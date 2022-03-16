ОЭСР рассказала о влиянии войны в Украине на мировую экономику

Война России против Украины может привести к сокращению роста глобальной экономики на более чем один процент. К такому выводу пришла в своем исследовании Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в четверг, 17 марта. Кроме того, в нынешнем году глобальная инфляция из-за войны может вырасти на 2,5 процента.

Экономические последствия шока, вызванного войной, будут различными в разных регионах мира, однако экономики европейских стран ощутят их в наибольшей мере, особенно те, которые граничат с Россией или Украиной. Так, немецкий Институт мировой экономики (IfW) сократил прогноз экономического роста в Германии в текущем году почти наполовину до 2,1 процента.

Опасность гуманитарной катастрофы в развивающихся странах

Существенный экономический риск, по мнению ОЭСР, заключается также в том, что из России могут полностью прекратиться поставки энергоресурсов в Евросоюз. Если это приведет к длительному росту цен на энергию, сравнимому с ценами в первые дни войны, то инфляция в Европе вырастет еще на 1,25 процента до среднего показателя в более 3,5 процента. В свою очередь это приведет к сокращению экономического роста в ЕС еще на 0,5 процента.

Еще одно возможное последствие войны - наряду с серьезной опасностью экономического кризиса в отдельных странах - гуманитарная катастрофа с ростом голода и нищеты в наиболее неблагополучных регионах мира. Так, прекращение поставок пшеницы из России и Украины вызовет ее дефицит в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Из-за перебоев с поставками удобрений растет опасность, что этот дефицит станет длительным. В частности, многие государства Ближнего Востока на 75 процентов зависят от поставок пшеницы из России и Украины.

Украинские беженцы в Европе

Вызовом для Европы является также поток беженцев из Украины.В первый год прием трех миллионов беженцев приведет к прямым расходам в размере 0,25 процента ВВП Евросоюза. Хотя эти расходы для ЕС в целом незначительны, для отдельных государств, граничащих с Украиной, они могут стать тяжелой нагрузкой. Поэтому ОЭСР призывает Евросоюз оказать помощь странам, принимающим наибольшее число украинских беженцев.

Долгосрочным последствием войны ОЭСР называет возможную фрагментацию платежных систем и состава валютных резервов. Исключение российских банков из системы SWIFT может ускорить создание альтернатив. Это, в свою очередь, может привести к снижению эффективности единой платежной системы и роли американского доллара на финансовых рынках.

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