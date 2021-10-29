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Кишинев

Столица Республики Молдова.

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ISTANBUL, TURKEY - JULY 12 : A silhouette of a man is seen in front of GAZPROM logo during the 22nd World Petroleum Congress at Lutfi Kirdar International Convention and Exhibition Center in Istanbul, Turkey on July 12, 2017. Berk Ozkan / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Молдова и "Газпром" согласовали новый контракт о поставках газа 29.10.2021

Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
19.12.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Lubmin: Blick auf ein Messgerät an der Erdgasempfangsstation der Europäischen Gas-Anbindungsleitung Eugal. Die Eugal-Leitung verbindet die Erdgasempfangsstation in Lubmin bei Greifswald mit der Gasdruckregel- und Gasmessanlage in Deutschneudorf (Sachsen) nahe der tschechischen Grenze. Pro Jahr können nach Unternehmensangaben bis zu 30,9 Milliarden Kubikmeter Erdgas transportiert werden. Bis die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 fertig ist, wird die Leitung aus der Nordeuropäischen Erdgasleitung NEL gespeist. Foto: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Власти Германии рассматривают варианты помощи Молдове с газом 28.10.2021

Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
TO GO WITH AFP STORY BY MIGUEL SANCHEZ Lighting a domestic gas hob in Santiago, Chile, October 192, 2012. Chile needs to increase the production of energy by 8,000 MW to ensure its growth, specially in the mining sector, but finding a way compatible with the environment. AFP PHOTO/Martin BERNETTI (Photo credit should read MARTIN BERNETTI/AFP/Getty Images)

Газовый спор Молдовы и России: геополитика или бизнес? Что важно знать 28.10.2021

"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.

CHISINAU, MOLDOVA. SEPTEMBER 6, 2015. A protest organized by the Civic platform Dignity and Truth (DA). The rally demands resignation of the Moldovan President and Government and holding snap elections. Vadim Denisov/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF Chisinau Moldova September 6 2015 a Protest Organized by The Civic Platform Dignity and Truth there The Rally Demands Resignation of The Moldovan President and Government and Holding Snap Elections Vadim Denisov TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS00D1DF

ЕС выделит Молдове 60 млн евро для преодоления газового кризиса 27.10.2021

Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.
European Commission President Ursula Von Der Leyen and Moldova's President Maia Sandu pose as they meet at the European Commission in Brussels, Belgium, January 18, 2021. REUTERS/Johanna Geron/Pool

ЕС помогает Молдове в урегулировании газового кризиса 26.10.2021

Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с президентом Молдовы. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС находится в постоянном контакте с Кишиневом по урегулированию газового кризиса.
Bildnummer: 55856405 Datum: 30.08.2011 Copyright: imago/newspix Polish gas company PGNiG is preparing shale gas production tests and may start trial extraction in its drilling near the northern Pomerania town Lubocino still in August. PUBLICATIONxNOTxINxPOL Wirtschaft Erdgas Gas Gasproduktion Produktion Polen xdp 2011 quer

Молдова после провала переговоров с Россией закупила газ у Польши 25.10.2021

Молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 млн кубометров газа. Ранее Кишинев объявил режим ЧП из-за дефицита газа.
Gebäude des Moldau-Gaz , Chisinau, Dezember 2015 +++ (C) DW/Y. Semenowa

"Газпром" грозит Молдове остановкой поставок газа 23.10.2021

Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird von Maia Sandu, Präsidentin der Republik Moldau, an ihrem Amtssitz mit militärischen Ehren begrüßt. Bundespräsident Steinmeier ist zu einem zweitägigen Besuch in der Republik Moldau.

Визит Штайнмайера в Кишинев: о чем Санду просила президента ФРГ 29.09.2021

В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
11.07.21 *** Moldova's President Maia Sandu speaks after voting at a snap parliamentary election, in Chisinau, Moldova July 11, 2021. REUTERS/Vladislav Culiomza

Президент Молдовы заявила о готовности к возобновлению урегулирования в Приднестровье 11.08.2021

Майя Санду обсудила с Дмитрием Козаком в Кишиневе урегулирование в Приднестровье, новый контракт на поставку газа и экспорт молдавской сельхозпродукции в РФ.
CHISINAU, MOLDOVA - JULY 11, 2021: A man casts his ballot in the snap parliamentary election at Polling Station 1/71. Twenty political parties, 2 electoral blocs and an independent candidate take part in the 2021 Moldovan parliamentary election. Gavriil Grigorov/TASS

В ЕС и ОБСЕ прокомментировали выборы в Молдове 13.07.2021

ЕС приветствует выбор избирателей Молдовы в пользу реформ и готов помогать правительству в Кишиневе. Наблюдатели ОБСЕ признали выборы конкурентными.
Verfassungsgericht in Chisinau zu sehen und einige Menschen, die gegen die Entscheidung zur russischen Sprache protestieren. Thema: Das Verfassungsgericht der Republik Moldau hat entschieden, dass die russische Sprache kein Sonderstatus mehr haben soll. DW, Nadejda Roșcovanu, 21. Januar 2021

Русский язык в Молдове остался без статуса. А останутся ли русские школы? 22.01.2021

После отмены Конституционным судом "языкового" законопроекта, подготовленного социалистами, экс-президент Молдовы не исключает массовых протестов в защиту русского языка. Не все эксперты с этим согласны.
Graffiti auf rumänischer Sprache in der Stadt Kischinau (Moldau), Juli 2012; Copyright: DW/Y. Semenova

КС Молдовы признал неконституционным закон о привилегированном статусе русского языка 21.01.2021

Русский язык в Молдове лишен статуса языка межнационального общения. Конституционный суд в Кишиневе объявил противоречащим конституции закон, принятый парламентом месяц назад.
24.12.2020 TOPSHOT - Moldova's President-elect Maia Sandu takes the oath of office during her inauguration ceremony in Chisinau on December 24, 2020. (Photo by Bogdan TUDOR / AFP) (Photo by BOGDAN TUDOR/AFP via Getty Images)

Майя Санду пообещала стать президентом для всех граждан Молдовы 24.12.2020

Новый президент Молдовы Майя Санду пообещала бороться с коррупцией, наводить мосты во внешней политике и стать президентом для всех граждан страны.
Feb. 14, 2016 - Chisinau, Chisinau, Moldova - Main entrance of the Parliament of Moldova building in Chisinau Chisinau Moldova PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAa131 (c) Imago/ZUMA Press

Закон о языке и не только. Какие сюрпризы приготовили Санду депутаты? 03.12.2020

Депутаты молдавского парламента в спешном порядке приняли ряд спорных законов. Заседание сопровождалось протестами, потасовками и порчей имущества. Чего они хотели добиться?
01.1.112020 A man wearing a face mask and gloves walks out of a voting booth at a polling station during Moldova's presidential election in Chisinau on November 1, 2020, amid the ongoing coronavirus disease pandemic. (Photo by Sergei GAPON / AFP) (Photo by SERGEI GAPON/AFP via Getty Images)

Выборы президента Молдовы: что обещает Додон и в чем его обвиняет Санду 14.11.2020

В Молдове во втором туре президентских выборов за победу борются нынешний глава государства Игорь Додон и его прозападная соперница Майя Санду. DW взяла интервью у обоих.

Выборы в Молдове: экс-премьер Майя Санду обошла действующего президента Игоря Додона в первом туре (02.11.2020) 02.11.2020

Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.
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