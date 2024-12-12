Почему "маленькая и бедная" Молдова (не) спешит в Евросоюз

Уровень жизни в Молдове растет благодаря возможности трудоустройства в странах ЕС, но евроинтеграцию поддержало лишь чуть больше половины населения. Существует ли в Молдове риск повторения "грузинского сценария"?

Молдова готовится к инаугурации президента Майи Санду, которая была избрана на второй срок в начале ноября. Глава государства намерена продолжать проевропейский курс страны. В книжных магазинах Кишинева уже появилось новое издание молдавской конституции с текстом о необратимости евроинтеграции страны, а членство в ЕС декларируется в ней как стратегическая цель - такова суть поправок, принятых на конституционном референдуме 20 октября 2024 года. Плебисцит состоялся одновременно с первым туром президентских выборов.

Но перевес голосов во время референдума был минимальный - за вступление Молдовы в ЕС проголосовали 50,4% избирателей. Разделение общества по геополитическому принципу с небольшим преимуществом проевропейских настроений, а также уязвимость со стороны российской пропаганды, заставляют экспертов все чаще сравнивать Молдову с Грузией, где правящая партия начала антиевропейский разворот, и указывать на риск повторения "грузинского сценария" в Молдове.

Половина жителей Молдовы - граждане ЕС

Результаты голосования стали холодным душем для нынешних, проевропейских властей страны. Как для них, так и для многих жителей Молдовы, евроинтеграция воспринималась как само собой разумеющееся, неизбежное явление, за которое бороться совсем необязательно. "Сложно провалить еврореферендум в стране, где полтора миллиона, то есть половина жителей имеют румынское гражданство", - так свои ощущения описал корреспонденту DW кишиневец средних лет Виктор еще во время голосования 20 октября на одном из избирательных участков. Благодаря двойному гражданству, имея, в частности, румынские паспорта, жители Молдовы уже десять лет беспрепятственно могут работать в странах ЕС. В 2014 году Евросоюз окончательно открыл рынок труда для Румынии и Болгарии, и сегодня молдавская диаспора насчитывает около миллиона человек при населении страны в 2,7 миллиона. По итогам 2023 года объем денежных переводов из-за рубежа в Молдову только через банки превысил 1,6 миллиарда долларов США.

Одна из фирм в Кишиневе, помогающих оформить документы для получения румынского гражданства Фото: Alexandr Burakov/DW

В то же время жители Кишинева признаются, что, работая в странах ЕС или путешествуя по Европе, они видят, как там выросли цены. Они опасаются, что это произойдет и в Молдове, если нужно будет имплементировать европейское законодательство. Например, при средней зарплате в 500 евро коммунальные расходы за однокомнатную квартиру в Кишиневе составляют всего 50 евро, а вот чашка кофе в кафе стоит 1 евро.

Так ли бедна "самая бедная страна Европы"

Молдову часто называют "самой бедной страной Европы", но по уровню жизни она опережает ряд стран бывшего СССР. По индексу человеческого развития (ИЧР) в последнем отчете ООН, опубликованном в 2022 году, она занимала 80-е место из 191 и была отнесена к категории стран с высоким ИЧР. Национальное бюро статистики Молдовы зафиксировало рост уровня доходов граждан за минувший год на 15%, в том числе рост был и в реальном выражении с корректировкой на индекс потребительских цен. В декабре текущего года Государственная налоговая служба отчиталась и о росте поступлений в бюджет на 12%.

Впрочем, стандарт жизни в странах СНГ уже не привлекает молдаван, ориентированных на европейский уровень. И судя, например, по ценам на недвижимость, и они начинают подтягиваться к европейским. Так, в Кишиневе стоимость одного квадратного метра в новостройке выросла до 1300 евро. Несмотря на продолжающийся рост цен, квартир стоимостью от 100 тысяч евро не хватает на всех желающих.

Филиал немецкого универмага Kaufland в Кишиневе Фото: Alexandr Burakov/DW

А сумма, потраченная жителями Молдовы в 2024 году на отдых, превысила 540 миллионов евро. Эксперт Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ подсчитал, что эта цифра равна стоимости экспорта вина Молдовы за 5 лет. Отдых, как через агентства, так и самостоятельно, смогли позволить себе 860 тысяч граждан.

Но при всех плюсах ЕС, наличие румынских паспортов у большинства граждан не стало мобилизующим фактором при голосовании за вступление самой Молдовы в Евросоюз. Часть молдаван хорошо устроилась на Западе и не вникает в проблемы на родине. Например, с Италией, где находится самая большая диаспора в 300 тысяч человек, Молдова 28 ноября ратифицировала соглашение в сфере соцобеспечения - молдаване задумались о пенсиях в этой стране. Такие же переговоры ведутся с Францией, где живет до 160 тысяч граждан страны.

При этом, отмечает эксперт по безопасности сообщества WatchDog Андрей Курэрару, "мифология самой бедной страны Европы используется некоторыми партиями для продвижения популистской повестки", а значит, играя на страхах населения, существует риск скатиться в "грузинский сценарий".

Риск "грузинского сценария" для Молдовы

Такой, по выражению эксперта, "стресс-тест" предстоит Молдове следующей осенью на парламентских выборах. Популярность президента Майи Санду гораздо выше, чем у проевропейской партии PAS, поясняет он, и, вероятно, следующее правительство в случае победы PAS уже будет коалиционным. Кто сформирует коалицию - не ясно, так как ряд проевропейских сил имеют рейтинг ниже проходного в парламент.

Политический аналитик Виктор Чобану высказывается жестче. Для Молдовы, считает он, явно готовится разработанный в Кремле "грузинский сценарий" к парламентским выборам. Стратегическая цель - это формирование пророссийского парламентского большинства, которое, соответственно, назначит правительство.

Уличные кафе и магазины в одном из районов Кишинева Фото: Alexandr Burakov/DW

Но у Молдовы есть существенное отличие от Грузии. Две трети экономики Молдовы ориентированы на Евросоюз и только 10% приходится на страны СНГ, из которых 3% - на Россию, поясняет Виктор Чобану. А в Грузии ситуация с точностью до наоборот - до 70% приходится на СНГ.

Андрей Курэрару добавляет, что есть три ключевых фактора, которые отличают Молдову от Грузии. Прежде всего, это географическое положение - между членом НАТО и ЕС Румынией и Украиной, которая тоже стремится и в ЕС, и в НАТО. Второй фактор - это двойное гражданство и паспорта Евросоюза почти у половины населения Молдовы. Третий - отсутствие памяти недавней войны с Россией, как в случае Грузии, и риска прямой агрессии. События 1992 года в Молдове, следствием которых стало провозглашение непризнанной Приднестровской республики, отмечает он, уже далеко в прошлом.

В новый год с энергетическим кризисом?

В то же время, оба эксперта отмечают, что к новогодним праздникам давление Кремля усилилось, стране грозит энергетический кризис. С 1 января российский Газпром может прекратить поставки газа в Приднестровье, где правобережная Молдова покупает электричество. Премьер-министр страны Дорин Речан уже заявил, что 16 декабря в Молдове может быть объявлено ЧП в энергетической сфере - последний срок, когда Россия может зарезервировать мощности по транзиту газа.

Для решения проблемы власти страны намерены обратиться к партнерам из ЕС. Между тем рядовые граждане опасаются, как бы в ответ на действия Москвы Кишинев не ввел визовый режим с Россией. Кишиневец Влад рассказал свою историю: около десяти лет он жил и работал в Москве, где взял ипотечный кредит для покупки квартиры. После начала войны России против Украины молдавские мужчины резко уехали домой, опасаясь повесток в военкомат. Но теперь он не может продать квартиру, пока не выплатит кредит. И в такой подвешенной ситуации, как минимум, тысячи граждан Молдовы.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, на начало мая 2022 года число молдаван, проживающих в России составило 76,6 тысячи человек. По сравнению с началом мая годом ранее оно уменьшилось почти вдвое.