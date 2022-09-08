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Российские военные в машине с буквой Z, ставшей символом войны РФ против УкраиныФото: Sergei Malgavko/TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

"Путинская РФ не успокоится": в ФРГ обсудили будущее Европы

Анна Неверова
1 ч. назад

Насколько сплочен демократический мир на фоне войны РФ против Украины и как бороться с российской пропагандой? На эти вопросы пытались ответить в Берлине политики и эксперты.

https://www.dw.com/ru/putinskaa-rossia-ne-uspokoitsa-v-germanii-obsudili-budusee-evropy/a-63056583

"Дороги назад в отношении путинской России нет. Но как Россия могла стать таким монстром?" - ответ на этот вопрос пытался найти министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая по видеосвязи перед аудиторией в Берлине. В среду, 7 сентября, на площадке Фонда имени Конрада Аденауэра политики и эксперты обсудили будущее Европы в условиях войны РФ против Украины.

Фукуяма был неправ?

"Нет оснований предполагать, что путинская Россия успокоится, если достигнет своих целей в Украине. Что ждет республику Молдову, страны Балтии? Что будет со свободой Польши и нашей свободой?" - такими вопросами открыл мероприятие генеральный секретарь Фонда имени Конрада Аденауэра Михаэль Тилен (Michael Tielen). В том, что на фоне российской угрозы еще большее значение приобретает сплоченность демократического мира, были уверены все участники дискуссии.

Майя Санду
Майя СандуФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Одним из гостей стала Майя Санду - президент Молдовы, недавно наряду с Украиной получившей статус страны-кандидатана вступление в Европейский Союз. Республика, население которой составляет 2,6 миллиона человек, приняла полмиллиона украинских беженцеви обещает продолжать поддерживать Украину, в том числе, экономически. "Мы надеемся, что у нас будет возможность продолжать развитие демократизации в Молдове", - заявила Санду, выступая по видеосвязи. Но из-за ситуации с беженцами и в связи с ростом цен на электроэнергию страна рассчитывает на международную поддержку, добавила она.

Представитель немецкой оппозиции - лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) высказал мнение, что мир переживает "перелом эпох" и что слова философа Фрэнсиса Фукуямы о конце истории, "очевидно, оказались неверными". "Мы переживали короткую промежуточную фазу истории в период с 1990 по 2022 годы, и эта промежуточная фаза сейчас резко завершилась", - пояснил политик. Германия должна продолжать поставлять Украине вооружения, в том числе тяжелые, оказывать макроэкономическую поддержку и расширять гуманитарную помощь, считает Мерц.

Deutschland, Berlin | Bundestag Haushaltwoche
Фридрих МерцФото: Markus Schreiber/AP/picture alliance

Война РФ против Украины в медиапространстве

Россия ведет войну против Украины, в том числе, и в медиапространстве - эта проблема стала еще одной важной темой для обсуждения. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров назвал происходящее "первой кибервойной в мире", призвав инвестировать в цифровизацию и совместную работу в этой сфере.

С тем, что Европа уделяет недостаточно внимания борьбе с дезинформацией и пропагандой, согласился Фридрих Мерц, приведя в пример историю с турбиной Siemens: "Мы днями и неделями видели в наших СМИ недостоверные сведения о предполагаемой утечке (в начале сентября "Газпром" заявил, что на компрессорной станции "Портовая" выявили утечку масла и по этой причине поставки по "Северному потоку" пока не могут быть возобновлены - Ред.) в этой турбине, что якобы не позволяло продолжать эксплуатацию "Северного потока". И эти новости не вызывали особых возражений ни со стороны немецких политиков, ни со стороны представителей немецкого бизнеса, а ведь это была исключительно российская пропаганда".

Лидер немецкой оппозиции призвал разработать общую стратегию для противодействия конфронтации в соцсетях и кибератакам. В нее, по мнению Мерца, должны быть как можно скорее вовлечены и страны Восточной Европы, претендующие на вступление в ЕС. Наряду с этим политик призвал Германию больше дискутировать о безопасности данных, а не об их конфиденциальности.

Петер Лимбург
Петер ЛимбургФото: Philipp Böll/DW

Генеральный директор медиакомпании Deutsche Welle Петер Лимбург (Peter Limbourg), принявший участие в мероприятии, высказал мнение, что необходимо усиливать правовое давление на распространителей фейковых новостей и пропаганды и разжигателей ненависти. "К сожалению, сейчас не сформированы условия, при которых те, кто выпускает фейковые новости или разжигает ненависть, автоматически ожидали бы последствий", - отметил Лимбург. Он также призвал усиливать политическое давление на интернет-платформы, через которые активно распространяются дезинформация и пропаганда, и применять к ним штрафные меры.

По мнению Майи Санду, для борьбы с пропагандой Европе следует сохранять единство и солидарность. "Мы должны помогать друг другу в эти тяжелые времена. Очень важно, чтобы мы нашли общие решения в том, что касается дезинформации", - заключила президент Молдовы.

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