 Голод - это новое оружие в войне с Украиной? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 31.05.2022

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Украина

Голод - это новое оружие в войне с Украиной?

Кто виновен в закрытии портов и минировании морских путей в Черном море? Ведут ли санкции против РФ к росту цен на зерно, и можно ли найти замену пшенице из Украины? Автор DW изучила заявления и факты.

Российский военный в порту Мариуполя, апрель 2022 года

Российский военный в порту Мариуполя

В последние недели все чаще звучат утверждения, что Россия использует голод как оружие в войне против Украины. "Нет никаких сомнений, что продовольствие в самых разных аспектах используется как оружие в войне", - отметил глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли.

С начала войны в Украине глава ВПП предупреждает о глобальном кризисе, вызванном угрозой голода на планете. В интервью американскому телеканалу CBS в программе Face the Nation 17 апреля 2022 года он ответил утвердительно на вопрос о том, использует ли Путин голод в качестве оружия, пояснив: "Нет никаких сомнений, что продовольствие в самых разных аспектах используется как оружие в войне".

На заседании Совета Безопасности ООН 19 мая Бисли предупредил: "Отказ открыть порты под Одессой - это объявление войны мировой продовольственной безопасности, он приведет к голоду, беспорядкам и глобальным перемещениям беженцев". Временный запрет на экспорт зерна, введенный Россией, еще больше усугубляет ситуацию. Крупнейший в мире экспортер пшеницы приостановил поставки с конца марта до конца июня.

Назвав экспорт продовольствия "тихим оружием", экс-президент России Дмитрий Медведев косвенно подтвердил обвинения Бисли. "Так получилось, что от наших поставок зависит продовольственная безопасность многих стран, - написал Медведев 1 апреля в своем Telegram-канале. - Получается, что наше продовольствие - наше тихое оружие (подмигивающий смайлик. - Ред.). Тихое - но грозное".

Пер Бродерзен (Per Brodersen), исполнительный директор AG Agrarwirtschaft в Восточном комитете немецкой экономики, указывает на осознанный характер действий Москвы: "Неопределенность ведет к росту цен, - объясняет он в интервью DW. - Страны, которые создают запасы зерна, смогут позже продать его по более высокой цене".

Кто устанавливает мины в Черном море?

"Всем известно, что Украина сама минирует свои порты и отказывается пропускать суда", -  написал зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в ночь на 30 мая на своей странице в Twitter, реагируя на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что "Россия физически заблокировала 22 млн тонн украинского продовольственного экспорта в портах Украины".

Ранее, 20 мая, Полянский заявил: "Чудовищно, что некоторые члены Совета Безопасности (ООН. - Ред.) на дебатах по продовольственной безопасности сегодня продолжили призывать нас "открыть украинские порты", зная, что именно Украина отказывается разминировать их и обеспечить безопасный проход судов, который мы гарантируем. Какое лицемерие!"

Известно, что война в Украине привела к закрытию ключевых портов в Черном и Азовском морях, что стало причиной резкого сокращения экспорта зерна из Украины. В обращениях в Международную морскую организацию (ИМО) Украина и Россия обвиняют друг друга в установке морских мин и создании тем самым помех международному судоходству. 

28 апреля министерство инфраструктуры Украины издало указ о закрытии морских портов Бердянска, Херсона, Мариуполя и Скадовска в связи с их недостаточной безопасностью. Киев утверждает, что минирование экватории Черного моря, провела Москва. В одном из сообщений информагентства AFP, опубликованном в газете Moscow Times 20 мая, официальный представитель французских ВС утверждает, что установкой мин в Черном море занималась как Россия, так и Украина.

В высоких ценах на зерновые виноваты санкции?

"Рост цен на товары является прямым результатом бездумного наращивания односторонних антироссийских ограничений и угроз дальнейшего санкционного давления на Россию". Такое заявление сделала на пресс-конференции 18 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что "кризисные явления на мировом продовольственном рынке связаны прежде всего с накопленными ошибками и просчетами в макроэкономической, энергетической и аграрной политике непосредственно западных стран".

Мария Захарова

Мария Захарова

Захарова обвиняет страны Запада в том, что они "опускаются до откровенной низкопробной лжи", и подчеркивает, что Россия не несет ответственности за глобальный дефицит продовольствия. По словам официального представителя МИД РФ, еще в середине 2020 года исполнительный директор ВПП Бисли предупреждал об опасности возникновения "голода библейского масштаба". "Односторонние западные санкции против России просто обострили эти тенденции", - утверждает Мария Захарова.

Между тем министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) называет обвинения Кремля "кампанией дезинформации". На экспертной встрече министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Берлине в середине мая она в очередной раз указала на то, что "против зерна и гуманитарной помощи санкций не существует".

Это подтверждает Всемирная продовольственная программа: "Экспорт продовольствия из России не находится под санкциями", - пояснил DW ее пресс-секретарь Мартин Ренч (Martin Rentsch). Однако "покупать там нерентабельно из-за высоких цен и административных барьеров", добавил он.

В свою очередь, ассоциация российских экспортеров зерна Rusgrain Union, которую, как утверждает сама организация, поддерживает министерство сельского хозяйства России, пишет в Twitter: "Мы подчеркиваем, что санкции и экспортный контроль против России не влияют и не повлияют на экспорт важнейших продуктов питания и сельскохозяйственной продукции для развивающихся стран".

Можно ли найти замену украинскому зерну?

"Положительной новостью является то, что снабжение рынка зерном могут обеспечить другие поставщики. Очевидно, что этот пробел может быть восполнен", - полагает Пер Бродерзен из Восточного комитета немецкой экономики.

Украина является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров зерновых и масличных культур. В связи с ростом цен на продовольствие и обвалом украинского экспорта опасения по поводу голода в более бедных странах растут. Поэтому Всемирная продовольственная программа ищет новых поставщиков.

"Цены на мировом рынке также создают нам проблемы и увеличивают расходы на наши операции, - пояснил DW представитель ВПП Мартин Ренч. - Украина была крупным источником продовольствия с точки зрения объема поставок. Но мы в состоянии найти другие источники для них, например, в Индии или Канаде".

Инфографика: ведущие мировые производители пшеницы

Томас Глаубен (Thomas Glauben), директор Института аграрного развития в странах с переходной экономикой (IAMO), входящего в Ассоциацию Лейбница (Leibnitz-Gemeinschaft), также считает, что "дополнительный экспорт из других регионов, включая Индию, США и Австралию, вероятно, в значительной степени компенсирует снижение поставок из России и Украины".

Это мнение разделяет Пер Бродерзен из Восточного комитета немецкой экономики: "Очевидно, пробел можно будет восполнить за счет других поставщиков". Для эксперта это "позитивная новость при печальном сценарии".

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    Автор: Клаудиа Ден


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