбит в Сирии российский самолет. Российское руководство стабильно выбирает из двух опций: запретить ввоз турецких помидоров или вывоз туристов, потому что полностью разрывать с Эрдоганом Путин не хочет. В прошлый раз, после войны в Нагорном Карабахе, были помидоры. До них - туристы. Теперь вот снова запрет на перелеты, а с ним туристическая блокада. Как понимают обе стороны, это вновь временная мера.

Полмиллиона заложников

Есть, правда, и более радикальное объяснение - военно-стратегическое. Турция стала на сторону Украины в момент, когда Россия массово перебрасывает войска к украинским границам и ходят слухи о возможности начала масштабного военного конфликта.

И кем становятся туристы в случае начала военных действий - при условии, что Эрдоган стал украинским союзником? Они превращаются в 500 тысяч заложников, которых придется как-то защищать, кормить, вывозить. Лишняя проблема в момент, когда у страны и так будут напряжены все силы.

Поэтому логично и патриотично перенаправить их отдыхать в Сочи или Крым. На худой конец в Египет, он с Украиной никак не связан. Билеты туда из России, как говорят, за один день подорожали вдвое.

Версия эта выглядит, быть может, несколько радикальной, но не случайно же такой осведомленный человек как Константин Косачев, зампредседателя Совета Федерации и бывший глава Россотрудничества увязал все это воедино, назвав решение о прекращении полетов в Турцию "проверкой на патриотизм", а россиянам порекомендовав больше не отдыхать в стране, в которой посягают на их права и свободы.

Каждый, разумеется, может выбрать объяснение по своему вкусу. Правдивыми могут оказаться все версии. Что точно можно сказать: власти России относятся к гражданам, как к малым детям. Кремль в очередной раз показывает, что ему виднее, как россиянам жить и где отдыхать.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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