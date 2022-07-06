Как делают фейки "под брендом" известных медиакомпаний? Фактчек DW

"Это похоже на репортаж DW", - пишет один из пользователей, комментируя видео в японском сегменте Twitter. Замечание касается сюжета "об украинском беженце", который якобы шантажировал немецких женщин. "Хочу посмотреть это видео в первоисточнике. Пожалуйста, сбросьте мне URL", - добавляет пользователь. В действительности ролик - это фейк, на сайте немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) найти его не удастся.

История с видеозаписью - далеко не единичный случай. С начала войны России против Украины 24 февраля 2022 года в интернете ежедневно появляется множество фейков, ложных утверждений, а также контент, зачастую являющийся объектом манипуляций. Особняком при этом стоят фейки, выдаваемые за продукцию международных медиакомпаний, таких как CNN, BBC или DW. На деле их содержание является результатом манипуляций или фальсификаций. Речь идет о видеосюжетах, фотографиях и скриншотах. Некоторые из них становятся виральными и набирают сотни тысяч просмотров. Цель создателей - распространение пропаганды и продвижение преимущественно пророссийской, антиукраинской или антизападной повестки, призванное посеять сомнение в объективном западном освещении событий и подорвать доверие к авторитетным западным СМИ.

Приписываемое DW видео об "украинском беженце"

Приписываемое DW видео об "украинском беженце" было размещено в японоязычном аккаунте в Twitter, посвященном, главным образом, войне в Украине. "Украинца" в ролике звали "Петро Савченко" (Petro Savchenko). Утверждалось, что он шантажировал десятки немецких женщин. Мужчина якобы знакомился с ними в барах, после чего угрожал опубликовать их "порнографические фотографии", сделанные скрытой камерой. В ролике говорилось,что полиция якобы вела в отношении "Савченко" расследование, ему грозил тюремный срок.

Скриншот из приписываемого DW видео

У видеоролика на момент написания материала было несколько тысяч просмотров. Он только на первый взгляд кажется подлинным. При ближайшем рассмотрении заметен отход от стандартов DW. Так, в видео используется непривычный шрифт. Это хорошо видно, к примеру, по написанию буквы X. Кроме того, в конце предложений стоят точки, хотя в видеосюжетах DW это не принято. Поиск имени и фамилии "Петро Савченко" в интернете - с учетом содержания сюжета - не дает никаких результатов. Немецкие, британские и украинские СМИ не сообщали о подобных случаях массового вымогательства. Это - совершенно нереалистично, учитывая контекст. Наконец, в видео не содержится никаких конкретных указаний на то, где и когда могли произойти описанные события.

Обратный поиск в интернете по фотографии предполагаемого преступника позволил обнаружить профиль пользователя, который на российском сайте TopDB.ru фигурирует как "Павел Поперечный".По имеющейся информации, мужчина - родом из Севастополя. Судя по его аккаунтам в социальных сетях, он не проживает в Германии. Таким образом обвинения, прозвучавшие в видео, являются необоснованными. По всей видимости, они не без причины сформулированы очень расплывчато - такая тактика ранее неоднократно использовалась при создании фейков, чтобы усложнить проверку информации.

Фейковое видео BBC о ракетном ударе по Краматорску

После российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, приведшему к многочисленным жертвам, в сети начало активно курсировать приписываемое BBC видео. Оно распространялось в основном пользователями с пророссийскими профилями в соцсетях и на момент публикации материала набрало около полмиллиона просмотров. В ролике видны тела жителей и упавшая неподалеку ракета. В сюжете утверждалось, что она была выпущена украинскими войсками по собственному населению.

Корпорация BBC незамедлительно отвергла эти утверждения и подчеркнула, что речь идет о фейке. Продюсер BBC Джо Инвуд,который освещал ситуацию с ракетным ударом по Краматорску, уточнил, что ролик - поддельный, но имел маркировку медиакорпорации, что заставляет опасаться дальнейших фейков. В Twitter NEXTA,в частности, напрямую подчеркивалось, что "российские пропагандисты сфальсифицировали видео".

Ракетный удар по вокзалу в Краматорске (8 апреля 2022 года)

Ролик быстро распространился в интернете. Эксперты медиакорпорации Bayerischer Rundfunk (BR) по выявлению фейков уже в первые часы после публикации обнаружили связанные с ним посты на немецком, английском, итальянском, испанском, каталанском, индийском и французском языках. Немецкий эксперт в области кибербезопасности Сандро Гайкен (Sandro Gaycken) в комментарии для BR заявил, что имела место "целенаправленная, но при этом быстрая операция" по дезинформации. Роман Осадчук из Лаборатории цифровой криминалистики при американском аналитическом центре Atlantic Council в свою очередь заметил: "В случае с Краматорском это был не просто видеофейк, а лишь небольшая часть общей кампании". Ее авторы хотели убедить общественность в том, что "украинцы бомбят свой собственный народ, что является абсурдом", отметил Осадчук. Наряду с публикацией видео - распространялись также многочисленные посты в Telegram и на других платформах.

