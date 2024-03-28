Решение КС Молдовы: пророссийский олигарх Шор снова в игре?

Поправки в Избирательный кодекс Молдовы об ограничении на участие в выборах представителей запрещенных партий признаны неконституционными. Что это значит и как отразится на политической ситуации в стране?

Конституционный суд Молдовы 26 марта признал неконституционными поправки в Избирательный кодекс, принятые парламентским большинством в экстренном порядке 4 октября 2023 года. Депутаты от пророссийской партии "Шор", ранее объявленной в Молдове вне закона, на брифинге 28 марта заявили, что теперь оспорят результаты местных выборов, которые прошли в стране 5 ноября прошлого года.

Спорный законопроект о внесении поправок поступил в парламент после решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям ограничить участие в выборах представителей запрещенных партий. Речь шла о политических формированиях, подконтрольных беглому олигарху Илану Шору, приговоренному в Молдове заочно к 15 годам тюрьмы за банковское мошенничество. Олигарх, укрывавшийся в Израиле, организовывал массовые протесты против проевропейского правительства Молдовы и не скрывал, что участникам акций "выдаются деньги на проезд и покушать".

Два решения Конституционного суда

Поправки 4 октября были приняты молниеносно сразу в двух чтениях. Таким образом правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) предприняла шаги, чтобы предотвратить, как там посчитали, массовый подкуп избирателей на местных выборах.

Партия "Шор" была признана вне закона Конституционным судом Молдовы 19 июня 2023 года, и, как следствие, депутаты от PAS предприняли первую попытку ограничить действия ее бывших членов - внесли поправку в Избирательный кодекс, которая лишала на срок от трех до пяти лет права быть избранными членов исполнительных органов и депутатов всех уровней от неконституционных партий.

Здание парламента Молдовы в Кишиневе Фото: Alexander Burakow/DW

После жалобы депутатов парламента от запрещенной партии "Шор" в КС дело затянулось на месяцы, а пока шло рассмотрение, действие поправки было приостановлено. Это позволило соратникам Илана Шора подать документы для регистрации кандидатами на местных выборах. Например, депутат парламента и вице-председатель "Шор" Марина Таубер предприняла попытку баллотироваться в качестве независимого кандидата на пост мэра второго по величине города страны Бельцы.

КС принял окончательное решение только 3 октября 2023 года, признав поправку PAS неконституционной. И на следующий день спикер парламента Игорь Гросу созвал экстренное заседание. Были приняты новые нормы закона, запрещающие избираться в течение трех лет лицам, подозреваемым или обвиняемым в совершении преступлений, что стало причиной признания партии неконституционной. Но и новая жалоба от "шоровцев" тоже последовала в КС - в ней говорилось о принятии закона в спешке, без обсуждения.

КС поступил по закону, но выиграла PAS

"То есть, нынешнее решение КС от 26 марта было принято фактически по его предыдущему решению", - говорит исполнительный директор Института европейской политики и реформ Юлиан Гроза. Важно, продолжает он, что Венецианская комиссия ранее указала на проблемы поправок - они выходили за рамки пропорциональности и не в полной мере соответствовали стандартам.

Илан Шор Фото: Maksim Blinov/SNA/IMAGO

Таким образом, нынешняя их отмена это скорее плюс для Молдовы, считает эксперт, а парламенту ничто не мешает принять новый закон с учетом рекомендаций Венецианской комиссии. При этом важно, что конституционный запрет партии "Шор" никто не отменял, отмечает Юлиан Гроза, она находится вне закона.

"Конституционный суд поступил правильно, право граждан на участие в выборах прописано в конституции и отменить его нельзя", - считает директор Института эффективной политики Виталий Андриевский. И в то же время, указывает он, правящая PAS перед выборами приняла меры, связанные с конкретной политической ситуацией, и эту ситуацию выиграла.

Конечно, соратники Илана Шора теперь могут пробовать оспорить результаты выборов, о чем 28 марта заявила Марина Таубер, продолжает эксперт. Но Молдова это уже проходила в 2014 году, напоминает Андриевский, когда политик Ренато Усатый оказался в похожей ситуации. Тогда суды затянулись на четыре года, пришла пора новых выборов, и никто ничего уже не отменял.

В решении КС нет сенсации

Исполнительный директор экспертной ассоциации WatchDog Валериу Паша отмечает, что никакой сенсации в решении Конституционного суда искать не стоит, а Илан Шор, по его мнению, "не вернется в молдавскую политику, потому что из нее не уходил". После запрета "Шор", поясняет эксперт, перед выборами были созданы партии "Возрождение" и "Шанс", были его "независимые" кандидаты, финансово олигарх влиял и на другие политсилы. "Речь идет о вложении Шором миллионов евро в молдавскую политику", - говорит Валериу Паша.

Валериу Паша Фото: Alexandr Burakow/DW

Решения КС он называет красивыми моральными жестами, не решающими проблему подкупа избирателей. Дело в том, утверждает Паша, что в Молдове не работает юстиция. Зафиксированы тысячи эпизодов нарушения законодательства, но нет ни одного судебного решения. Например, депутат Александр Нестеровский в сентябре прошлого года попался с пакетом с 50 тысячами долларов для подкупа другого экс-депутата в интересах Илана Шора. Политик был арестован лишь на 30 суток, потом выпущен под домашний арест, а теперь он снова работает в парламенте.

Что же касается попыток оспорить результаты выборов, то закон не может применяться только после его отмены КС, то есть, с 26 марта. А до этого момента он действовал, и выборы прошли по закону, заключает Валериу Паша.

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