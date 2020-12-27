В Турции стремительно растут цены. Что делает Эрдоган?

Президент Эрдоган пытается бороться с экономическим кризисом в Турции. Ему удалось укрепить лиру, но инфляция ускоряется и цены на продукты неудержимо растут. В чем причина?
Уже больше двух лет курс турецкой лиры неудержимо падает. Уровень безработицы - особенно среди молодых специалистов - драматичен. Цены на основные продукты питания сильно колеблются. С начала валютного и экономического кризиса осенью 2018 года ситуация остается неизменной: экономика пребывает в плачевном состоянии, а меры турецкого правительства в экономической и в денежно-кредитной политике не приносят желаемого результата.
Осенью прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возвестил о "новой эре экономики". Вслед за этим в стране начались увольнения: вначале поста лишился глава Центробанка Мурат Уйсал, затем, сославшись на проблемы со здоровьем, в отставку ушел министр финансов Берат Албайрак, приходящийся президенту страны зятем.
В ноябре 2020 года последовали радикальные шаги в денежно-кредитной политике. Ключевая процентная ставка была неожиданно повышена с 10,25 до 15 процентов, а в декабре ее подняли - до 17 процентов. Это стало неожиданным шагом: Эрдоган всегда считался сторонником низкой ключевой процентной ставки. Решение положительно подействовало на валютный рынок - рекордно низкая в то время стоимость турецкой лиры (один американский доллар стоил 8,50 лир) выросла на 18 процентов в следующие три месяца, и сейчас за один доллар предлагают 7,02 лиры.
"Назначение нового главы Центробанка и последовательное повышение процентных ставок способствовали росту стоимости лиры", - считает профессор экономики Стамбульского университета культуры Синан Алчин. А дальнейшие шаги Центробанка в борьбе с инфляцией восстановили доверие к турецкой лире.
И все же укрепление национальной валюты не повысило уровень благосостояния жителей Турции. Инфляция по-прежнему растет, к настоящему времени ее уровень составляет 14,97 процента - наивысший показатель с августа 2019 года. Особенно ощутимо повышение цен на продукты.
По данным индекса потребительских цен, ежегодно публикуемого Турецким статистическим институтом (TÜIK), в прошлом году стоимость продуктов резко повысилась. За овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на турецких рынках жителям страны приходится платить на 27 процентов больше, чем еще полгода назад.
Президент Эрдоган обвиняет во всем предприятия розничной торговли. Две недели назад он пригрозил им "суровыми наказаниями". По его словам, от его внимания не ускользнула существенная разница в рыночных ценах на овощи, фрукты и даже на бобовые. "Мы не потерпим угнетения наших граждан. Выполняйте свою работу и прекратите издеваться над ними", - негодовал турецкий лидер. Помимо розничных торговцев, Эрдоган обвиняет в сотрясении мировых финансовых рынков глобальную засуху и пандемию коронавируса.
Однако критически настроенные эксперты придерживаются иного мнения. В Турции идеальные климатические условия для продуктивного сельского хозяйства. При этом страна импортирует значительную часть овощей и фруктов. Поэтому многие считают, что в росте цен на продукты питания виновны турецкие власти. В течение многих лет исламское консервативное правительство Партии справедливости и развития (ПСР) активно увеличивало инвестиции в строительство и сферу услуг, оставляя без внимания сельскохозяйственный сектор.
Экономист Барис Сойдан объясняет стремительный рост стоимости продуктов питания неолиберальной аграрной политикой Турции: "Высокая стоимость доллара тянет вверх и цены на продукты, потому что растут цены на дизельное топливо и удобрения, которые, в основном, поступают из-за рубежа. В итоге снижается урожайность на полях, деревни исчезают, потому что фермеры думают, что сельское хозяйство нерентабельно". Другой аспект, по словам Сойдана, заключается в том, что в последнее десятилетие "сельскохозяйственные площади были отданы под застройку крупных жилых комплексов".
Но вместо того чтобы субсидировать в сельское хозяйство и оказать финансовую поддержку населению, президент Эрдоган занят очередным гигантским проектом. На прошлой неделе он объявил о скором наступлении в Турции эры покорения космоса.
"В рамках международного партнерства к концу 2023 года мы запустим на орбиту нашу уникальную гибридную ракету и осуществим посадку на Луну", - заявил турецкий президент. По его словам, событие будет приурочено к юбилею основания Турецкой республики.
"Лунный проект" Эрдогана вызывает неоднозначное отношение у жителей страны. В то время как одни с энтузиазмом восприняли эту идею и воодушевленно пишут о ней в соцсетях, другие задаются вопросом об уместности дорогостоящей миссии на Луну в период экономического кризиса в Турции.
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