Случаи, когда фейки приписываются авторитетным СМИ, - не новы. Они имели место и до полномасштабного вторжения России в Украину. Пожалуй, один из наиболее ярких получил распространение в 2018 году. Тогда ведущий в студии, напоминающей ту, из которой обычно транслируется BBC News, сообщил о военном инциденте между Россией и НАТО, а также о взрыве ядерной бомбы в Брюсселе. Ролик - полностью сфальсифицирован. Журналисты BBC вскоре после появления фейка в соцсетях с иронией написали, что не сообщали "о конце света".Тем не менее, по данным агентства Reuters, запись продолжала распространяться и в 2022 году.

Поддельные аккаунты CNN в Twitter

С начала войны в Украине в Twitter публиковались и продолжают публиковаться твиты, приписываемые CNN. Кроме того, в социальных сетях создаются фальшивые аккаунты телеканала, что вынуждает его сотрудников выступать с опровержениями. Так, сообщение канала @CNNUKR в Twitter о первом погибшем во время войны в Украине гражданине США - это фейк, что подтверждает и проверка DW.В другом твите говорилось о якобы имевшем место бомбовом ударе по отелю в Украине, что также оказалось неправдой.

Поддельный аккаунт CNN (справа)

Ложная информация распространяется и с помощью "скриншотов прямых трансляций", приписываемых CNN. Так, в одном из постов утверждалось, что CNN якобы преподнес изображения взрыва 2015 года как актуальные. Проверка фактов, проведенная AFP, позднее показала, что это не соответствует действительности.

Кто стоит за дезинформацией?

Не всегда возможно оперативно установить создателей фейковых видео, фото или твитов. Тем не менее эксперты видят подтверждение тому, что следы часто ведут в Россию. Жозефина Лукито, профессор Школы журналистики и СМИ Техасского университета в Остине, говорит, что к производству подобного контента причастны профессиональные структуры. Так, за дезинформацией в большом числе случаев стоит Агентство интернет-исследований (IRA) - российская "фабрика троллей", которая действует с 2012 года. Она известна попытками повлиять на кампанию по выборам президента США в 2016 году. Кроме того, с 2014 года в сети распространяются многочисленные фейки об Украине, которые эксперты приписывают IRA.

"Долгосрочная цель этой дезинформации, происходящей из России - посеять недоверие к системе средств массовой информации", - отмечает Лукито. При этом авторы таких кампаний намеренно используют известные новостные СМИ в своих целях.

Инго Маннтойфель (Ingo Mannteufel), руководитель отдела кибербезопасности DW, в свою очередь, подчеркивает: "Зачастую за производством дезинформации в большом масштабе стоят государственные или близкие к государству субъекты". Так, создатели видео про "украинского беженца" пытались использовать дизайн DW "для придания дезинформации достоверного характера и для воздействия на формирование общественного мнения в японоязычном сегменте Twitter в русле кремлевской пропаганды", отметил Маннтойфель. Такая форма дезинформации называется спуфинг (spoofing). При ней подделывается цифровая идентичность источника, чтобы получить необходимые доверие и авторитет.

Как действуют создатели фейков?

Эксперты по цифровой криминалистике при Atlantic Council констатируют, что в основе фейков - подделка дизайна соответствующих СМИ. По словам исследовательницы Это Бузиашвили, в случае с приписываемым BBC видео были использованы логотип, врезки, а также стиль медиакорпорации. "Они (авторы сюжета. - Ред.) скопировали все, что характерно для видео BBC, а затем создали поддельный ролик. Перенят был весь шаблон BBC, включая название", - добавила Бузиашвили. По ее словам, сделать это не так сложно, требуются знание видеомонтажа и соответствующих компьютерных программ.

Эффект от подобных фейков трудно оценить, - особенно, когда речь идет об освещении боевых действий в Украине, признал Скотт Радниц из Школы международных исследований имени Генри Джексона при Вашингтонском университете в Сиэтле. "Из-за того, что у большинства уже сложилось четкое мнение о войне в Украине, пользователи с большей вероятностью будут следить за новостями, подкрепляющими их взгляд на текущую ситуацию, и инстинктивно отвергать то, что ему противоречит", - отметил Радниц. Объектами в "информационной войне", вероятнее всего, будут становиться потребители таких новостей, считает эксперт. При этом сам факт того, что дизайн BBC, CNN или DW используется при манипуляциях в соцсетях, можно даже считать в некотором смысле "почетным", поскольку это подтверждает, что эти медиакомпании воспринимаются как авторитетные, значимые игроки на информационном рынке, считает Радниц.

