ФРГ поможет Молдове с оснащением армии и обучением солдат

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в ходе визита в Молдову выразила готовность Берлина расширять сотрудничество с этой страной и, в частности, помогать ей с оснащением армии и обучением солдат. "Мы, безусловно, следим за ситуацией в Молдове и теми особыми вызовами, которые зачастую возникают из создавшейся ситуации. Мы готовы расширять сотрудничество", - сказала она в ходе визита в Кишинев в субботу, 1 октября.

Одним из направлений помощи станет содействие Кишиневу в получении беспилотников. "Не секрет, если я скажу, что мы поможем Молдове получить военные беспилотники, а также другую технику. Поскольку мы сейчас находимся на этапе консультации с экспертами, я не могу дать вам более подробную информацию. Я вас уверяю, что мы найдем подходящие решения", - сказала Ламбрехт.

Ламбрехт прибыла в столицу Молдовы накануне во вторую половину дня и была встречена молдавским коллегой Анатолием Носатым с воинскими почестями. Носатый в ходе совместной пресс-конференции в Кишиневе с Ламбрехт сообщил, что в ближайшее время в Кишиневе пройдут консультации между министерствами обороны Молдовы и Германии. Стороны намерены обсудить развитие совместных проектов.

Помощь Германии Молдове

Около недели тому назад Германия выделила Молдове еще 60 млн евро на борьбу с энергетическим кризисом и проведение реформ. На международной конференции стран-доноров в июле Молдове была обещана помощь на общую сумму в 600 млн евро.

Главы государств и правительств стран ЕС в июне предоставили Молдове статус кандидата на вступление в Евросоюз, однако процесс присоединения к ЕС весьма трудоемкий и длительный.

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