Faktencheck: Kein getöteter US-Aktivist in der Ukraine

Beileidsbekundungen, Anteilnahme und Empörung sind die ersten Reaktionen, die nach der Veröffentlichung dieser irreführenden Nachricht auf Twitter zu lesen sind:

Behauptung: "In tiefer Trauer geben wir bekannt, dass die Ukraine-Krise das erste amerikanische Todesopfer gefordert hat", heißt es in einem Tweet des Twitter-Accounts "@CNNUKR", den manche für einen CNN-Ableger halten. Bernie Gores, ein Aktivist, sei einer Minenexplosion zum Opfer gefallen sei.

DW Faktencheck: Falsch.

Der Tweet ist ebenso falsch wie der Account, von dem er veröffentlicht wurde. "@CNNUKR" ist kein Unternehmens-Account von CNN, wie der US-Sender der DW bestätigte, und wurde kurz nach der Veröffentlichung des Tweets blockiert. Doch da waren längst Screenshots des Tweets in der Welt und machten gemeinsam mit einem älteren, ebenfalls gefälschten Tweet die Runde (siehe Artikelbild): Der gleiche Mann soll im August 2021 in Kabul von Taliban getötet sein, nur hier soll es sich um den "CNN-Journalisten Bernie Gores" handeln, so der Tweet des Accounts "@CNNAfghan". Auch dieser Tweet war eine Fälschung, CNN sprach von einem Fake. Auch der Account ist ein Fälschung und gehört nicht zu CNN.

CNN widerspricht: Tweets und Accounts gefälscht

Beide Screenshots nebeneinander entwickelten jedoch eine eigene Dynamik in den Sozialen Netzwerken. "Lügenpresse", kommentierten Nutzer und warfen CNN Falschinformation vor. Ein CNN-Sprecher betonte auf DW-Anfrage, dass "die Bilder, die Posts, die damit zusammenhängenden Stories und auch Social-Media-Accounts, die die Tweets veröffentlicht haben, alle fake" seien.

Tatsächlich handelt es sich laut Bilder-Rückwärtssuche bei den verwendeten Fotos um eine Aufnahme des Youtubers und Twitch-Streamers Jordie McCraty Jordan, der ähnlich wie bereits der deutsche Youtuber "Drachenlord" zur Zielscheibe von Fakes wurde. Mit Blick auf die aktuelle Ukraine-Krise ist es nicht der erste Fall von Falschmeldungen über angeblich getötete Amerikaner im Konfliktgebiet, wie die Faktenchecker von Snopes recherchiert haben.