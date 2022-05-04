 ООН: Война в Украине ведет к глобальному продовольственному кризису | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.05.2022

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Мир

ООН: Война в Украине ведет к глобальному продовольственному кризису

Нехватка продовольствия во всем мире, на которую в последние годы все чаще обращает внимание ООН, станет еще заметнее из-за войны России против Украины.

Флаг Украины на фоне здания в Мариуполе, почти полностью разрушенного ударами российских войск

Голод и нехватка продовольствия во всем мире в последний год достигли беспрецедентных масштабов. В экстренной помощи сейчас нуждаются более 400 млн человек, а цены на продукты выросли до рекордных значений, указано в докладе Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами, обнародованном в Риме в среду, 4 мая.

В 2021 году столкнулись с острой нехваткой продовольствия и нуждались в помощи почти 193 млн человек из 53 государств - почти на 40 млн больше, чем годом ранее, указывают авторы документа, подготовленного совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией, а также Всемирной продовольственной программой ООН. Ещё 236 млн человек из разных стран нуждаются в поддержке и средствах, чтобы преодолеть порог глобального катастрофического риска.

Особую настороженность вызывает ситуация в таких странах Африки и Ближнего Востока, как Южный Судан, Эфиопия, Мадагаскар и Йемен: там в 2021 году насчитывалось 570 тысяч человек, живущих в условиях, близких к голодной смерти.

Украина не может экспортировать миллионы тонн пшеницы из-за войны

“На карту поставлены жизнь и существование миллионов людей”, - отметил в предисловии к докладу генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его оценке, в 2022 году нехватка продовольствия, а также энергетический и финансовый кризисы станут еще ощутимее, в том числе из-за войны России против Украины. Ранее Гутерриш заявлял, что последствия этой войны могут привести к нищете более чем 1,7 млрд человек.

По сообщениям СМИ и властей в Киеве, из Украины из-за российской блокады и боевых действий не могут экспортировать запасы нескольких миллионов тонн зерна. Россия, на которую также приходится большая часть рынка, после начала войны тоже сократила поставки зерновых и другой сельскохозяйственной продукции.

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