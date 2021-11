Die Ukraine grenzt im Nordosten an Russland, im Westen an die EU-Staaten Polen, Slowakei und Ungarn. Ein Staat also zwischen Ost und West - und genau das führt seit Jahren immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen.

Politisch ist die Ukraine gespalten in den mehrheitlich russischsprachigen Osten und Süden sowie den überwiegend ukrainischsprachigen Westen. Die Hauptstadt ist Kiew. Der nach Russland zweitgrößte Flächenstaat Europas gilt als wichtigstes Transitland für Gaslieferungen in die Europäische Union.