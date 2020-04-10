 Коронавирус: Johnson & Johnson отсрочил начало поставок вакцины ЕС | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 13.04.2021

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Коронавирус

Коронавирус: Johnson & Johnson отсрочил начало поставок вакцины ЕС

Вирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились свыше 137 млн человек во всем мире, более 2,9 млн скончались. Выздоровели свыше 110 млн пациентов. DW следит за событиями 13 апреля.

Вакцина Johnson & Johnson

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 137 млн жителей планеты. Свыше 2,9 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 110 млн пациентов. DW следит за событиями вторника, 13 апреля (время московское).

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Единый прививочный сертификат планируется ввести в Евросоюзе в конце июня. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на заседании одного из комитетов Европарламента. По ее словам, такие сертификаты будут использоваться до конца пандемии COVID-19. Ожидается, что документ будет содержать информацию об иммунитете его владельца от коронавируса, которая может основываться не только на прививке, но также, например, на перенесенном заболевании. Какие преимущества будет давать такой сертификат, будет решать каждая страна ЕС в отдельности.

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Немецкая федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания намерена заказать миллион доз российской вакцины "Спутник V", если та получит допуск медицинского регулятора Евросоюза. Соответствующее поручение дано министерству финансов земли, сообщила глава региона Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). Она отметила, что ранее неоднократно спрашивала на конференции глав земель ФРГ, планируют ли такой шаг федеральное правительство или Евросоюз, и так как никакой реакции не последовало, регион решил действовать самостоятельно. Ранее подобное решение приняли власти Баварии.

Турция вводит частичный локдаун

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Турция на ближайшие две недели вводит частичный локдаун в стране из-за роста количества выявляемых заражений коронавирусом, сообщает "Анадолу" со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Турция ужесточит меры против COVID-19 и введет частичный локдаун в течение первых двух недель Рамадана", - цитирует агентство главу государства. Рамадан начался у мусульман с заходом солнца 12 апреля.

Среди прочего, в стране запрещают поездки между городами за исключением срочных ситуаций.

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Власти немецкой федеральной земли Саксония продлили действие карантинных ограничительных мер до 9 мая. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Петра Кёпинг (Petra Köpping) после заседания правительства земли. В рамках локдауна в Саксонии, в частности, закрыты отели и заведения общепита, а также действуют ограничения на социальные контакты.

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Власти Норвегии смягчают ограничительные меры, введенные из-за пандемии, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. В частности, с 17 апреля разрешены встречи в закрытых помещениях численностью до 100 человек при условии, что все присутствующие сидят на ранее распределенных местах. Между тем в некоторых населенных пунктах, в том числе столице Осло, продолжают действовать некоторые локальные ограничения.

Johnson & Johnson отсрочил начало поставок вакцины ЕС

Symbolfoto Corona-Impfstoff Johnson & Johnson

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Американский фармацевтический концерн Johnson & Johnson перенес на более поздний срок начало поставок в Европу своей вакцины от COVID-19. Концерн намерен перепроверить сообщения о случаях тромбоза мозговых вен у привитых этим препаратом.

Вакцина Johnson & Johnson была в конце февраля допущена для экстренного применения в США, а в середине марта - в Евросоюзе. Позже в США было приостановлено применение препарата в связи с шестью случаями тромбоза мозговых вен у привитых.

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В Беларуси началась третья волна COVID-19, сообщила глава отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики министерства здравоохранения страны Инна Карабан. По ее словам, которые приводит БелТА, в республике "начинается очередной подъем заболеваемости инфекцией". По данным Минздрава Беларуси, число привитых одной дозой вакцины составило 129 899 человек, двумя дозами - 41 688. 

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Кабинет министров немецкой федеральной земли Бавария продлил локдаун до 9 мая. Ранее действие ограничительных мер истекало в ночь на 19 апреля. 

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Принятое накануне решение Москвы ограничить авиасообщение с Турцией не является политическим и обусловлено ростом заболеваемости коронавирусом в этой стране. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, связано ли решение с заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о поддержке Украины. "Ситуация носит исключительно эпидеомиологический характер", - отметил Песков.

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В Грузии за последние сутки зафиксировано 1374 новых случаев заражения коронавирусом, что почти в 4 раза больше, чем накануне (359). Так, общее число инфицированных в стране с начала пандемии выросло до 290 129. Количество жертв коронавируса выросло за сутки на 11 до 3894.   

Накануне глава Национального центра по контролю за заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что, по оценкам экспертов, в стране предположительно в 50-60% случаев заражения ковидом речь идет о "британском" варианте коронавируса.

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Правительство Германии одобрило поправки в Закон об эпидемиологической защите, регулирующие ужесточения ограничительных мер в случае ухудшения эпидемиологической обстановки. Предполагается, в частности, введение запрета на выход из дома с 21.00 до 05.00, если показатель прироста заболеваемости в определенном населенном пункте или регионе превысит 100 случаев на 100 тыс. населения за 7 дней. До сих пор в 16 федеральных землях Германии действуют разные правила относительно ужесточения ограничений.

