 В Турции стремительно растут цены. Что делает Эрдоган? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 21.02.2021

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Мир

В Турции стремительно растут цены. Что делает Эрдоган?

Президент Эрдоган пытается бороться с экономическим кризисом в Турции. Ему удалось укрепить лиру, но инфляция ускоряется и цены на продукты неудержимо растут. В чем причина?

На истамбульском рынке

Цены на продукты в Турции неудержимо растут

Уже больше двух лет курс турецкой лиры неудержимо падает. Уровень безработицы - особенно среди молодых специалистов - драматичен. Цены на основные продукты питания сильно колеблются. С начала валютного и экономического кризиса осенью 2018 года ситуация остается неизменной: экономика пребывает в плачевном состоянии, а меры турецкого правительства в экономической и в денежно-кредитной политике не приносят желаемого результата.

Осенью прошлого года  президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган  возвестил о "новой эре экономики". Вслед за этим в стране начались увольнения: вначале поста лишился глава Центробанка Мурат Уйсал, затем, сославшись на проблемы со здоровьем, в отставку ушел министр финансов Берат Албайрак, приходящийся президенту страны зятем.

Повышение ключевой ставки укрепило лиру

В ноябре 2020 года последовали радикальные шаги в денежно-кредитной политике. Ключевая процентная ставка была неожиданно повышена с 10,25 до 15 процентов, а в декабре ее подняли - до 17 процентов. Это стало неожиданным шагом: Эрдоган всегда считался сторонником низкой ключевой процентной ставки. Решение положительно подействовало на валютный рынок - рекордно низкая в то время стоимость турецкой лиры (один американский доллар стоил 8,50 лир) выросла на 18 процентов в следующие три месяца, и сейчас за один доллар предлагают 7,02 лиры.

Синан Алчин

Повышение процентных ставок укрепило лиру, считает экономист Синан Алчин

"Назначение нового главы Центробанка и последовательное повышение процентных ставок способствовали росту стоимости лиры", - считает профессор экономики Стамбульского университета культуры Синан Алчин. А дальнейшие шаги Центробанка в борьбе с инфляцией  восстановили доверие к турецкой лире.

Наивысший уровень инфляции с 2019 года

И все же укрепление национальной валюты не повысило уровень благосостояния жителей Турции. Инфляция по-прежнему растет, к настоящему времени ее уровень составляет 14,97 процента - наивысший показатель с августа 2019 года. Особенно ощутимо повышение цен на продукты.

По данным индекса потребительских цен, ежегодно публикуемого Турецким статистическим институтом (TÜIK), в прошлом году стоимость продуктов резко повысилась. За овощи, фрукты, яйца, масло и молоко на турецких рынках жителям страны приходится платить на 27 процентов больше, чем еще полгода назад.

Кто виноват в повышении цен на продукты?

Президент Эрдоган обвиняет во всем предприятия розничной торговли. Две недели назад он пригрозил им "суровыми наказаниями". По его словам, от его внимания не ускользнула существенная разница в рыночных ценах на овощи, фрукты и даже на бобовые. "Мы не потерпим угнетения наших граждан. Выполняйте свою работу и прекратите издеваться над ними", - негодовал турецкий лидер. Помимо розничных торговцев, Эрдоган обвиняет в сотрясении мировых финансовых рынков глобальную засуху и пандемию коронавируса.

Мужчина выбирает овощи на прилавке с помидорами и кабачками

Жителям Турции приходится платить за продукты на рынках на 27 процентов больше

Однако критически настроенные эксперты придерживаются иного мнения. В Турции идеальные климатические условия для продуктивного сельского хозяйства. При этом страна импортирует значительную часть овощей и фруктов. Поэтому многие считают, что в росте цен на продукты питания виновны турецкие власти. В течение многих лет исламское консервативное правительство Партии справедливости и развития (ПСР) активно увеличивало инвестиции в строительство и сферу услуг, оставляя без внимания сельскохозяйственный сектор.

Экономист Барис Сойдан объясняет стремительный рост стоимости продуктов питания неолиберальной аграрной политикой Турции: "Высокая стоимость доллара тянет вверх и цены на продукты, потому что растут цены на дизельное топливо и удобрения, которые, в основном, поступают из-за рубежа. В итоге снижается урожайность на полях, деревни исчезают, потому что фермеры думают, что сельское хозяйство нерентабельно". Другой аспект, по словам Сойдана, заключается в том, что в последнее десятилетие "сельскохозяйственные площади были отданы под застройку крупных жилых комплексов".

"Лунный проект" Эрдогана

Но вместо того чтобы субсидировать в сельское хозяйство и оказать финансовую поддержку населению, президент Эрдоган занят очередным гигантским проектом. На прошлой неделе он объявил о скором наступлении в Турции эры покорения космоса.

Эрдоган смотрит на Луну

Эрдоган увлечен развитием туреской космической программы

"В рамках международного партнерства к концу 2023 года мы запустим на орбиту нашу уникальную гибридную ракету и осуществим посадку на Луну", - заявил турецкий президент. По его словам, событие будет приурочено к юбилею основания Турецкой республики.

"Лунный проект" Эрдогана вызывает неоднозначное отношение у жителей страны. В то время как одни с энтузиазмом восприняли эту идею и воодушевленно пишут о ней в соцсетях, другие задаются вопросом об уместности дорогостоящей миссии на Луну в период экономического кризиса в Турции.

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    Автор: Хайке Мунд, Наталья Позднякова


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