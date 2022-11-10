Власти Молдовы хотят запретить оппозиционную партию "Шор"

В Молдове может быть запрещена оппозиционная политическая партия "Шор". На заседании 9 ноября правительство страны утвердило запрос в Конституционный суд (КС) о признании этой партии вне закона. В видеообращении к населению премьер-министр Наталья Гаврилица объяснила решение Кабмина мерами безопасности. В экспертной среде единого мнения о причинах и последствиях возможного запрета партии "Шор" нет. Подробности - у DW.

Обвинения в незаконном финансировании

Власти Молдовы обвиняют оппозиционную партию в незаконном финансировании и деятельности в интересах России. Как заявил на заседании правительства министр юстиции Сергей Литвиненко, "действия по незаконному финансированию приобретают все возрастающие масштабы по сравнению с тем, что было в прошлом". По его словам, деньги в партию поступают от "организованной преступной группы". Никакой информации об этой группе министр не сообщил.

Придерживающаяся пророссийской ориентации партия "Шор" была зарегистрирована Минюстом в 2016 году. Ее создали на базе общественно-политического движения "Равноправие". Партию возглавил бизнесмен Илан Шор, работавший, в том числе, и на рынке РФ. У "Шор" есть фракция в парламенте, в которой шесть депутатов. Ее представителями также являются главы администраций 43 населенных пунктов страны.

Факты незаконного финансирования партии "Шор" на президентских выборах 2016 года, местных выборах в Кишиневе и Бельцах в 2018-м и 2021-м ранее были установлены судом. Очередное уголовное дело о незаконном финансировании этой политсилы было открыто еще в июле 2022 года. По данным Наццентра по борьбе с коррупцией (НБК), в первой половине текущего года партия потратила на свои нужды более 600 тысяч евро, а ее заявленные расходы составили 228 тысяч леев (около 11 тысяч евро).

"Деятельность в интересах России"

В правительстве считают, что деятельность партии "Шор" направлена на дестабилизацию обстановки в Молдове в интересах другого государства. В обращении в КС упоминаются санкции, введенные Минюстом США против партии и его лидера Илана Шора.

Кент Логсдон Фото: Elena Covalenco

Как сообщил на брифинге в Кишиневе 26 октября посол США Кент Логсдон, партия "Шор", ее глава, а также его жена Сара Шор (российская певица Жасмин) включены в санкционный список, "который блокирует собственность лиц, причастных к вредоносной иностранной деятельности правительства РФ". По словам дипломата, "эти физические и юридические лица вмешивались в избирательный процесс в Молдове от имени правительства РФ, в том числе поддерживали российские интересы в парламенте Молдовы в 2021 году".

Глава Минюста Сергей Литвиненко на своей странице в соцсетях упоминает также публикации в СМИ, указывающие на деятельность партии "Шор" в интересах России. В опубликованной в The Washington Post в конце октября статье ее автор ссылается на документы разведки и интервью с политиками Молдовы и Украины и называет Илана Шора "ведущей фигурой Кремля по подрыву власти" в Кишиневе.

ПДС может получить конституционное большинство?

Илан Шор все обвинения в свой адрес и в адрес партии отвергает. По его мнению, в интересах иностранных государств действует правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС). Комментируя для СМИ решение правительства об обращении в КС, Шор подчеркнул, что "именно ПДС сегодня служит иностранным интересам, а не интересам своих граждан. Именно она посягает на суверенитет Молдовы. Это беспрецедентный шаг в истории политики нашей страны".

Депутаты парламента Молдовы от партии "Шор", сентябрь 2019 года Фото: DW/Elena Covalenco

Шор также считает, что решение властей добиваться запрета его партии связано, в числе прочего, с желанием забрать "мандаты нашего политформирования, чтобы получить конституционное большинство (в парламенте. - Ред.), поменять Основной закон и убрать статус нейтралитета, подать заявку на вступление в НАТО и принести на молдавскую землю войну. И сделать из Молдовы вторую Украину".

У партии "Шор" шесть представителей в парламенте, всего в нем 101 депутат. Как полагает Шор, после запрета его партии ее мандаты будут пропорционально распределены между правящей ПДС и оппозиционным Блоком социалистов и коммунистов (БСК). Таким образом "Действие и солидарность", у которой сегодня 63 мандата, получит конституционное большинство (67 мандатов), а вместе с ним - и возможность самостоятельно вносить поправки в Основной закон страны.

"Шор" и протесты в Кишиневе

Еще одной причиной возможного запрета партии ее лидер видит организованные политсилой массовые протесты, которые проходят в Кишиневе с начала осени. На них, наряду с экономическими требованиями, связанными с многократным подорожанием жизни, звучат и призывы о смене власти. В ходе акций протеста происходили столкновения их участников с полицией, были задержаны десятки человек. Власти Молдовы неоднократно высказывалось по поводу финансирования протестов и их целей. Так, премьер-министр Гаврилица назвала организованные партией "Шор" демонстрации "элементом гибридной войны против страны, народа и конституционного строя".

Наталья Гаврилица Фото: AA/picture alliance

По мнению кишиневского политаналитика Зураба Тодуа, именно протесты стали причиной, по которой власти решили запретить партию "Шор". "Здесь связь совершенно очевидна, - отметил Тодуа в интервью DW. - Протесты власть не пугают, но создают для нее дискомфорт". По выражению аналитика, руководству страны "нечем похвастать, у него сплошные провалы, во всех отношениях".

Проблемы с газом, с электричеством, безудержный рост цен - все это беспокоит людей, а "репрессии могут их напугать, создать видимость того, что власти действительно заботятся о безопасности граждан". При этом, прогнозирует Тодуа, возможный запрет партии "Шор" не поменяет расстановку сил в парламенте: "Мандаты у ее депутатов вряд ли отберут, они получены легитимно, просто вместо партийной фракции может возникнуть группа под другим названием".

Прямой связи между возможным запретом партии и акциями протеста нет?

Экс-представитель Молдовы в Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре в беседе с DW напомнил, что он призывал к запрету партии "Шор" еще пять лет назад: "Потому что она возникла как политическая технология, направленная на манипуляцию избирателей, в ней все держится на подкупе". Тулбуре уверен, что нет прямой связи между возможным запретом партии и акциями протеста: "Люди действительно обеспокоены экономической ситуацией в стране, их страшит рост цен, они не знают, будет зимой газ или нет. Но цели у организаторов акций другие. Шор и его окружение пытаются через смену власти остаться безнаказанными за свои преступления".

Акция протеста в Кишиневе, организованная партией "Шор", 9 октября 2022 года Фото: Veniamin Demidetsky/IMAGO

Между тем сам Илан Шор покинул Молдову еще в июне 2019 года, когда находился под судебным контролем, пока в Апелляционной палате рассматривалось дело, по которому двумя годами ранее он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы за банковское мошенничество (вывод в офшоры миллиарда долларов). Шор с тех пор живет в Израиле, в 2020 году молдавские правоохранители объявили его в международный розыск. По результатам досрочных парламентских выборов 2021 года Шор получил мандат депутата парламента.

Смотрите также: