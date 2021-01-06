Что нужно для производства "Спутника V" в Европе?

Организация дополнительного производства российской вакцины в одной из стран Европейского Союза возможна только при условии допуска "Спутника V" к применению и в ЕС. Об этом заявила заместительница официального представителя канцлера Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer), отвечая на вопрос корреспондента DW.

Канцлер ФРГ: Мы готовы обсуждать сотрудничество в производстве вакцины

Во вторник, 5 января, федеральный канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) и российский президент Владимир Путин провели телефонный разговор, темой которого стала пандемия COVID-19. По данным пресс-службы Кремля, лидеры двух стран обсуждали среди прочего "вопросы сотрудничества", в частности "возможные перспективы совместного производства вакцин" от коронавируса.

Ульрике Деммер

В среду на правительственной пресс-конференции в Берлине Ульрике Деммер отказалась сообщить подробности конфиденциальной, по ее словам, беседы, но сказала, что "федеральный канцлер открыта для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества в целях освоения европейских производственных мощностей" для выпуска вакцины от коронавируса.

Российская вакцина и Европейское агентство по лекарственным препаратам

При этом Деммер специально подчеркнула, что, "если речь идет об освоении европейских мощностей для производства российской вакцины, то это возможно только при условии получения допуска этой вакцины Европейским агентством лекарственных средств (EMA)".

Тем самым представитель канцлера фактически опровергла информацию Минздрава РФ, сообщившего еще 18 декабря прошлого года о якобы имеющейся готовности правительства ФРГ производить в Германии российскую вакцину. А представитель Минздрава ФРГ, отвечая на дополнительный вопрос DW, сказал, что не знает, подавал ли изобретатель российской вакцины заявку в EMA на допуск "Спутника V" к применению в странах Евросоюза. Национальный же допуск этого препарата в Германии, по его словам, не обсуждается.

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