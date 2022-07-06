Как делают фейки "под брендом" известных медиакомпаний? Фактчек DW

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На фоне войны России против Украины в соцсетях активно распространяется пророссийская пропаганда. Иногда ее маскируют под информационные материалы западных СМИ. Как это происходит?
"Это похоже на репортаж DW", - пишет один из пользователей, комментируя видео в японском сегменте Twitter. Замечание касается сюжета "об украинском беженце", который якобы шантажировал немецких женщин. "Хочу посмотреть это видео в первоисточнике. Пожалуйста, сбросьте мне URL", - добавляет пользователь. В действительности ролик - это фейк, на сайте немецкой медиакомпании Deutsche Welle (DW) найти его не удастся.
История с видеозаписью - далеко не единичный случай. С начала войны России против Украины 24 февраля 2022 года в интернете ежедневно появляется множество фейков, ложных утверждений, а также контент, зачастую являющийся объектом манипуляций. Особняком при этом стоят фейки, выдаваемые за продукцию международных медиакомпаний, таких как CNN, BBC или DW. На деле их содержание является результатом манипуляций или фальсификаций. Речь идет о видеосюжетах, фотографиях и скриншотах. Некоторые из них становятся виральными и набирают сотни тысяч просмотров. Цель создателей - распространение пропаганды и продвижение преимущественно пророссийской, антиукраинской или антизападной повестки, призванное посеять сомнение в объективном западном освещении событий и подорвать доверие к авторитетным западным СМИ.
Приписываемое DW видео об "украинском беженце" было размещено в японоязычном аккаунте в Twitter, посвященном, главным образом, войне в Украине. "Украинца" в ролике звали "Петро Савченко" (Petro Savchenko). Утверждалось, что он шантажировал десятки немецких женщин. Мужчина якобы знакомился с ними в барах, после чего угрожал опубликовать их "порнографические фотографии", сделанные скрытой камерой. В ролике говорилось,что полиция якобы вела в отношении "Савченко" расследование, ему грозил тюремный срок.
У видеоролика на момент написания материала было несколько тысяч просмотров. Он только на первый взгляд кажется подлинным. При ближайшем рассмотрении заметен отход от стандартов DW. Так, в видео используется непривычный шрифт. Это хорошо видно, к примеру, по написанию буквы X. Кроме того, в конце предложений стоят точки, хотя в видеосюжетах DW это не принято. Поиск имени и фамилии "Петро Савченко" в интернете - с учетом содержания сюжета - не дает никаких результатов. Немецкие, британские и украинские СМИ не сообщали о подобных случаях массового вымогательства. Это - совершенно нереалистично, учитывая контекст. Наконец, в видео не содержится никаких конкретных указаний на то, где и когда могли произойти описанные события.
Обратный поиск в интернете по фотографии предполагаемого преступника позволил обнаружить профиль пользователя, который на российском сайте TopDB.ru фигурирует как "Павел Поперечный".По имеющейся информации, мужчина - родом из Севастополя. Судя по его аккаунтам в социальных сетях, он не проживает в Германии. Таким образом обвинения, прозвучавшие в видео, являются необоснованными. По всей видимости, они не без причины сформулированы очень расплывчато - такая тактика ранее неоднократно использовалась при создании фейков, чтобы усложнить проверку информации.
После российского ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, приведшему к многочисленным жертвам, в сети начало активно курсировать приписываемое BBC видео. Оно распространялось в основном пользователями с пророссийскими профилями в соцсетях и на момент публикации материала набрало около полмиллиона просмотров. В ролике видны тела жителей и упавшая неподалеку ракета. В сюжете утверждалось, что она была выпущена украинскими войсками по собственному населению.
Корпорация BBC незамедлительно отвергла эти утверждения и подчеркнула, что речь идет о фейке. Продюсер BBC Джо Инвуд,который освещал ситуацию с ракетным ударом по Краматорску, уточнил, что ролик - поддельный, но имел маркировку медиакорпорации, что заставляет опасаться дальнейших фейков. В Twitter NEXTA,в частности, напрямую подчеркивалось, что "российские пропагандисты сфальсифицировали видео".
Ролик быстро распространился в интернете. Эксперты медиакорпорации Bayerischer Rundfunk (BR) по выявлению фейков уже в первые часы после публикации обнаружили связанные с ним посты на немецком, английском, итальянском, испанском, каталанском, индийском и французском языках. Немецкий эксперт в области кибербезопасности Сандро Гайкен (Sandro Gaycken) в комментарии для BR заявил, что имела место "целенаправленная, но при этом быстрая операция" по дезинформации. Роман Осадчук из Лаборатории цифровой криминалистики при американском аналитическом центре Atlantic Council в свою очередь заметил: "В случае с Краматорском это был не просто видеофейк, а лишь небольшая часть общей кампании". Ее авторы хотели убедить общественность в том, что "украинцы бомбят свой собственный народ, что является абсурдом", отметил Осадчук. Наряду с публикацией видео - распространялись также многочисленные посты в Telegram и на других платформах.
