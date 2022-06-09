 Разблокировать порты и вывезти зерно: почему Киев против? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 09.06.2022

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Украина

Разблокировать порты и вывезти зерно: почему Киев против?

Предложение Москвы по разблокированию украинских портов и возобновлению экспорта зерна неприемлемо для Украины. Киев требует гарантий безопасности со стороны НАТО и противокорабельных вооружений.

Пшеничные поля

Пшеничные поля

На переговорах глав МИД России и Турции в среду, 8 июня, в Анкаре одной из тем стало разблокирование украинских портов для возобновления экспорта зерна через Черное море. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности Москвы разрешить зерновые морские конвои из Украины - при условии разминирования украинских портов. "Когда и если Украина пойдет на разминирование и позволит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в пользу спецоперации. Это гарантии президента России, и мы готовы это оформить тем или иным способом", - заявил Лавров.

В отличие от него, глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу назвал "разумным и приемлемым" план ООН создать четырехсторонний механизм по разблокированию зернового экспорта с участием ООН, Украины, России и Турции. "Нужно, чтобы российская и украинская стороны согласились. Мы можем и готовы провести эту встречу в Стамбуле. Если нельзя разминировать, то следует устроить коридоры для прохода кораблей", - добавил Чавушоглу. Он также заявил, что считает "оправданными" требования России по прекращению действия западных санкций в обмен на предоставление доступа зерна на мировой рынок.

Как на предложение Москвы отреагировали в Киеве?

Официальный Киев отверг предложение РФ как не гарантирующее безопасность судоходства и не учитывающее интересы Украины. Спикер МИД Украины Олег Николенко назвал предложение Лаврова "пустым". "Для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море - миссия ВМС. Нельзя разрешить России использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", - написал дипломат на своей странице в Twitter.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу

Как заявил 8 июня представитель Одесской Областной военной администрации Сергей Братчук, для вывоза зерна Украина готова разминировать определенные морские пути, а не всю акваторию Одесского порта. При этом, по его словам, страна должна получить гарантии безопасности, прежде всего, от НАТО, а также западное вооружение, в частности, противокорабельные ракеты.

В преддверии встречи в Анкаре, в которой представители Украины не участвовали, в украинском МИД отмечали, что Киев прорабатывает возможность создания гуманитарного коридора для экспорта украинской аграрной продукции со своими партнерами и ООН. "Ценим усилия Турции, направленные на разблокирование украинских портов. В то же время должны отметить, что в настоящее время отсутствуют договоренности по этому вопросу между Украиной, Турцией и Россией. При этом подчеркиваем, что решения должны приниматься с участием всех причастных сторон", - отметили в ведомстве.

Эскпорт зерна только под эгидой ООН 

Формула "ничего об Украине без Украины" и дальше будет четко работать, поэтому заявления Лаврова в Анкаре не имеют никакого значения, сказал в разговоре с DW экс-министр иностранных дел Украины и руководитель киевского "Центра исследований России" Владимир Огрызко. "Это просто способ Москвы обвинить Украину в своих грехах и переложить вину за блокирование экспорта зерна с больной головы здоровую", - отметил эксперт. Он считает приемлемым для Киева возобновление зернового экспорта только под эгидой ООН и при условии предоставления Украине противокорабельного оружия для отражения российских атак.

Украинский солдат охраняет зернохранилище

Украинский солдат охраняет зернохранилище

Замдиректора по международным программам киевского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь удивлен требованием Москвы разминировать акваторию Черного моря у берегов Украины.

По его словам, теоретически вполне возможен вариант конвоирования грузовых судов с зерном от территориальных вод Украины к выходу через Босфор в Средиземное море. А дальше их могут взять под охрану корабли других государств НАТО. "Но из украинских вод зерновозы могут быть выведены по определенному фарватеру. У Украины нет никакой необходимости разминировать столь десантно-опасные акватории, как Очаков или Затока. Это наши территориальные воды, и Украина имеет право делать с ними все, что угодно", - пояснил эксперт. 

Угроза голода из-за блокады портов 

В результате блокады морских портов со стороны России Украина не может вывезти от 22 до 25 миллионов тонн зерна. По словам президента Украины Владимира Зеленского, к осени заблокированными в Украине могут быть уже 75 миллионов тонн зерна. Это чревато голодом в ряде стран мира, потому что почти половина поставок в рамках Всемирной продовольственной программы ООН приходится именно на украинское зерно.

Между тем Украина сообщает о мародерстве на элеваторах на временно оккупированных украинских территориях и вывозе Россией украденного зерна для продажи странам Африки и Азии. По подсчетам эксперта Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Романа Нейтера, оккупанты уже вывезли более полумиллиона тонн зерна и таким образом нанесли Украине около 200 миллионов долларов прямого ущерба.

 

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    Автор: Клаудиа Ден


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