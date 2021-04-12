 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 14.04.2021

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Украина

Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

В разгар пандемии COVID-19 в Украине процветает онлайн-торговля поддельными тестами на коронавирус. DW о том, как их покупают и что грозит продавцам и их клиентам.

у пожилого мужчины врач берет мазок для теста на ковид

Онлайн-торговля поддельными медицинскими документами в Украине не является чем-то новым. На запросы вроде "купить медицинскую справку" поисковик выдает множество сайтов, предлагающих фальшивые сертификаты на все случаи жизни - от заключения психиатра и освобождения от физкультуры до справок о беременности. С начала пандемии в ассортименте мошенников появились и фейковые тесты на коронавирус.

"Вам негативный или позитивный?"

Свои услуги мошенники рекламируют как нечто вполне нормальное - даже публикуют отзывы благодарных клиентов. Чтобы выяснить, как выглядят поддельные справки о тестировании на коронавирус, заполняем форму обратной связи на одном из таких сайтов - на вымышленное имя. Уже через минуту нам перезванивают.

информация о заказе в интернете фальшивых справок о тесте на ковид

Свои услуги мошенники рекламируют в Сети как нечто вполне нормальное

"Я звоню по поводу вашей заявочки, которую вы оставили у нас сайте - результаты тестирования ПЦР на COVID-19, - вежливо представляется продавец подделок. - Вам негативный или позитивный результат?". Справки с позитивным результатом покупают, очевидно, чтобы получить освобождение от работы на время "болезни". Мы выбираем отрицательный тест - он необходим, среди прочего, для выезда за границу.

"Будет указан номер исследования, исследуемый материал,"не обнаружено РНК к вирусу" и "Not detected, negativ" на английском", - объясняет продавец и предлагает выбрать дату "тестирования". Уточняем, не возникало ли проблем с признанием подделок. "Серьезные фирмы подавали, - уверяет мужчина. - Позитивный результат, негативный - без разницы".

Пациент в списках не значится

Поддельный результат теста на коронавирус доставляют на следующий день популярным в Украине сервисом доставки "Новая почта". Рассчитываемся уже в отделении - по факту получения. За фальшивый результат на бланке одной из киевских лабораторий платим почти 600 гривен (это около 20 евро). Настоящие тесты ПЦР дороже - цены на них начинаются примерно от 800 гривен.

Время тестирования, указанное в поддельной справке, - 10:55. Получили мы ее в 10:20 - такая себе машина времени. Звоним в лабораторию, которая якобы проводила анализ. Там заверяют, что данных о выдаче документа и тестировании лица с таким именем в базе данных медицинского центра нет, и просят прислать скан сертификата. Отправляем фотографию в мессенджере. Ответ лаконичен: "Данный результат является фейковым".

Подделки бьют по имиджу Украины

По словам коммерческого директора украинской лаборатории "Синэво" Николая Скавронского, поддельный сертификат о результате ПЦР-теста, который мы приобрели в интернете, практически не отличается от настоящего. "Внутри страны, я думаю, он будет абсолютно спокойно приниматься всеми. В некоторых странах, где не так жестко относятся к контролю, он тоже вполне может пройти. Но если мы говорим, например, о путешествии в Египет, где есть требование QR-кода, то он, естественно, не пройдет, потому что на нем отсутствует QR-код", - объясняет Скавронский.

Николай Скавронский

Николай Скавронский

По его оценкам, в Украине ежедневно фальсифицируют от нескольких сотен до тысячи справок о тестировании на коронавирус. С подделками сталкивалась и лаборатория, которую он представляет. При этом, говорит Николай Скавронский, мошенники дискредитируют не только медицинские учреждения, чьи бланки они подделывают, но и страну в целом - ведь покупают фейковые справки часто именно для загранпоездок.

"Другие страны могут просто отказаться признавать результаты украинских лабораторий, и это будет означать дополнительные расходы для путешествующих украинцев, - предупреждает эксперт. - Они будут вынуждены пересдавать тесты за рубежом - поверьте, это намного дороже". По его прогнозам, когда будут введены паспорта вакцинации, мошенники могут начать подделывать и справки о прививках.

Уголовная ответственность грозит не только продавцам фейковых тестов

В полиции DW заверили, что активно борются с фальшивками. По данным пресс-офицера Национальной полиции Украины Марьяны Ревы, на конец марта было зарегистрировано 23 уголовных дела по фактам подделки ковид-справок. "Для подделывателей предусмотрена ответственность от штрафа до 17 000 гривен (около 500 евро) до пяти лет лишения свободы, - отмечает она. - Для человека, который использует поддельную справку, также предусмотрена уголовная ответственность - ему грозит наказание от штрафа в 850 гривен (около 25 евро - Ред.) до двух лет ограничения свободы".

Люди рассматривают справку о ковид-тесте

За использование поддельной справки грозит наказание до двух лет ограничения свободы

Фальшивки продают не только в Сети. По словам Марьяны Ревы, недавно правоохранители разоблачили турагентство, включившее в пакет услуг отрицательный результат теста на коронавирус. Впрочем, именно с онлайн-торговлей поддельными справками бороться труднее всего. "Когда блокируется один сайт или Telegram-канал, то на его месте сразу могут возникнуть два-три новых", - признает Рева.

Тем временем представители лабораторий, с которыми общались журналисты DW, говорят, что обезопасить справки о тестировании на коронавирус от фальсификации могут QR-коды, которые при сканировании ведут в личный онлайн-кабинет с подтверждением анализа. Такую технологию по собственной инициативе уже используют многие медицинские учреждения в Украине. А комплексно решить проблему позволило бы создание единой базы данных, куда бы все лаборатории передавали результаты тестов.

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    Автор: Андрей Гурков


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