Агентство рекомендовало вакцину Moderna для применения в странах Евросоюза

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) в среду, 6 января, одобрило применение в ЕС вакцины mRNA-1273 американской компании Moderna. Комитет EMA по лекарственным препаратам для медицинского применения у человека (CHMP) рекомендовал использование препарата - при соблюдении ряда условий. Речь идет, в частности, о том, что "безопасность и эффективность" должны подтверждаться также и в ходе применения - несмотря на уже выданное разрешение.

Последний этап - одобрение Еврокомиссией

Окончательное одобрение должно быть теперь быть получено от Еврокомиссии, которая, как правило, следует рекомендациям CHMP. В Брюсселе сейчас проходят итоговые консультации на этот счет в постоянном Комитете по лекарственным препаратам для человека.

В случае получения итогового подтверждения вакцина американской компании Moderna станет второй - после препарата немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, - разрешенной для использования в ЕС.

В тяжелой форме не заболел никто

Ранее в биотехнологической компании Moderna говорили, что вакцина при первичном анализе показала эффективность в 94,1 процента, а при тяжелых случаях - 100 процентов.

Среди участников исследования тяжелой формой коронавируса переболели 30 человек. Они входили в группу, которая получила плацебо. Среди добровольцев, которым были сделаны прививки, никто COVID-19 в тяжелой форме не заболел, что говорит о стопроцентной эффективности вакцины в подобных случаях, указали в компании.

Вакцина mRNA-1273 содержит вирусную молекулу - матричную РНК (мРНК), заключенную в липидную наночастицу. Оказавшись в организме, мРНК попадает в клетку и начинает синтезировать патогенно-специфические антигены, вызывающие иммунную реакцию.

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