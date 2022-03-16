 ОЭСР рассказала о влиянии войны в Украине на мировую экономику | Экономические новости из Германии | DW | 17.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

ОЭСР рассказала о влиянии войны в Украине на мировую экономику

Война России против Украины приведет к замедлению мировой экономики, росту инфляции, а также может спровоцировать гуманитарный кризис с ростом голода и нищеты в наиболее бедных странах.

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

Штаб-квартира ОЭСР в Париже

Война России против Украины может привести к сокращению роста глобальной экономики на более чем один процент. К такому выводу пришла в своем исследовании Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), опубликованном в четверг, 17 марта. Кроме того, в нынешнем году глобальная инфляция из-за войны может вырасти на 2,5 процента.

Экономические последствия шока, вызванного войной, будут различными в разных регионах мира, однако экономики европейских стран ощутят их в наибольшей мере, особенно те, которые граничат с Россией или Украиной. Так, немецкий Институт мировой экономики (IfW) сократил прогноз экономического роста в Германии в текущем году почти наполовину до 2,1 процента.

Опасность гуманитарной катастрофы в развивающихся странах

Существенный экономический риск, по мнению ОЭСР, заключается также в том, что из России могут полностью прекратиться поставки энергоресурсов в Евросоюз. Если это приведет к длительному росту цен на энергию, сравнимому с ценами в первые дни войны, то инфляция в Европе вырастет еще на 1,25 процента до среднего показателя в более 3,5 процента. В свою очередь это приведет к сокращению экономического роста в ЕС еще на 0,5 процента.

Еще одно возможное последствие войны - наряду с серьезной опасностью экономического кризиса в отдельных странах -  гуманитарная катастрофа с ростом голода и нищеты в наиболее неблагополучных регионах мира. Так, прекращение поставок пшеницы из России и Украины вызовет ее дефицит в развивающихся странах и странах с переходной экономикой. Из-за перебоев с поставками удобрений растет опасность, что этот дефицит станет длительным. В частности, многие государства Ближнего Востока на 75 процентов зависят от поставок пшеницы из России и Украины.

Украинские беженцы в Европе

Вызовом для Европы является также поток беженцев из Украины.В первый год прием трех миллионов беженцев приведет к прямым расходам в размере 0,25 процента ВВП Евросоюза. Хотя эти расходы для ЕС в целом незначительны, для отдельных государств, граничащих с Украиной, они могут стать тяжелой нагрузкой. Поэтому ОЭСР призывает Евросоюз оказать помощь странам, принимающим наибольшее число украинских беженцев.

Долгосрочным последствием войны ОЭСР называет возможную фрагментацию платежных систем и состава валютных резервов. Исключение российских банков из системы SWIFT может ускорить создание альтернатив. Это, в свою очередь, может привести к снижению эффективности единой платежной системы и роли американского доллара на финансовых рынках.

Смотрите также:

  • Вашингтон, 16 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    16 марта президент Украины выступил по видеосвязи перед членами обеих палат Конгресса США. Владимир Зеленский вновь потребовал создать над Украиной бесполетную зону - защитить небо. При этом он использовал цитату - название самой известной речи Мартина Лютера Кинга "У меня есть мечта". Ожидается также, что 17 марта Владимир Зеленский обратится из Киева к депутатам бундестага - парламента Германии.

  • Киев

    Война в Украине - 16.03.2022

    Подольский район в Киеве после обстрела. 16 марта в столице Украины весь день действует комендантский час. Жителям разрешено покидать дома только для того, чтобы перебраться в убежища. Также в галерее - снимки из Харькова, Львова, Запорожья, Мумбаи, Идлиба, Берлина, Кельна, Ганновера, Осаки, Парижа и Дрездена.

  • Киев

    Война в Украине - 16.03.2022

    15 марта снаряды попали в Киеве в несколько жилых домов - в Святошинском и Подольском районах. Эта фотография сделана во время спасательных работ. На следующее утро обстрелы продолжились.