Смотрите также:

Сто дней войны в Украине Взрывы и разрушения, военные и их техника, мирные жители и их горе - DW собрала снимки, рассказывающие о войне России против Украины, увиденной через фотообъективы. ВНИМАНИЕ! Некоторые фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти.

Сто дней войны в Украине Раннее утро 24 февраля: российские войска по нескольким направлениям вторглись на территорию Украины: с территории Беларуси, с территории аннексированного Крыма, из самой РФ, а также из сепаратистских регионов Донбасса.

Сто дней войны в Украине Одновременно с наземным вторжением силы армии РФ стали наносить авиа- и ракетные удары, а также удары артиллерией практически по всей территории Украины.

Сто дней войны в Украине После высадки десанта из России боевые действия шли в первые часы и в столице Украины Киеве. Власти РФ официально войну Украине не объявили, назвав вторжение "специальной военной операцией". Для Киева и большинства стран мира 24 февраля 2022 года началась война России против Украины.

Сто дней войны в Украине Несмотря на угрозу жесткого, вплоть до уголовного, преследования сотни активистов в России в первые часы и дни войны вышли на акции протеста против войны с Украиной.

Сто дней войны в Украине После начала войны утром 24 февраля сотни тысяч киевлян попытались оставить город. Дороги на выезде из Киева заполнили автомобили с беженцами.

Сто дней войны в Украине Пока часть украинцев поспешила покинуть страну, другие стали прятаться в метро и других бомбоубежищах. Для тысяч людей метро превратилось на долгое время в их временный дом.

Сто дней войны в Украине После вторжения России Украина объявила военное положение и мобилизацию. Начиная с первых часов войны, добровольцы устремились в военкоматы по всей Украине. По оценкам, за три месяца войны мобилизовано около 700 тысяч человек.

Сто дней войны в Украине Потоки беженцев в первые же часы войны достигли нескольких соседних европейских государств - Молдовы, Польши, Венгрии и других. За три месяца война заставила 8 миллионов украинцев покинуть свои дома, свыше шести миллионов - уехать за границу.

Сто дней войны в Украине Для аудитории в России "СВО" - это только про "высокоточные удары по военным объектам Украины". В реальности армия РФ наносит масштабные удары по самым разным объектам украинской инфраструктуры, включая больницы и школы, как на фото в Харькове.

Сто дней войны в Украине Война сплотила жителей Украины вокруг защиты своей территории. Гражданские стали учиться применять "коктейли Молотова" - бутылки с зажигательной смесью.

Сто дней войны в Украине Многие мирные жители Украины долгое время не могли поверить, что война действительно пришла в их дома - со всеми военными ужасами: разрушениями, гибелью, насилием.

Сто дней войны в Украине Близость ядерной катастрофы: российские военные силой захватили сначала Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. К счастью, сами энергоблоки не пострадали. Из Чернобыля россияне ушли, Запорожскую АЭС российская сторона до сих пор оккупирует.

Сто дней войны в Украине Большая жертва войны: первый и единственный летающий экземпляр самого большого и грузоподъемного в мире самолета Ан-225 "Мрия". В результате боев за аэропорт "Гостомель" под Киевом между российским десантом и силами ВСУ самолет сгорел в конце февраля 2022 года.

Сто дней войны в Украине "Специальная военная операция" должна была продлиться лишь несколько дней. Но российский "блицкриг" затянулся, встретив сопротивление украинской территориальной обороны и ВСУ, как, например, на подступах к Харькову в первые дни войны.

Сто дней войны в Украине Уже спустя несколько дней войны Россия и Украина согласились провести мирные переговоры, прошло три раунда (на фото - второй раунд в Беларуси). Последний раунд состоялся в Стамбуле в конце марта и завершился без значимых результатов.

Сто дней войны в Украине Исторический момент в Германии: 27 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц в правительственном заявлении перед бундестагом объявляет о новом курсе Берлина и "смене эпохи".

Сто дней войны в Украине В первые дни войны в направлении Киева двигались длинные военные конвои армии РФ. Российские военные сумели занять ряд пригородов к северу и северо-западу украинской столицы. Город готовился к осаде...

Сто дней войны в Украине Мужества защитникам Киева прибавило то, что в столице остались президент Владимир Зеленский и его команда, что успокоило миллионы украинцев и восхитило наблюдателей за рубежом. ВСУ смогли отбить наступление армии РФ на киевском направлении...

