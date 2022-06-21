Кремль угрожает Литве: повод для войны или пропагандистская кампания?

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В ответ на запрет Литвой железнодорожного транзита ряда товаров в Калининградскую область РФ обещает "действия по защите своих интересов". В Вильнюсе не исключают "гибридных операций" со стороны Москвы.
Несколько дней назад два новейших истребителя ВВС Соединенных Штатов F-35 пролетели над тремя балтийскими столицами. Символическая демонстрация солидарности ключевого союзника с тремя государствами, которые считают себя прифронтовыми, оказалась как нельзя кстати.
На минувших выходных Литва запретила транзит через свою территорию по железной дороге в и из Калининграда ряда товаров, попавших в четвертый пакет санкций Европейского Союза против РФ. Это прежде всего черные металлы, сталь и изделия из них. В ближайшие недели запретят перевозить цемент и алкоголь, с августа под запрет попадет уголь, а с декабря - российская нефть.
В Москве это решение Вильнюса спровоцировало крайне резкую реакцию, хотя о том, что такой транзит будет запрещен, было известно заранее. Как и о том, что Литва не вправе отказаться выполнять решения Еврокомиссии. Кремль игнорирует разъяснения литовского руководства. Временную поверенную в делах Литвы в РФ Виргинию Умбрасене вызвали на Смоленскую площадь и вручили ей требование немедленно снять все ограничения. В противном случае, пригрозил МИД России, Москва "оставляет за собой право на действия по защите своих интересов".
Вкупе с недавними инициативами депутата Евгения Федорова об отмене решения Госсовета СССР от 1991 года о признании независимости Литвы, это создает впечатление организованной кампании, призванной добиться… чего? Профессор университета имени Витаутаса Великого Гинтаутас Мажейкис считает, что Кремль вполне может готовить почву для объявления войны или для блокады единственного литовского порта - Клайпеды. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас придерживается противоположного мнения, называя российские угрозы "высосанными из пальца". "Не будем терять способность отделять дезинформацию и пропаганду от реальных возможностей", - отметил он.
Есть два вида железнодорожного транзита из остальной территории России через Литву в Калининградскую область - гражданский и военный. Первый регулируется договором РФ и ЕС от 2007 года. Именно из-за него возник нынешний скандал. Есть также транзит военных грузов.
Как рассказал DW информированный источник в правительственных кругах Литвы, эти перевозки регулируются двусторонним соглашением Вильнюса и Москвы: "Воинские эшелоны везут, как правило, топливо. Об их следовании Россия заранее сообщает специальной дипломатической нотой. Поезд проверяется, и литовские власти сопровождают его от станции Кяна на границе с Беларусью до станции Кибартэй на границе с Калининградской областью. Никаких проблем с этим транзитом на сегодня пока нет".
Одно из объяснений нынешней реакции Москвы, популярное в дипломатических кругах в Вильнюсе, таково: Кремль давит на Литву, чтобы втянуть ЕС в переговоры о транзите. Это, во-первых, якобы должно подтвердить пропагандистский тезис о "несамостоятельности" Литвы и других стран Балтии; во-вторых, продемонстрировать, что Евросоюз "вынужден" говорить с Кремлем; в-третьих, отвлечь внимание от вторжения России в Украины.
"Если так, то дело, скорее всего, ограничится символическими акциями, вроде отзыва признания независимости, и, возможно, кибератаками, - полагает один из аккредитованных в Литве западных дипломатов. - Путин не может не понимать, что любая попытка оказать военное давление на Вильнюс вызовет жесткую реакцию НАТО. А для противостояния и с альянсом, и с Украиной у него просто нет ресурсов".
В кругах литовских военных и в спецслужбах на складывающуюся обстановку смотрят с большей тревогой. "В гибридной войне России против НАТО главная задача - не захватить как можно больше территории, а создать конфликтную ситуацию. Такую, при которой союзники будут выглядеть слабыми и разобщенными", - пояснил в разговоре с DW правительственный источник.
Начиная с 2014 года в Литве рассматривают как возможный вариант развития событий краткосрочный прорыв на территорию страны "вежливых людей" без знаков различия или вовсе в штатском. Спор в Брюсселе о том, является ли такой инцидент актом агрессии, продлись он даже один день, продемонстрировал бы, что 5-я статья Североатлантического договора, посвященная коллективной обороне, по сути дела, мертва.
Другая версия, которую корреспонденту DW доводилось слышать, - это подстроенный инцидент с военным эшелоном, следующим по территории Литвы. Москва предъявляет Литве ультиматум с набором унизительных требований. НАТО оказывается в замешательстве, результат - эффективность альянса поставлена под вопрос. Еще одна версия - блокада воздушного пространства Литвы российскими частями ПВО, дислоцированными на территории Беларуси. Правда, по мнению большинства экспертов, такая акция будет расценена как фактическое объявление войны, и альянсу придется реагировать на нее военными средствами.
Как бы ни окончился нынешний конфликт вокруг запрета транзита и санкций, в Вильнюсе считают, что Кремль в будущем найдет новые поводы вновь проверить на прочность единство НАТО и ЕС.
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