Falschinformationen zum Coronavirus, Desinformationen im Wahlkampf oder Fake News in sozialen Netzwerken: Das DW-Faktencheck-Team geht Behauptungen und Thesen auf den Grund - und prüft deren Wahrheitsgehalt.

In unseren Faktenchecks setzen wir auf einen transparenten und nachvollziehbaren Rechercheprozess. Wir setzen auf verlässliche Quellen, suchen nach validen Daten, ordnen in den Kontext ein und kommunizieren klar, was wir wissen - und was (noch) nicht.