Вакцинация в Украине: кто и почему отказывается от прививки

25-летний Нестор Малярчук ставит свою подпись под согласием на прививку, врач измеряет ему температуру, уровень кислорода в крови и пульс, расспрашивает о состоянии здоровья. Мужчина отвечает, что чувствует себя хорошо, снимает свитер, садится на кушетку, а медсестра делает ему укол вакциной Covishield - одной из полумиллиона доз, которые в конце февраля получила Украина. "Прекрасно себя чувствую, все нормально, всем советую - и не надо верить ни в какие конспирологические теории", - говорит Нестор. Молодой человек работает учителем истории.

"Вакцинация нужна, - соглашается с ним 44-летний сотрудник коммунального предприятия Виктор Поликарпов, который тоже только что получил инъекцию препарата в больнице города Яремче на западе Украины. - Мои взрослые дети согласны со мной, тоже хотели бы вакцинироваться, а вот жена еще в раздумьях".

В очереди в манипуляционный кабинет - несколько десятков человек. Среди них - педагоги, работники коммунальной сферы, депутаты городского совета. Прививки им делают остатками препарата - многие медики, которых в Украине должны вакцинировать в первую очередь, от своей дозы отказались.

Почему даже медики в Украине не торопятся делать прививки?

По словам инфекциониста Яремчанской больницы Галины Мацюк, от прививки отказалось большинство персонала - и медсестры, и врачи. Среди "отказников", рассказывает она, много тех, кто уже переболел ковидом.

Галина Мацюк

"Некоторые имеют определенный уровень антител, делают ИФА-тесты (тест для выявления антител COVID-19. - Ред.) и считают, что им пока нет необходимости делать прививку, - объясняет Галина Мацюк. - Другие говорят, что посмотрят, как поведет себя вакцина, какие будут результаты, последствия - есть такая настороженность, недоверие, боязнь".

Сама Галина Мацюк, хотя тоже переболела, прививку сделала. Говорит, что у нее и ее коллег, которые прошли вакцинацию, серьезных осложнений не было. "Температурили, были боли в мышцах, общая вялость, местные реакции на укол, - вспоминает женщина. - Но это быстро снималось, и люди не теряли трудоспособности, на следующий день возвращались к работе".

По сравнению с тяжелыми коронавирусными пневмониями, когда больные неделями зависят от кислорода, эти симптомы действительно не являются чем-то страшным. Показательно, что больше всего сторонников вакцинации журналисты DW встретили именно среди пациентов больницы.

Вакцине AstraZeneca в Украине не доверяют

Недоверие многих коллег к вакцине врач Галина Мацюк объясняет информацией в СМИ о вакцине AstraZeneca, которую под локальным торговым названием Covishield использует Украина. Covishield - индийский дженерик вакцины AstraZeneca.

Covishield - индийский дженерик вакцины AstraZeneca

В середине марта ряд стран ЕС приостановили прививки этим препаратом. Причиной стали сообщения о случаях тромбоза у некоторых из миллионов вакцинировавшихся людей. После проверки Европейским агентством лекарственных средств (EMA), подтвердившем безопасность вакцины, некоторые страны возобновили ее применение. Сейчас, однако, возникли новые сомнения и, например, в некоторых городах Германии снова перестали колоть препарат AstraZeneca.

Но в Украине критика препарата началась еще до проверки в Евросоюзе связи между прививками и тромбозом. Бывший президент Украины, а ныне народный депутат и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко на заседании согласительного совета парламента в начале марта обвинил власть в провале кампании по вакцинации и раскритиковал вакцину, которую закупила Украина.

Примерно в то же время депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александр Качный в эфире одного из украинских телеканалов высказал сомнение, что министр здравоохранения Максим Степанов привился именно вакциной Covishield. Впоследствии против вакцины AstraZeneca выступила и лидер парламентской фракции партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Политик призвала приобрести вакцину, которую можно "без каких-либо сомнений давать людям".

Вакцины - мало, скептиков - много

По данным исследования украинской социологической группы "Рейтинг", привиться препаратом Covishield на данный момент готовы лишь 27 процентов украинцев. Это на 20 процентов меньше, чем сторонников вакцинации в целом. Но половина украинцев вообще не хотят прививаться, а 38 процентов верят, что вакцины - это "заработок на людях и способ их контролировать".

Одна из причин недоверия к препарату Covishield - его индийское происхождение. Согласно опросу группы "Рейтинг", вакцинам, изготовленным в Индии, доверяют лишь 30 процентов украинцев, а не доверяют - 45. После закупки препарата Украиной в некоторых СМИ начали появляться сообщения, что Covishield - "не совсем" AstraZeneca, а лишь ее версия для бедных стран, эффективность которой ниже "настоящей" оксфордской вакцины.

Эксперты отмечают, что для подобных утверждений нет никаких оснований. "Это полностью идентичная вакцина, - объясняет в беседе с DW известный украинский иммунолог Федор Лапий. - Так же бессмысленно было бы сомневаться в том, что "Кока-кола", которая производится в Украине, является напитком, аналогичным производимому в США". По словам Лапия, исследования подтвердили, что AstraZeneca, которой вакцинировали уже миллионы людей во всем мире, эффективна и против британского варианта коронавируса.

Эксперт отмечает, что причиной отказа от вакцинации не должна быть и уже перенесенная болезнь COVID-19, ведь повторные случаи заражения бывают и при наличии антител. "Пока не определено, какой уровень антител можно считать достаточным для защиты, к тому же результаты теста могут быть ложными, - объясняет иммунолог. - Зато есть исследования, которые показывают, что вакцинация людей, которые переболели, является безопасной, и уровень антител у них после прививки возрастает в разы ".

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