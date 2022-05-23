Экспорт зерна из Украины: что делать в условиях блокады морских портов?

В Организации Объединенных Наций (ООН) бьют тревогу: из-за того, что российская армия блокирует украинские порты, экспорт зерна из Украины существенно сократился, а это грозит голодом значительному количеству стран мира. "Без реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины решить (глобальный. - Ред.) продовольственный кризис невозможно", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Во Всемирной продовольственной программе ООН (WFP) надеются, что смогут достучаться до российского руководства. "Я прошу президента Путина, если он вообще имеет сердце, пожалуйста, откройте эти порты (...), чтобы мы могли предотвратить голод, как мы это делали в прошлом", - призвал исполнительный директор WFP Дэвид Бизли.

Тем временем Еврокомиссия приняла план действий, которые в условиях блокады Россией портов в Черном и Азовском морях помогли бы Украине экспортировать зерно. В украинских экспертных кругах положительно воспринимают все усилия международных партнеров, однако убеждены: альтернативы, которая в полном объеме заменила бы морские перевозки сельскохозяйственной продукции из Украины, не существует.

Из Украины нужно вывезти 22 миллиона тонн зерновых

Катастрофической называет ситуацию, сложившуюся на рынке украинского экспорта сельскохозяйственной продукции, трейдер зерновых и бобовых культур компании "Прометей" Виталий Лавров. По его словам, сейчас объемы этого вида экспорта снизились примерно в десять раз. На сегодняшний день функционируют только порты, расположенные на реке Дунай: Измаил, Рени и Килия. "Они работают на максимуме своих возможностей, а остальные порты - в Одесской области - "Южный" и "Черноморск", в Николаеве - все они закрыты. Херсон и Бердянcк вообще под оккупацией, и оттуда банально воруют украинское зерно. Мариуполь - разрушенный город", - рассказывает он.

Зернохранилище в Запорожье до войны (май 2020)

Как заявил 21 мая президент Украины Владимир Зеленский, в украинских портах заблокировано 22 миллиона тонн продовольствия. "Россия заблокировала все морские возможности экспорта пищевой продукции - нашего зерна, ячменя, подсолнечника", - отметил он. Это остатки урожая прошлого года, объясняет Виталий Лавров. "Порты, которые были почти полностью загружены зерном и не смогли его вывезти, переполнены, а складские помещения, имеющие железнодорожную логистику, разгружаются очень медленно", - рассказывает он.

Президент Совета ЕС Шарль Мишель, находясь в Украине, также собственными глазами увидел, что "хранилища в Одесском порту полны зерна, пшеницы и кукурузы, готовых к экспорту". "Все это крайне необходимое продовольствие застряло там из-за российской войны и блокады черноморских портов. Это имеет драматические последствия для более бедных стран. Нам нужна глобальная реакция", - констатировал чиновник.

Усилия международных партнеров дают результат

Страны-члены ЕС оперативно среагировали на ситуацию и достигли договоренностей, позволяющих диверсифицировать экспортные пути из Украины. Суть этих договоренностей состоит в том, чтобы для вывоза зерновых объединить максимум возможностей железной дороги, речных портов и автоперевозок. "Это те условия, которые позволяют говорить об увеличении объемов отгрузок", - говорит заместитель председателя неправительственного объединения "Всеукраинский аграрный совет" Денис Марчук.

До российского вторжения ежемесячный экспорт зерновых из Украины составлял от пяти до шести миллионов тонн в месяц. За первый месяц российского вторжения, в марте, экспорт составил всего около 200 тысяч тонн, но в апреле "у нас уже было более миллиона тонн перевозок зерновых", отмечает эксперт. "Наша цель - выйти хотя бы на 50 процентов от того объема экспорта, который мы имели до войны через морские порты", - говорит Марчук.

Пропускная способность западных границ недостаточна

Однако альтернативные пути имеют немало недостатков. Главная проблема - ширина железнодорожных путей. Так исторически сложилось, что в Украине, как и в других странах бывшего Советского Союза, она примерно на 10 сантиметров шире, чем в Европе. Это значит, что вагоны нужно перегружать на границе или перемещать на другую колесную пару. Но, по словам министра сельского хозяйства Польши Генрика Ковальчека, техническое оснащение пограничных пунктов не позволяет пропускать более одного-двух миллионов тонн зерна в месяц. Кроме того, время ожидания грузов на прохождение проверки на западной границе Украины недавно составляло более двух недель.