Сто дней войны в Украине Но освобождение Киевской области от армии РФ открыло страшную картину совершенных за это время военных преступлений против мирных жителей. Буча и Ирпень - благополучные пригороды Киева - стали именем нарицательным для обозначения жестокостей российской армии в Украине.

Сто дней войны в Украине Так война изменила Одессу: на улицах города появились противотанковые ежи. Город с начала войны готовится к попытке захвата и высадке десанта войск РФ.

Сто дней войны в Украине Одним из крупных военных успехов ВСУ стал удар 13 апреля по крейсеру "Москва" - тому самому, что при захвате украинского острова Змеиный услышал в свой адрес "Русский военный корабль, иди на х...". Флагман Черноморского флота затонул 14 апреля.

Сто дней войны в Украине ВСУ удалось отвоевать у армии РФ обратно Киевскую, Сумскую, Черниговскую области. Но уже с начала марта Россия с каждым днем все плотнее осаждала Мариуполь на юге страны. Город превратился в одну огромную руину.

Сто дней войны в Украине Низшей точкой войны в Мариуполе стал удар с воздуха по драматическому театру в Мариуполе, в котором прятались мирные граждане. Со спутника можно было разглядеть слово "ДЕТИ" перед зданием театра. Число погибших от атаки по зданию театра исчисляется сотнями.

Сто дней войны в Украине Мариуполь после взятия его в осаду армией РФ с начала марта стал местом, вероятно, еще более масштабной гуманитарной катастрофы, чем Буча. Жители были вынуждены хоронить жертв войны где придется.

Сто дней войны в Украине За время войны в Украине ранены (на фото раненый трехлетний мальчик Дима из Мариуполя) и погибли сотни детей. По данным украинской стороны, число погибших в результате военных действий составляет на конец мая не менее 234 детей.

Сто дней войны в Украине Оставшиеся в живых защитники Мариуполя держали оборону до середины мая на территории завода "Азовсталь". До 2000 военных сдались в плен армии РФ. Мариуполь пал. Город разрушен, по оценкам, на 95 процентов.

Сто дней войны в Украине Кладбище со свежими могилами в месте Старый Крым на окраине Мариуполя. Число жертв среди гражданского населения до войны почти полумиллионного города могут составить несколько десятков тысяч человек. Многие тела до сих пор находятся под завалами домов.

Сто дней войны в Украине Число гражданских лиц, ставших жертвами войны России против Украины, перевалило за несколько тысяч, точных данных пока не знает никто. После освобождения украинской территории от российских войск жители стараются перезахоронить погибших надлежащим образом. Но сначала им приходится проводить эксгумацию.

Сто дней войны в Украине После отступления с севера и северо-востока Украины армия РФ сконцентрировалась на удержании территории на юге Украины и на наступлении в районе Донбасса, в последние дни - в районе городов Северодонецк и Лисичанск. На фото самоходная гаубица "Гвоздика" РФ бьет по позициям ВСУ под Северодонецком.

Сто дней войны в Украине К концу первых ста дней войны армия РФ добилась некоторого продвижения в Донбассе и вошла в последний неподконтрольный ей крупный город Луганской области, Северодонецк. Там идут ожесточенные бои. На фото: военнослужащие ВСУ в этом городе в начале войны.

Сто дней войны в Украине В боях за Северодонецк и находящийся рядом Лисичанск, по сообщениям с мест, стороны несут значительные потери. Мирные жители, которые остались в своих домах, испытывают большие лишения, как эта женщина на фотографии.

Сто дней войны в Украине Пока армия РФ сосредоточила основные усилия на продвижении в районе Северодонецка, силы ВСУ провели ряд контрнаступательных действий на юге, в Херсонской области. В этих районах продолжаются протестные акции сторонников Украины.

Сто дней войны в Украине На оккупированных украинских территориях РФ вводит в оборот российские рубли, раздает паспорта РФ, налаживает вещание госТВ, а также привозит еду и гуманитарную помощь для выживших жителей, как видно по этой фотографии ТАСС из Мариуполя.

Сто дней войны в Украине Тем временем власти Украины начали привлекать к уголовной ответственности российских военных, обвиняемых в совершении военных преступлений в Украине. На фото: сержант Вадим Шишимарин, которого суд в Киеве 23 мая 2022 года признал виновным в убийстве мирного жителя в Сумской области, приговорив к пожизненному заключению.

Сто дней войны в Украине С начала войны по всему миру не прекращаются массовые демонстрации в знак протеста против войны РФ с Украиной, как, например, на акции в Берлине 27 февраля, на которой собрались десятки тысяч человек. Автор: Михаил Бушуев