  • Киев, 16 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    16 марта некоторые жители многоэтажных домов в Киеве, попавших под обстрел накануне, вернулись в свои уцелевшие квартиры, начали убирать осколки и как-то наводить порядок.

  • Киев, 16 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    В этой комнате выбитые стекла пока закрыли картоном - разрезанными упаковками от сборной мебели.

  • Киев, 16 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    15 марта в Киев на поезде приехали представители трех стран ЕС - премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша. Сейчас они уже вернулись из Украины обратно.

  • Харьков, 15 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Российские войска продолжают попытки штурмовать Харьков. Много домов в этом городе разрушены полностью и не смогут быть восстановлены.

  • Харьков

    Война в Украине - 16.03.2022

    Вагон метро на время стал домом. В Харькове только на станции "Майдан Конституции" нашли временное убежище около двухсот человек.

  • Харьков, 15 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Жительница одного из разрушенных домов в харьковском районе Салтовка в бомбоубежище, оборудованном в подвале соседней школы.

  • Харьков, 15 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Харьков, 15 марта. Кухня в одном из попавших под обстрел жилых домов.

  • Харьков, 15 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Житель района Салтовка в Харькове около своего разрушенного дома показывает фотографу альбом со снимками дочери, которая сейчас находится во Львове.

  • Львов

    Война в Украине - 16.03.2022

    15 марта во Львове прошли похороны нескольких украинских военных, погибших в результате ракетного обстрела Яворовского полигона. Общее число погибших в результате этого ракетного удара, по заявлению региональных властей, составило 35 человек.

  • Запорожье, 15 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Цирк в городе Запорожье, где разместили часть людей из осажденного российскими войсками Мариуполя.

  • Ганновер

    Война в Украине - 16.03.2022

    Павильон Ганноверской ярмарки в Германии, подготовленный для приема беженцев из Украины. Здесь установили 1000 полевых кроватей и палатки.

  • Мумбаи, 14 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Жертвами войны уже стали несколько представителей прессы. 15 марта в Горенке погибли оператор Fox News Пьер Закжевский и координатор группы - Александра Кувшинова. Ранее в Ирпене был убит кинодокументалист из США Брент Рено. Этот снимок сделан в индийском Мумбаи, где таким образом решили почтить память.

  • Идлиб

    Война в Украине - 16.03.2022

    "Сирия - Украина. Один убийца". Демонстрация в Идлибе по случаю 11-летия начала гражданской войны в Сирии, 15 марта.

  • Берлин

    Война в Украине - 16.03.2022

    Благотворительный концерт в помощь Украине и украинским беженцам в Берлинской филармонии, 15 марта. Лишь один пример таких акций, проходящих в разных странах мира.

  • Кельн

    Война в Украине - 16.03.2022

    "Нет войне" и цвета украинского флага - на церемонии открытия литературного фестиваля Lit.Cologne в немецком Кельне, 15 марта.

  • Осака

    Война в Украине - 16.03.2022

    Много-много оригами…. Японские школьники в префектуре Осака делают журавликов мира - в знак солидарности с народом Украины.

  • Париж, 14 марта

    Война в Украине - 16.03.2022

    Антивоенный стрит-арт. Граффити в столице Франции Париже.

  • Дрезден

    Война в Украине - 16.03.2022

    Немецкие города принимают беженцев и демонстрируют солидарность. Новая подсветка купола Дрезденской академии изобразительных искусств.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 26:30

Кто защитит Украину от Путина? Европа в фокусе

 

 

Аудио- и видеофайлы по теме

Война Путина, катастрофа в Украине, дискуссия о пропаганде и смертной казни. DW Новости (16.03.2022)  

Как санкции против России затронули немецкую фирму (16.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Немецкий бизнес призывает Россию не вводить внешнее управление компаниями  

Война России в Украине: хроника 17 марта  

Берлин против миротворческой миссии НАТО в Украине  