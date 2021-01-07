Прививка от ковид: появится ли в Украине российская вакцина "Спутник V"

В начале января 2021 года в украинское министерство здравоохранения (МОЗ) поступила заявка от харьковской компании "Биолек" о государственной регистрации российской вакцины от коронавируса Sputnik V (Gam-COVID-Vac). Применять эту вакцину в борьбе против коронавируса еще до завершения третьей фазы ее клинических испытаний начали в России, Беларуси, Индии и ряде других стран. В Украине на протяжении последних месяцев о ее преимуществах говорят пророссийские политики. Будет ли российская вакцина "Спутник V" доступна жителям Украины?

Кто в Украине заинтересован в российской вакцине

О возможности использования российской вакцины в Украине заговорили в октябре 2020-го, когда один из руководителей партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) и кум российского президента Виктор Медведчук заявил, что якобы он со своей семьей во время отдыха в аннексированном Россией Крыму привился российской вакциной.

Владимир Путин и Виктор Медведчук (март 2020 года)

На личной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным украинский политик просил предоставить вакцину "Спутник V" Украине. Путин не возражал, дескать, это вопрос "заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине". С тех пор подконтрольные Медведчуку украинские телеканалы усиленно продвигают российскую вакцину в телеэфире и соцсетях.

Харьковская компания "Биолек" уже подала заявление для регистрации российской вакцины Sputnik V. В нем указано, что этот препарат уже зарегистрирован в РФ и Беларуси, а также имеется разрешение на использование его в Аргентине. В случае регистрации по ускоренной процедуре, в "Биолек" якобы готовы обеспечить население Украины вакциной Sputnik V уже в 2021 году.

По крайней мере, на сайте партии ОПЗЖ обнародовано сопроводительное обращение в Минздрав Украины от акционера компании, гражданина Германии Виктора Мартина (Viktor Martin) о том, что между "Биолек" и разработчиками Sputnik V достигнуты необходимые договоренности о правах на производство и реализацию вакцины на собственных мощностях.

Российская вакцина против коронавируса

О харьковском акционерном обществе "Биолек" известно, что до 2017 года оно почти полностью принадлежало российской компании "Фармстандарт". Сейчас его конечным бенефициаром через кипрские фирмы выступает Виктор Мартин, который, по данным СМИ, является бизнес-партнером российского миллиардера и бывшего официального владельца компании Виктора Харитонина.

Появится ли в Украине российская вакцина

Регистрацией всех лекарственных средств в Украине занимается специальная структура при Минздраве - Государственный экспертный центр (ГЭЦ). Заявитель должен предоставить на рассмотрение учреждения досье с данными о результатах всех трех фаз клинических испытаний.

Процедура будет упрощенной, если препарат уже получил одобрение ВОЗ, зарегистрирован в Евросоюзе или в других регуляторных агентствах таких стран, как США, Швейцария, Япония, Австралия или Канада. На период карантинных мероприятий этот перечень дополнили также Китаем, Израилем, Индией, Мексикой и Бразилией. России в этом списке нет, поэтому ускоренная процедура регистрации ее препаратов невозможна.

"Трудно представить научные основы регистрации этой вакцины в Украине, ведь ряд ученых в мире критически высказались о результатах первой и второй фазы клинических исследований в журнале The Lancet. Есть основания полагать, что они были поддельные и есть определенное недоверие к результатам этих исследований", - комментирует для DW украинский инфекционист, бывший эксперт ГЭЦ при Минздраве Федор Лапий. Собеседник скептически оценивает шансы зарегистрировать российскую вакцину в Украине.

Россиян прививают вакциной "Спутник V"

"Хотя с юридической точки зрения никаких препятствий для получения разрешения у вакцины не будет, если заявитель предоставит все необходимые данные о ней", - обращает внимание бывшая руководительница Государственного экспертного центра Татьяна Думенко. "Если у препарата будут результаты надлежащего качества всех трех фаз, будут все документы, то любой производитель может быть зарегистрирован в Украине", - указывает собеседница. Однако пока "Биолик" не предоставил необходимых материалов для начала экспертизы, подчеркивают в ГЭЦ.

Политика или медицина?

В целом, в Минздраве Украины негативно оценивают перспективы допуска вакцины из РФ. "Министерство здравоохранения не рассматривает и никогда не рассматривало вариант закупки российской вакцины. В том числе, в связи с тем, что мы считаем, что российская вакцина используется как информационное оружие в гибридной войне против Украины", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии DW. Против российской вакцины высказался и президент Украины Владимир Зеленский, и некоторые чиновники. По словам Зеленского, он не может брать на себя ответственность за вакцину, последствия от применения которой неизвестны.

Судя по оценкам экспертов и чиновников, пока нет ни политических, ни медицинских предпосылок появления российской вакцины на украинском рынке. Кроме того, согласно сообщениям прессы, в самой России сейчас не хватает производственных мощностей для удовлетворения даже тех заявок, которые уже официально подали другие страны.

Китайская вакцина для Украины

Между тем на данный момент Украина заключила только один контракт с китайской компанией Sinovac Biotech на закупку вакцин. В случае успешного завершения третьей фазы клинических исследований, Украина получит 1,9 миллиона доз китайской вакцины.

Она обойдется Украине в 17,85 долларов за дозу, ее дистрибьютором выступит украинское предприятие "Лекхим". Оно же заявило о готовности с 2022 года начать масштабное производство препарата. Цена на вакцину и процедура ее закупки через посредника вызвала немалые споры в Украине. Но министр здравоохранения Максим Степанов уверяет, что таким было требование китайской стороны. Он также пообещал украинцам в ближайшее время новые контракты с другими производителями вакцин. Кроме того, 8 миллионов доз Украина ожидает бесплатно по программе COVAX от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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