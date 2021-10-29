Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Столица Республики Молдова.
.
Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
Правительство ФРГ изучает возможности помочь Кишиневу преодолеть газовый кризис. Рассматривается вариант с поставками газа в Молдову немецкими компаниями, пишет Der Spiegel.
"Газпром" требует от Кишинева оплатить долг, а тот получает деньги из Брюсселя и закупает газ в ЕС? Все сложнее. Тут и европейский выбор молдаван, и Приднестровье, и даже Крым.
Председатель Еврокомиссии пообещала Кишиневу финансовую помощь для преодоления газового кризиса. По данным Financial Times, "Газпром" был готов дать Молдове скидку на газ в случае отказа от договоренностей с ЕС.
Глава Еврокомиссии провела телефонный разговор с президентом Молдовы. Фон дер Ляйен заявила, что ЕС находится в постоянном контакте с Кишиневом по урегулированию газового кризиса.
Молдавская компания Energocom и польский концерн PGNiG подписали соглашение о пробной закупке 1 млн кубометров газа. Ранее Кишинев объявил режим ЧП из-за дефицита газа.
Российский газовый гигант поставил Молдове жесткое условие: "Газпром" грозит полностью прекратить поставки газа в страну, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
В Молдове находится с официальным визитом президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Как его встречают в Кишиневе и о чем он говорил со своей молдавской коллегой Майей Санду?
Майя Санду обсудила с Дмитрием Козаком в Кишиневе урегулирование в Приднестровье, новый контракт на поставку газа и экспорт молдавской сельхозпродукции в РФ.
ЕС приветствует выбор избирателей Молдовы в пользу реформ и готов помогать правительству в Кишиневе. Наблюдатели ОБСЕ признали выборы конкурентными.
После отмены Конституционным судом "языкового" законопроекта, подготовленного социалистами, экс-президент Молдовы не исключает массовых протестов в защиту русского языка. Не все эксперты с этим согласны.
Русский язык в Молдове лишен статуса языка межнационального общения. Конституционный суд в Кишиневе объявил противоречащим конституции закон, принятый парламентом месяц назад.
Новый президент Молдовы Майя Санду пообещала бороться с коррупцией, наводить мосты во внешней политике и стать президентом для всех граждан страны.
Депутаты молдавского парламента в спешном порядке приняли ряд спорных законов. Заседание сопровождалось протестами, потасовками и порчей имущества. Чего они хотели добиться?
В Молдове во втором туре президентских выборов за победу борются нынешний глава государства Игорь Додон и его прозападная соперница Майя Санду. DW взяла интервью у обоих.
Для избрания президента Молдовы понадобится второй тур. В первом ни один из кандидатов не набрал более половины всех голосов. Майю Санду поддержали 36 процентов избирателей, Игоря Додона - 32 процента.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact