В Молдове состоялись выборы президента и референдум о ЕС

Необходимая явка в 33% на выборах президента Молдовы была зафиксирована в три часа дня, а часом позже и на референдуме о вступлении в ЕС. Как проходило голосование - у DW.

В Молдове в воскресенье, 20 октября, проходит первая электоральная кампания после начала переговоров о вступлении этой страны в Европейский Союз. Страна выбирает президента и голосует на референдуме о внесении в Конституцию пункта о стремлении страны в ЕС. Даже в день тишины, в субботу, среди избирателей продолжалась кампания по дезинформации, а двумя днями ранее спецслужбы взяли под арест четырех человек, имевших контакты c российской ЧВК "Вагнер" и, вероятно, готовивших беспорядки.

Тем не менее день выборов прошел на удивление спокойно и даже скучно. Явным фаворитом гонки является действующий президент Майя Санду, которая идет на второй срок и которая предложила внести евроинтеграцию в Основной закон. Ей противостоит кандидат от крупнейшей пророссийской оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ), экс-генпрокурор Молдовы Александр Стояногло, призвавший к бойкоту референдума. Третью строчку рейтингов замыкает экс-мэр Бельц Ренато Усатый, а еще восемь претендентов пробуют набрать баллы к будущим парламентским выборам через год.

Нервозное начало

Предвыборные плакаты в Кишиневе Фото: Alexandr Burakov/DW

В пятницу, в последний день агитации, микрорайоны Кишинева были в очередной раз заклеены плакатами с призывами голосовать против ЕС. На следующий день Служба информационных технологий и кибербезопасности (STICS) призвала блокировать в мессенджерах фейковые сообщения, направленные на манипулирование общественным мнением - злоумышленники их массово отправляли с номеров с кодом Индонезии.

Нервозности перед днем голосования добавила и пресс-конференция, прошедшая 17 октября, на которой глава Нацполиции Виорел Чернэуцану, директор Службы информации и безопасности Александр Мустяцэ и временный руководитель Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виктор Фуртунэ заявили о срыве планов по дестабилизации Молдовы со стороны активистов ныне запрещенной партии "Шор".

С мая нынешнего года силовики отследили более 300 молодых людей из Молдовы, которые под предлогом культурных акций в России прошли тренинги по физической конфронтации с правоохранителями и организации беспорядков. Поездки организовывались через неправительственную организацию "Евразия", которую контролирует осевший в Москве беглый олигарх Илан Шор, заочно приговоренный в Молдове к 15 годам тюрьмы за банковскую аферу. В июле спецслужбы уже вели документирование в рамках уголовного дела.

Часть молодых людей тренировалась у инструкторов, имеющих отношение к частным военным структурам "Вагнер" и "Ферма". Некоторые из них до середины октября в течение месяца проходили дополнительную подготовку в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговине - четверо таких граждан Молдовы арестованы и помещены под превентивное заключение на 30 суток. Видео с тренингов, снятое скрытой камерой, показали все молдавские и румынские телеканалы, которые вещают в столице страны.

Как голосовали в Кишиневе

У избирательного участка в Кишиневе Фото: DW

Полумиллионный Кишинев разделен на пять секторов. Один из них со стороны аэропорта примыкает к Ботаническому саду и поэтому официально носит название "Ботаника". Считается, что именно "Ботаника", застроенная советскими пятиэтажками в 60-е годы прошлого века, остается оплотом русскоязычных граждан. До сих пор там можно увидеть уличные кафе в стиле 90-х, и именно туда корреспондент DW отправился понаблюдать за ходом голосования.

Избирательный участок традиционно был открыт в здании столовой при одном из предприятий. Очередей голосовать не было, но каждые пять минут кто-то на участок все же заходил. Работа комиссии выглядела достаточно скучной, а от нервного напряжения прошлой недели не осталось и следа.

Опрошенные местные жители действительно быстро переходили на русский язык, но все склонялись к мысли, что евроинтеграция - это само разумеющееся в Молдове явление, а для массовых уличных акций просто нет причин. Кишиневец средних лет, представившийся Виктором, объяснил это тем, что "сложно провалить еврореферендум в стране, где полтора миллиона, то есть половина жителей, включая и русскоязычных, имеют еще и румынское гражданство".

К слову, на нынешних выборах впервые кроме румынского и русского появились бюллетени на четырех языках национальных меньшинств: болгарском, гагаузском, ромском и украинском. Экзитполы на этот раз были запрещены, так как в ЦИК никто так и не подал документы на проведение опросов, поэтому о своем выборе местные жители предпочитали не говорить.

Планы Илана Шора закончились провалом?

Майя Санду на избирательном участке Фото: Elena Covalenco/DW

Главные претенденты на президентский пост проголосовали на участках по месту регистрации в первой половине дня, но никто из них не сделал никаких громких заявлений. Сперва Александр Стояногло отметил, что "голосовал за мирную, современную и процветающую Молдову", и пообещал в случае победы совершить первый визит в Приднестровье. А спустя два часа Майя Санду снова призвала всех к участию в референдуме: "Голосование на референдуме определит нашу судьбу на многие десятилетия вперед".

Без сенсаций закончилось и обещание Илана Шора сообщить своим сторонникам в последний момент, за кого голосовать. До половины кандидатов подозревают в сотрудничестве с беглым олигархом, а ранее полиция сообщила, что выявила избирательную сеть из 130 тысяч граждан, получающих от него деньги. При минимальной явке это более 10% голосов, которые могли существенно повлиять на расклад предполагаемого второго тура.

Но Илан Шор лишь призвал прийти на участки и проголосовать "за любого кандидата кроме Майи Санду". Бизнесмен намекнул, что если он назовет конкретную фамилию, то этот кандидат будет снят с гонки. Поэтому он предпочел оставить своих сторонников в недоумении.