Транспортировка украинского зерна через Румынию

Денис Марчук утверждает, что договоренности, достигнутые между Украиной и западными партнерами, позволят в значительной степени устранить многие недостатки. Будут созданы отдельные зоны пропуска автомобилей, чтобы предотвратить пробки, уже ускоряется документооборот, сокращается время проверок груза. По мнению эксперта, пока трудно говорить о результате, "поскольку не все механизмы, прописанные в соглашениях, задействованы". Но при этом зернотрейдер Лавров добавляет, что все транспортные пути, которые сейчас можно использовать, малоэффективны из-за своих технических возможностей, которые уже сейчас работают на максимуме.

Поиск альтернативных портов

Продолжается поиск альтернативных маршрутов для экспорта украинского зерна через морские порты других стран. Ближайший к Одессе черноморский порт - Констанца в Румынии. И там пытаются помочь Украине. На баржах через дельту Дуная по железной дороге и грузовикам в Констанцу уже поступило 240 тысяч тонн украинского зерна. "Мы делаем это, прилагая большие усилия", - признает руководитель портового владельца Comvex Виорел Панайт. Но невозможно заменить транзитные маршруты для столь больших объемов грузов за одну ночь. "Нам срочно нужно оборудование", - заявил Панайт агентству Reuters.

Еще одним выходом из ситуации может быть направление грузов через Польшу в порт Гданьск в Балтийском море. Официальный Вильнюс предлагает решение. Если бы Беларусь дала согласие на перевозку зерна по гуманитарному коридору в Литву, то была бы решена проблема ширины путей. А литовский порт на Балтийском море - Клайпеда - мог бы стать возможностью для дальнейшей транспортировки украинского зерна.

Часть нового урожая может остаться в поле

Проблема с поставкой агропродукции из Украины проявится особенно остро уже через два месяца, когда созреет новый урожай, который нужно будет загружать в хранилища. "Сейчас порты, которые не смогли вывезти зерно, заполнены, складские помещения, имеющие железнодорожную логистику хоть и разгружаются, но очень медленно, поэтому складировать новый урожай будет некуда", - говорит Виталий Лавров. Это приведет к тому, что урожай таких зерновых, как пшеница и ячмень, вероятно, соберут, равно как рапс и подсолнечник, а вот "кукурузу соберут лишь частично, и она останется стоять в поле", добавляет он.

Порт в оккупированном российскими военными Мариуполе

В результате этого украинский рынок будет полностью обеспечен продовольствием, прогнозирует Лавров. "Но Украина не сможет поставлять зерновые по заключенным ранее контрактам и делать то, что делала последние 15 лет, - обеспечивать шестую часть потока пшеницы в мире", - отмечает он.

Через три месяца в странах Северной Африки и Ближнего Востока закончатся запасы зерна, и они будут ожидать новых поставок зерна из Украины, прогнозирует Денис Марчук. "Но мы этого не сможем сделать, потому что наши порты не работают", - говорит он. Ситуацию, по его мнению, могло бы спасти введение "специальной миссии гуманитарного конвоя с возможностью проводить корабли под флагами ООН или других международных организаций в порты Украины". "Нам нужно сегодня вместе с миром давить на этого продовольственного террориста - Россию, которая фактически угрожает человечеству голодом", - подчеркнул эксперт.

Прогнозы на следующий год неутешительны

Пока что Украина и ее партнеры ищут выход из ситуации на ближайшие месяцы, и никто не берется прогнозировать, что будет с экспортом зерновых в следующем году.

"У нас уничтожены нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, разрушены важные железнодорожные узлы, из-за оккупации - проблемы со складскими помещениями, у нас полностью все сломано, потому что российские войска целенаправленно разрушают нашу экономику", - констатирует Виталий Лавров. На вопрос, каким должен быть оптимальный выход из ситуации, отвечает без колебаний: "Освободить украинские порты".

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