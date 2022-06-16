 НАТО готовит новую модель обороны своего восточного фланга | Новости из Германии о Европе | DW | 16.06.2022

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Европа

НАТО готовит новую модель обороны своего восточного фланга

Новую модель обороны восточного фланга Североатлантического альянса утвердят на саммите в Мадриде в конце июня. Генсек альянса Йенс Столтенберг пояснил, в чем она будет заключаться.

Военнослужащие НАТО на учениях Flaming Sword в Клайпеде, май 2022 года

Учения НАТО Flaming Sword в Клайпеде, май 2022 года

НАТО подготовила новую модель защиты своего восточного фланга, которую планируют утвердить на саммите в Мадриде в конце июня. Об этом, как передает корреспондент DW, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по итогам заседания министров обороны стран НАТО в штаб-квартире в Брюсселе в четверг, 16 июня.

"Война России против Украины - крупнейшая угроза нашей безопасности на протяжении десятилетий. Поэтому мы должны определить долгосрочный ответ НАТО", - отметил Столтенберг. По его словам, министры завершили подготовку встречи в Мадриде, которая станет "преобразующим саммитом". "Я уверен, что через две недели на саммите мы согласуем модель. И не только ее, но и то, что государства-члены НАТО готовы предоставить необходимые силы, чтобы наполнить эту модель", - пояснил генсек. По его мнению, это убедит все страны Североатлантического альянса в том, что он усиливает "свое сдерживание и оборону в более не безопасном и конкурентном мире".

Дополнительные войска НАТО для восточного фланга

Основным элементом новой модели станет увеличенное сухопутное присутствие на восточном фланге. Речь идет о большей численности натовских военнослужащих. До сих пор это были четыре боевые группы в государствах Балтии и Польше. К ним прибавятся еще четыре - в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии. Кроме того, страны, находящиеся чуть дальше от восточного фланга, выделят конкретные подразделения, которые будут отвечать за помощь в обороне определенной территории, рассказал генсек.

Ранее Германия предложила определить войска, которые будут проходить в Литве регулярную подготовку - как для ориентировки на местности, так и для боевого слаживания с местными вооруженными силами. Но дислоцироваться они будут в ФРГ. При необходимости их можно будет быстро перебросить в Литву. Чтобы сделать эту переброску действительно быстрой, на восточном фланге разместят склады с вооружениями и продовольствием. "Ведь что чаще всего отнимает время? Переброска тяжелого оборудования, бронированных машин, боекомплекта и продовольствия", - заметил Йенс Столтенберг.

По его словам, новая модель предусматривает и другие компоненты: военно-воздушный, военно-морской, кибернетический, а также противовоздушную оборону. "Все это вместе будет означать значительное усиление нашего сдерживания и обороны во всем альянсе", - добавил генеральный секретарь Североатлантического альянса.

Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. Йенс Столтенберг приветствовал то, что президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на эту встречу. Впрочем, неизвестно, в каком именно формате Зеленский примет в ней участие - физически или виртуально. На саммите также планируют утвердить новый пакет помощи Украине.

Столтенберг: Помощь НАТО Украине никому не угрожает

"Что НАТО делала много лет - это поддерживала суверенное независимое государство в Европе, Украину. Что государства НАТО делали много лет - это тренировали, помогали, консультировали и экипировали вооруженные силы Украины. Это не угроза ни для кого, не провокация. И это - то, что мы будем продолжать делать", - отметил Столтенберг, подчеркнув, что "это президент Путин и Москва - те, кто отвечает за жестокую агрессию против независимой страны Украина".

То, что Украина не может экспортировать зерно из-за блокады Черного моря, демонстрирует, что война, развязанная Россией, имеет и глобальные последствия, считает Йенс Столтенберг. Это ведет к росту цен на продукты питания, от чего еще больше людей будут страдать, в частности, в Африке. "Это только добавляет обеспокоенности, только усиливает необходимость завершения этой войны, а также того, чтобы Путин остановил эти бессмысленные боевые действия", - подчеркнул генсек НАТО.

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    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

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    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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