Случаи, когда фейки приписываются авторитетным СМИ, - не новы. Они имели место и до полномасштабного вторжения России в Украину. Пожалуй, один из наиболее ярких получил распространение в 2018 году. Тогда ведущий в студии, напоминающей ту, из которой обычно транслируется BBC News, сообщил о военном инциденте между Россией и НАТО, а также о взрыве ядерной бомбы в Брюсселе. Ролик - полностью сфальсифицирован. Журналисты BBC вскоре после появления фейка в соцсетях с иронией написали, что не сообщали "о конце света".Тем не менее, по данным агентства Reuters, запись продолжала распространяться и в 2022 году.
С начала войны в Украине в Twitter публиковались и продолжают публиковаться твиты, приписываемые CNN. Кроме того, в социальных сетях создаются фальшивые аккаунты телеканала, что вынуждает его сотрудников выступать с опровержениями. Так, сообщение канала @CNNUKR в Twitter о первом погибшем во время войны в Украине гражданине США - это фейк, что подтверждает и проверка DW.В другом твите говорилось о якобы имевшем место бомбовом ударе по отелю в Украине, что также оказалось неправдой.
Ложная информация распространяется и с помощью "скриншотов прямых трансляций", приписываемых CNN. Так, в одном из постов утверждалось, что CNN якобы преподнес изображения взрыва 2015 года как актуальные. Проверка фактов, проведенная AFP, позднее показала, что это не соответствует действительности.
Не всегда возможно оперативно установить создателей фейковых видео, фото или твитов. Тем не менее эксперты видят подтверждение тому, что следы часто ведут в Россию. Жозефина Лукито, профессор Школы журналистики и СМИ Техасского университета в Остине, говорит, что к производству подобного контента причастны профессиональные структуры. Так, за дезинформацией в большом числе случаев стоит Агентство интернет-исследований (IRA) - российская "фабрика троллей", которая действует с 2012 года. Она известна попытками повлиять на кампанию по выборам президента США в 2016 году. Кроме того, с 2014 года в сети распространяются многочисленные фейки об Украине, которые эксперты приписывают IRA.
"Долгосрочная цель этой дезинформации, происходящей из России - посеять недоверие к системе средств массовой информации", - отмечает Лукито. При этом авторы таких кампаний намеренно используют известные новостные СМИ в своих целях.
Инго Маннтойфель (Ingo Mannteufel), руководитель отдела кибербезопасности DW, в свою очередь, подчеркивает: "Зачастую за производством дезинформации в большом масштабе стоят государственные или близкие к государству субъекты". Так, создатели видео про "украинского беженца" пытались использовать дизайн DW "для придания дезинформации достоверного характера и для воздействия на формирование общественного мнения в японоязычном сегменте Twitter в русле кремлевской пропаганды", отметил Маннтойфель. Такая форма дезинформации называется спуфинг (spoofing). При ней подделывается цифровая идентичность источника, чтобы получить необходимые доверие и авторитет.
Эксперты по цифровой криминалистике при Atlantic Council констатируют, что в основе фейков - подделка дизайна соответствующих СМИ. По словам исследовательницы Это Бузиашвили, в случае с приписываемым BBC видео были использованы логотип, врезки, а также стиль медиакорпорации. "Они (авторы сюжета. - Ред.) скопировали все, что характерно для видео BBC, а затем создали поддельный ролик. Перенят был весь шаблон BBC, включая название", - добавила Бузиашвили. По ее словам, сделать это не так сложно, требуются знание видеомонтажа и соответствующих компьютерных программ.
Эффект от подобных фейков трудно оценить, - особенно, когда речь идет об освещении боевых действий в Украине, признал Скотт Радниц из Школы международных исследований имени Генри Джексона при Вашингтонском университете в Сиэтле. "Из-за того, что у большинства уже сложилось четкое мнение о войне в Украине, пользователи с большей вероятностью будут следить за новостями, подкрепляющими их взгляд на текущую ситуацию, и инстинктивно отвергать то, что ему противоречит", - отметил Радниц. Объектами в "информационной войне", вероятнее всего, будут становиться потребители таких новостей, считает эксперт. При этом сам факт того, что дизайн BBC, CNN или DW используется при манипуляциях в соцсетях, можно даже считать в некотором смысле "почетным", поскольку это подтверждает, что эти медиакомпании воспринимаются как авторитетные, значимые игроки на информационном рынке, считает Радниц.
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