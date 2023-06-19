В Молдове пророссийскую партию "Шор" объявили вне закона

Конституционный суд Молдовы 19 июня принял окончательное решение по запросу правительства страны о проверке конституционности политической партии "Шор". Для этого ему понадобилось десять заседаний с перерывом в один месяц.

Судьи решили, что партия действовала вразрез с принципами верховенства закона и угрожала суверенитету и независимости страны - ровно такую формулировку содержал документ, поданный в КС правительством еще в ноябре 2022 года. Партию "Шор" обвиняли в незаконном финансировании и деятельности в интересах России.

Что решение КС значит для Молдовы

"Впервые в истории Молдовы принято такое решение", - отмечает политический аналитик и дипломат Алексей Тулбуре. Отношение к нему у эксперта двоякое. Запрет партии - это крайняя мера, которая была бы бесспорной в стране с укоренившейся демократией, поясняет он, но в Молдове всегда присутствует, по его выражению, "элемент политической целесообразности".

Сторонники "Шор" перед зданием КС Молдовы, Кишинев, 19 июня 2023 года Фото: DW

С другой стороны, "Шор" - это не столько партия, сколько технология решения политических задач за деньги, продолжает Тулбуре. У этого политформирования никогда не было ни идеологии, ни доктрины, его лидеры "просто раздавали наворованные в публичных фондах деньги и покупали голоса". "И важно бороться не с названием, а с феноменом политической коррупции, смотреть на персоналии, иначе эти же люди просто перетекут в другое политическое формирование", - предупреждает Алексей Тулбуре.

Директор компании по политическим исследованиям Intellect Group, политолог Ян Лисневский отмечает, что для народа в Молдове не изменится ровным счетом ничего. Страна уже десять лет находится в политическом кризисе, считает он. А если говорить о политической борьбе, то правящая проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS) выигрывает в краткосрочной перспективе - она может уничтожить бренд "Шор", ставший в Молдове феноменом.

Но в долгосрочной перспективе, предупреждает политолог, PAS рискует вырастить себе более серьезного оппозиционного соперника. После ослабления партии социалистов на оппозиционном фланге образовался вакуум, поясняет эксперт, и этот вакуум могут заполнить те же самые политики, только без Илана Шора. А само новое политическое формирование может стать уже проевропейским и будет жестко критиковать президента и правительство.

Уголовное преследование "Шор" - партии и человека

Первое уголовное дело в отношении партии "Шор" - о незаконном финансировании - было возбуждено в Молдове в июле 2022 года. Согласно материалам следствия, политформирование тогда только за первое полугодие потратило на свои нужды более 600 тысяч евро, а в официально поданных документах о расходах значилась сумма в шестьдесят раз меньшая.

Протесты сторонников "Шор" в Кишиневе на акции 16 июня 2023 года Фото: DW

С 18 сентября минувшего года партия каждое воскресенье стала выводить на акции протеста в центре Кишинева тысячи манифестантов. На демонстрации людей свозили со всей Молдовы, а протестующие не скрывали, что им за это платят. Протесты длились шесть месяцев, пока 11 марта нынешнего года полиция не задержала группу из 25 человек, планировавших устроить массовые беспорядки. Было возбуждено еще одно уголовное дело.

Партия "Шор" носит имя своего лидера, олигарха Илана Шора, заочно приговоренного к 15 годам лишения свободы за банковское мошенничество, но успевшего бежать из страны. В июне 2019 года партия Владимира Плахотнюка, которого называли "хозяином Молдовы", потеряла власть, а сам он срочно покинул страну. Следом за ним через Приднестровье выехал и Илан Шор, являющийся по рождению гражданином Израиля. Со своими соратниками он общается через соцсети с помощью видеообращений. В них он не скрывает, что поставил своей целью свержение проевропейского правительства Молдовы путем уличных протестов.

Шор и российский след

Илан Шор стал видным бизнесменом в 18-летнем возрасте. После смерти отца в 2005 году он унаследовал Shor Holding и связи в политическом руководстве страны. Через шесть лет он, как выяснили независимые журналисты-расследователи, под покровительством Владимира Плахотнюка поучаствовал в работе "Ландромата" - схеме по отмыванию более 20 миллиардов долларов из России через банки в Молдове. А в мае 2015-го его задержали уже за причастность к краже из молдавских банков миллиарда долларов.

Валерий Клименко перед КС Молдовы, 19 июня 2023 года Фото: DW

Чтобы не попасть в тюрьму, бизнесмен ушел в политику, примкнув к общественно-политическому движению "Равноправие", основанному в конце 90-х уроженцем Свердловской области Валерием Клименко. Параллельно Клименко зарегистрировал и Конгресс русских общин Молдовы, от которого входил в Совет соотечественников при Госдуме РФ под патронажем председателя комитета Госдумы по делам СНГ. На момент появления Илана Шора этот пост был за депутатом от ЛДПР Леонидом Слуцким, позже ставшим неофициальным куратором партии "Шор".

Как кандидат от "Равноправия" Илан Шор выиграл выборы на должность мэра города Орхей, обкатав специфические технологии, которые, согласно обвинениям его политических оппонентов, включали в себя популизм и подкуп избирателей. Через год он реформировал движение в партию и назвал ее своим именем, а Клименко получил пост почетного председателя, продвигая и дальше идеи "русского мира". Даже после начала войны в Украине Валерий Клименко, будучи муниципальным советником Кишинева от "Шор", открыто оправдывает действия армии РФ и Владимира Путина.

Что касается нынешней долгой процедуры запрета партии "Шор" Конституционным судом Молдовы, то одно из заседаний КС, 12 июня, пришлось на День России. По призыву Клименко, сторонники партии "Шор", собравшиеся на протест, стали скандировать "Россия, мы с тобой". В ответ оратор пообещал присутствующим, что отправит от их имени Владимиру Путину поздравление с праздником. А на последнем митинге Клименко заявил, что запрет партии "Шор" не остановит антиправительственные акции.

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