Faktencheck: Blieb Trumps Ohr beim Attentat unversehrt?

Seit dem Attentat auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump am 13. Juli während einer Wahlkampfveranstaltung für die Präsidentschaftswahl 2024 überflutet eine Welle von Desinformation die Sozialen Netzwerke. Zu den besonders verbreiteten Behauptungen gehört die Aussage, Donald Trump sei bei dem Anschlag unversehrt geblieben. Als Beweis soll ein angeblich "aktuelles Foto" des US-Präsidentschaftsbewerbers dienen, das das rechte Ohr Trumps ohne jegliche Verletzung zeigt. Das DW Faktencheck Team hat den Ursprung des Fotos und die Behauptung überprüft.

Behauptung: In einem Post auf X (hier archiviert ) behauptet ein Nutzer: "Dieses Bild von Trump wurde heute aufgenommen. An seinem Ohr ist ist keine Wunde, null Schaden von einer Kugel zu sehen. Alles an Trump ist Betrug oder Schwindel". Der Post wurde am 16. Juli veröffentlicht und in den ersten 24 Stunden mehr als 2,4 Millionen Mal angesehen. Ein anderer Post mit ähnlicher Behauptung sammelte 3,4 Millionen Aufrufe.

DW-Faktencheck: Falsch.

Das Bild, das beweisen soll, dass Trumps Ohr angeblich keinen Schaden genommen habe, ist nicht aktuell. Es wurde bei einer Veranstaltung aufgenommen, die einige Jahre zurückliegt.

Eine Suche mit den Schlagworten "Trump picks JD Vance as vice-president" (übersetzt: "Trump ernennt JD Vance zum Vizepräsidenten") führt uns zu einem Bild aus dem Archiv der Nachrichtenagentur Reuters, das dem Bild aus dem Post mit der Behauptung sehr ähnelt. Die Bilderrückwärtssuche bestätigt die Vermutung. Und nach der Überprüfung mit der Suchfunktion von Google Lens finden wir heraus, dass das Originalbild vom 17. September 2022 stammt.

Das Foto aus dem viralen Post auf X zeigt nur einen Ausschnitt aus dem Foto von 2022 Bild: Gaelen Morse/REUTERS

Das fast zwei Jahre alte Foto hat Reuters am 15. Juli 2024 Medien wieder für die Berichterstatter zur Verfügung gestellt und es dabei als Archivbild gekennzeichnet. Viele Medienhäuser nutzten es, um die Berichterstattung über die Nominierung von JD Vance zu Trumps Vizepräsidentschaftskandidaten zu bebildern. Offensichtlich führte dies dazu, dass viele Menschen das Bild für aktuell hielten.

Die Originalunterschrift zu dem Bild bei Reuters lautet: "FILE PHOTO: Former U.S. president Donald Trump listens as JD Vance speaks during a rally in Youngstown, Ohio, U.S., September 17, 2022. REUTERS/Gaelen Morse/File Photo." Auf dem Bild hört Donald Trump der Rede von JD Vance während der Wahlkampfveranstaltung in Ohio zu, als der Politiker um seinen Einzug in den Senat als Vertreter des Bundesstaats Ohio warb. Das Datum und der Zeitpunkt der Aufnahme laut Metadaten sind: "17/09/2022 – 20:41:19."

Das in der Falschbehauptung über Trumps Ohr benutze Bild wurde aus dem Originalbild vom 17. Juli 2022 ausgeschnitten und die Helligkeit des Bildes wurde erhöht, wie man in unserem Bildervergleich sehen kann.

Links: Ein Archivbild von Trump und JD Vance bei der Wahlveranstaltung in Youngstown, Ohio, am 17. September 2022. Rechts: Die beiden Politiker während des Parteitags der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin, am 15. Juli 2024. Bild: Gaelen Morse/REUTERS | Andrew Kelly/REUTERS

Die Kleidung von Donald Trump auf dem Bild von 2022 und sein Outfit während des Parteitags am 15. Juli 2024 sind sehr ähnlich, was zur Verwirrung beigetragen haben könnte. Doch die Anzüge und die Krawatten von Vance auf beiden Bildern unterscheiden sich deutlich. Ein weiteres Indiz dafür, dass es sich bei der Falschbehauptung um ein älteres Bild handelt.

Außerdem zeigen mehrere Agenturbilder, dass Donald Trump bei dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee, Wisconsin, an seinem rechten Ohr eine Bandage trug. Der 78-Jährige zeigte sich auf der Bühne mit einem weißen Verband am Ohr und wurde unter dem Jubel seiner Anhänger offiziell zum Präsidentschaftskandidaten für die Wahlen im November gekürt.

Die Behauptung, dass Trumps Ohr unbeschadet blieb, ist somit nachweislich falsch.

Dieser Artikel wurde aus dem Englischen adaptiert.