Туристический рынок РФ "на грани нервного срыва"

Туристы в Турции

Из-за пандемии поток туристов в Турцию снизился

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На период с 15 апреля по 1 июня, на который накануне было приостановлено авиасообщение России с Турцией, россияне забронировали туры на турецких курортах на общую сумму 35 млрд рублей. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в интервью радиостанции "Эхо Москвы". По ее словам, всего было забронировано более полумиллиона путевок. Сейчас туристический рынок находится "в состоянии коллапса и на грани нервного срыва", отметила Ломидзе.

12 апреля Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией. Такое решение принял Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Запрет коснется как чартерных, так и регулярных рейсов. В Роспотребнадзоре отметили, что из всех 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции сейчас самые высокие цифры заболеваемости.

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Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер подал в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем. "Во времена пандемии необходим министр по делам здравоохранения, который на 100 процентов в форме. Сейчас я не соответствую этому", - написал Аншобер в Twitter. Политик заявил, что слишком много работал в последнее время и у него появились проблемы с сердечно-сосудистой системой. В последние несколько недель Аншобер дважды уходил на больничный.

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В России за сутки общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии выросло на 8173 до 4 657 883, сообщает оперативный штаб. Количество смертей в результате заражения увеличилось на 338 до 103 601.

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Индия одобрила использование российской вакцины "Спутник V", сообщили в ведущей местной фармацевтической компании Dr Reddy's Laboratories. Это уже третий препарат - после британско-шведского AstraZeneca и индийского Covaxin - допущенного к применению в Индии. В стране уже заключено соглашение о производстве 852 миллионов доз "Спутника V".

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Суточный прирост заражений коронавирусом в Германии составил 10 810 случаев, сообщил Институт имени Роберта Коха. За последние 24 часа скончались 294 пациента с COVID-19. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 022 323 случая заражения, общее число связанных с SARS-CoV-2 летальных исходов возросло до 78 746. Выздоровели свыше 2,7 млн человек. Средний показатель новых заражений за последние семь дней по всей стране составил 140,9 случая на 100 тысяч жителей.

++08.10++

В Индии зарегистрировано 161 736 новых случаев инфицирования за 24 часа - такого высокого суточного прироста еще не наблюдалось с начала пандемии ни в одной стране мира. В общей сложности в стране заражены коронавирусом более 13,69 миллиона человек. В течение последних суток скончались 879 пациентов, общее число случаев летального исхода достигло 171 058. Накануне стало известно, что Индия стала второй после США страной с наиболее высоким числом инфицированных, обогнав по этому показателю Бразилию.

Болгария ослабила ограничения

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Болгария смягчила ряд ограничительных мер, объяснив это ослаблением третьей волны инфекции. В стране вновь открылись школы, заведения гастрономии и кинотеатры. Торговые центры смогут вновь принять посетителей с 15 апреля, а бары и ночные клубы - с 29 апреля. В целях предосторожности половина мест в ресторанах и кафе должны оставаться свободными.

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Вакцина Johnson & Johnson

Вакцина Johnson & Johnson

Австралия решила не закупать вакцину производства Johnson & Johnson, позволяющую обойтись одной прививкой вместо двух. Этот препарат схож с вакциной AstraZeneca, о приобретении которой власти уже договорились, объяснил министр здравоохранения Грег Хант. В целом 26-миллионная Австралия получила 3,7 млн доз препаратов AstraZeneca и BioNTech/Pfizer.

"Британский" вариант не ведет к более тяжелым формам ковида

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Вариант коронавируса B 1.1.7, впервые обнаруженный в Великобритании, не приводит к более тяжелым формам заболевания, пишет медицинский журнал The Lancet Infectious Diseases. Исследователи изучили данные 341 пациента. Среди заразившихся этой мутацией болезнь протекала в тяжелой форме или привела к летальному исходу в 36 процентах случаев. А среди больных, у которых нашли иной вариант возбудителя инфекции, этот показатель составил 38 процентов. В то же время авторы исследования, представленного в журнале The Lancet Public Health, уточнили, что выявленная в Великобритании мутация примерно в 1,35 раза заразнее первоначального варианта.

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Школьники в канадском городе Миссиссога

Школьники в канадском городе Миссиссога

Все школы канадской провинции Онтарио переходят на дистанционное обучение, заявил премьер-министр самого населенного региона страны Даглас Форд. Он объяснил решение большим количеством случаев инфицирования из-за распространения более заразных вариантов вируса. Сроки возобновления работы учебных заведений в прежнем формате неизвестны.

++02.30++

Ирландия не будет использовать препарат шведско-британской компании AstraZeneca для вакцинации лиц моложе 60 лет. Ряд стран Европы уже приостанавливали использование этого препарата. В редких случаях у привитых людей образовались тромбы, некоторые из вакцинированных в результате скончались. После проведения проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA) Германия и большинство других стран возобновили применение вакцины AstraZeneca.

Генсек ООН критикует распределение вакцин в мире

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Различия в скорости и масштабе кампаний вакцинации вызвали резкую критику генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Такая ситуация угрожает здоровью и благосостоянию каждого человека, отметил он. Генсек ООН указал на необходимость обеспечить справедливый доступ к лекарственным препаратам в любой точке земного шара. Многие государства до сих пор не начали прививать сотрудников сферы здравоохранения и граждан из наиболее уязвимых категорий, указал он. По словам Гутерриша, около 75 процентов имеющихся запасов вакцин от COVID-19 находятся в распоряжении 10 процентов стран.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 12 апреля >>>

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