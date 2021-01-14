Поможет ли Евросоюз Украине и Молдове с вакцинами от коронавируса?

О желании помочь с поставками вакцин от COVID-19 соседним странам в Евросоюзе говорили еще в 2020 году. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) 11 декабря заявила после саммита ЕС в Брюсселе: "Нам также небезразличны наши соседи. ЕС будет координировать пожертвования вакцин государствами-членами ЕС, прежде всего, для защиты медработников на Западных Балканах и в странах нашего соседства". Под соседями ЕС подразумеваются, в частности, Украина, Молдова и Беларусь. Впрочем, Минск уже договорился с Москвой о вакцинации российским "Спутником", так что за помощью к ЕС белорусские власти едва ли обратятся. А вот в Украине и Молдове ситуация выглядит по-другому.

Урсула фон дер Ляйен: "Еврокомиссия будет координировать пожертвования вакцин соседям ЕС"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в январе отправил Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой помочь с поставками вакцин, чтобы Украина могла начать вакцинацию еще до марта, когда в страну должны прийти первые партии препаратов против коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Украинские власти также договорились о закупках вакцины китайской компании Sinovac, но этот препарат в Украине пока что не зарегистрирован.

Некоторые страны ЕС готовы поделиться запасами вакцины

В пресс-службе Еврокомиссии DW подтвердили, что получили письмо от украинского премьера и заверили, что ответят на него "в свое время". "ЕС привержен намерению помочь обеспечить глобальный доступ к вакцинам от COVID-19", - подчеркнула представитель Еврокомиссии. Она уточнила, что Брюссель пообещал выделить 850 млн евро для покупки в рамках инициативы COVAX 1,3 млрд доз вакцин для 92 стран мира. Украина и Молдова входят в их число.

Некоторые страны ЕС готовы поделиться запасами вакцины со своими соседями

В Брюсселе также заявили о возможности пожертвовать другим странам часть вакцин, уже закупленных ЕС: заключенные Еврокомиссией контракты на покупку препаратов допускают этот вариант, заверил представитель организации. Впрочем, в Еврокомиссии ничего не сказали ни о количестве доз, ни о предполагаемых сроках поставки вакцин. Не назвал представитель Брюсселя и страны, которым могут быть перенаправлены вакцины, отметив лишь, что Евросоюз продолжает консультации на эту тему.

Вопрос о снабжении вакцинами стран за пределами ЕС поднимут участники видеоконференции глав государств и правительств ЕС, которая начнется вечером 21 января. "Мы должны обсудить сотрудничество с третьими странами по поводу вакцин, которые следует рассматривать как глобальное общественное благо. Мы обсудим вопрос, как помочь соседям и другим партнерам", - написал глава Евросовета Шарль Мишель в приглашении на виртуальный саммит.

Кто в ЕС готов поделиться вакцинами с соседями

В распоряжении самой Еврокомиссии запасов вакцины нет, поэтому решение о ее распределении и поставках в соседние страны будут принимать страны-члены ЕС, а Брюссель окажет лишь организационную помощь. "Дозы вакцин находятся в собственности государств Евросоюза, поэтому мы лишь координируем процесс распределения", - заявила 12 января глава генерального директората Еврокомиссии по вопросам здравоохранения Сандра Галлина. Она уточнила, что Греция уже выразила готовность поделиться вакцинами со странами Западных Балкан, а Румыния - с Молдовой: 200 тыс. доз вакцин BioNTech/Pfizer Кишинев надеется получить от Бухареста уже в феврале.

В настоящее время процесс вакцинации в ЕС буксует

Ускорить доступ к вакцинам для стран Западных Балкан может также пакет поддержки в размере 70 млн евро, утвержденный ЕС в конце декабря. С помощью этих средств страны региона смогут купить препараты против коронавируса у государств ЕС, которые будут готовы поделиться своими запасами. 6 января главы МИД 13 стран ЕС - Болгарии, Румынии, Хорватии, Чехии, Словакии, Венгрии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии - отправили в адрес Еврокомиссии письмо с просьбой создать подобный механизм и для стран "Восточного партнерства". Брюссель на это письмо пока не ответил.

Стоит ли Украине ожидать помощи от Евросоюза?

К настоящему времени Еврокомиссия подписала контракты с шестью производителями вакцин на почти 2,3 млрд доз. Это в три раза больше, чем необходимо для вакцинации всех жителей Евросоюза.

Впрочем, цифра пока существует лишь на бумаге: на данный момент в ЕС зарегистрированы всего две из шести ожидаемых вакцин. Еще три могут быть разрешены к употреблению минимум через несколько месяцев, а то и к концу 2021 года. Так что сейчас Евросоюз испытывает острый дефицит вакцин: в большинстве государств прививку получили менее двух процентов населения.

Может ли Украина в таких условиях рассчитывать на помощь Евросоюза с поставками вакцин, пока что неясно. "Я не могу ничего вам сказать о сроках (помощи с вакцинами - Ред.): это было бы слишком рискованно", - заявил DW высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. Он сослался на проблемы с вакцинацией в странах ЕС, в частности, на временное сокращение поставок вакцин BioNTech/Pfizer. "Но мы намерены продолжать работать над решением этой проблемы, и когда мы достаточно продвинемся, то сможем яснее ответить на этот вопрос", - заверил собеседник DW.

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