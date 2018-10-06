Facebook удалил аккаунты, связанные со спецслужбами РФ и "фабрикой троллей"

Американская компания Facebook удалил три группы связанных между собой аккаунтов, нарушающих запрет соцсети на иностранное вмешательство. "Эти сети имели российское происхождение", - говорится в заявлении Facebook.

Две группы аккаунтов, по данным соцсети, были связаны со спецслужбами РФ. Одна такая группа включала в себя 23 профиля и 6 страниц в Facebook, а также 8 аккаунтов в Instagram. Они постили информацию преимущественно на русском и английском языках о "выборах и протестах в Беларуси, российской и украинской политике, геополитических теориях заговора, отношениях России и НАТО" и других. На рекламу в соцсетях эти аккаунты потратили порядка 10 тысяч долларов.

Фейковые аккаунты выдавали себя за местных и перенаправляли на свои сайты

Другая сеть профилей, которую Facebook связывает с российскими спецслужбами, состояла из 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп в этой соцсети, а также 34 Instagram-профилей. Эти фейковые аккаунты концентрировались на темах Сирии и Украины, а также отчасти - Турции, Японии, Армении, Грузии и Беларуси. Они выдавали себя за журналистов и местных жителей этих стран, писали на английском, украинском, русском и арабском языках и перенаправляли людей на свои сторонние сайты. На рекламу ими было потрачено 60 долларов.

Третья группа аккаунтов связана с "Агентством интернет-исследований", более известным как "фабрика троллей", сообщает американская компания. В нее входили 5 Facebook-профилей и одна группа, а также три Instagram-аккаунта. Эта сеть ориентировалась на Турцию, Европу и США. Эти аккаунты писали на турецком и английском языках и выдавали свой сайт за платформу независимой турецкой организации. Данная группа потратила на продвижение своих постов около 4800 долларов.

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