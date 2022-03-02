 Сбежать от войны: как Львов справляется с потоком беженцев | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Сбежать от войны: как Львов справляется с потоком беженцев

Тысячи людей бегут от российских ракет и бомб, которыми обстреливают украинские города. Как принимает беженцев Львов - в репортаже DW.

Центр регистрации беженцев на стадионе Арена Львов

Центр регистрации беженцев на стадионе "Арена Львов"

Российская армия продолжает обстреливать украинские города, убивая их жителей, разрушая инфраструктуру и жилые дома. Поэтому люди, в частности женщины с детьми, пытаются выехать за границу или в западные области Украины, в том числе и на Львовщину. По данным мэра Львова Андрея Садового, 7 марта в городе находилось уже 200 тысяч беженцев из других регионов Украины. "Мы знаем, что надвигается еще одна волна беженцев, - сказал он. - Призываем международные организации прийти и помочь". Как справляется с расселением беженцев Львов и что говорят убегающие от войны люди?

"Арена Львов": стадион собирает людей

На входе в стадион "Арена Львов", где расположен центр регистрации и распределения беженцев, нас встречает охрана, которая проверяет документы и вещи новоприбывших людей. Такие меры безопасности уже оправдали себя, рассказывает DW охранник Олег. "Поймали по ориентированию полиции двух человек. Они хотели сюда зайти, но мы их задержали и передали полиции", - говорит он. Без дела охранникам стоять не приходится - каждые несколько минут прибывают новые автобусы и автомобили с беженцами.

Координатор львовского центра регистрации беженцев Иванка Герус

Координатор львовского центра регистрации беженцев Иванка Герус

С начала войны здесь уже зарегистрировали более 5000 человек, и поток постоянный, рассказывает DW координатор центра регистрации беженцев в "Арене Львов" и депутат Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) Иванка Герус. "Мы регистрируем людей и потом ищем им приют во Львовской области. Преимущественно селим в школы, спортзалы, коммунальные помещения. Там есть матрасы, кровати, еда. Также некоторые люди готовы принять беженцев к себе домой, поэтому тех, кто соглашается, направляем туда", - объясняет она.

На территории "Арены Львов" не селят людей на постоянное проживание, но есть возможность переночевать и поесть, в частности тем, кто дальше едет за границу, отмечает Герус. "Здесь есть чай, кофе, еда и даже корм для животных. Также есть подгузники и детская еда. Единственная проблема - не хватает одноразовой посуды", - говорит она.

Мы подходим к женщине с маленькими детьми, спящими на матрасе. Оксана приехала из Харькова вместе с мужем и двумя детьми. Далее она планирует на автобусе двинуться в Краков (Польша), а оттуда в Германию, где у нее родственники. "Мы живем в Салтовке (район Харькова. - Ред.), которую очень сильно обстреляли. Сначала мы думали, что все продлится недолго и такого масштабного обстрела не будет. Мы посидели в подвалах и потом решили - надо ехать, в первую очередь из-за маленьких детей", - рассказывает она.

Оксана отмечает, что ее муж будет сопровождать их до границы, а затем вернется домой. "В Харькове остались родители, а также нужно смотреть за домом от мародеров. Мы очень надеемся вернуться домой и верим, что победим. А Харьков отстроим", - убеждена она.

Семья из Харькова в центре регистрации беженцев на стадионе Арена Львов

Харьковчанин Евгений с семьей

За столиком сидит Евгений вместе с семьей. Они тоже из Харькова. "Мы выехали буквально из-под обстрелов. Добирались 18 часов, было очень много людей. В Харькове заканчиваются продукты, многим нужна помощь. Волонтеры, рискуя жизнью, вывозят людей. Конечно, есть другая сторона - таксисты берут по 5000 гривен до вокзала", - рассказывает он. Евгений хочет пристроить семью во Львове, а сам пойти воевать. "Гореть в аду Путину и его армии. Победа будет за нами", - уверен он.

Центры регистрации беженцев во Львове

Поселением непосредственно в городе Львове занимают шесть районных администраций. Едем в одну из таких - Сыховскую. В отличие от "Арены Львов" здесь переночевать нельзя, объясняет DW глава эвакуационной комиссии Сыховской районной администрации Ирина Дякун: "Мы здесь регистрируем людей, а затем направляем их в место, где они могут найти убежище. В частности, в школы, садики, заведения общепита".

Глава эвакуационной комиссии Сыховской районной администрации Ирина Дякун

Глава эвакуационной комиссии Сыховской районной администрации Ирина Дякун

Находить новые места становится все труднее, признает Дякун. "Мы уже просим всех, кого можно. Люди едут, и мы стараемся всех поместить, чтобы никто не остался на улице и не мерз. Кто-то уезжает, но многие - нет. Говорят, что хотят остаться в Украине", - рассказывает она. Также в администрации работают психологи и врачи, оказывающие помощь беженцам.

Школа открывает двери

Одно из мест, куда направляет беженцев Сыховская районная администрация, - общеобразовательная школа номер 72. Опрятные коридоры - полупустые, здесь не слышно шума детей. И неизвестно, когда он снова раздастся. В настоящее время школа выполняет функцию убежища для людей, спасающихся от войны. В спортивном зале разместились женщины и дети постарше, а мужчины живут отдельно в другой комнате. Люди спят на матрацах, которые положили на пол.

Размещение беженцев в спортзале львовской школы номер 72

Размещение беженцев в спортзале львовской школы номер 72

Многие отказываются от комментариев и не хотят, чтобы их фотографировали. Соглашаются говорить только супруги с двумя детьми, которые живут в отдельной комнате. "Мы приехали из Киева. Добирались 10 часов поездом. Решили ехать, потому что были сильные обстрелы. В частности, рядом с нашим домом ракета попала в соседний. Поэтому мы были вынуждены постоянно прятаться в подвале, но с двумя маленькими детьми это очень неудобно" , – рассказывает Наталья.

Женщина с коляской в комнате во Львове

Наталья приехала с детьми из Киева

По ее словам, во Львове их очень тепло приняли: привезли, поселили, дали детское питание, подгузники. Уезжать за границу они не планируют. "Мы здесь родились и выросли, мы любим свою страну, поэтому не хотим никуда ехать. Конечно, если будет происходить ужас по всей стране, то ради детей будем вынуждены куда-то ехать. Но мы верим - вернемся домой. Я надеюсь, что останутся невредимыми дома и люди не потеряют свое жилье", - верит она.

В настоящее время в школе проживает 78 человек, из которых 27 детей, рассказывает директор образовательного учреждения Елена Францишкевич.

"Максимально мы можем разместить 100 человек. У нас есть аптечки, которые привозят волонтеры. Также здесь в течение дня сидит наша медсестра. Мы предоставляем трехразовое питание", - говорит она. Единственный минус - в школе нет душа. Но помыться можно - родители учеников и учителя берут людей к себе или можно пойти в расположенную неподалеку сауну, отмечает Елена.

Люди с особыми потребностями

Также во Львове есть места, где селят людей с инвалидностью. Одно из таких - учебно-реабилитационный центр "Джерело". До войны здесь никто не проживал на постоянной основе - были только гостевые комнаты с 32 койками, рассказывает DW директор центра Зореслава Люльчак. "Поэтому сейчас нам нужны новые кровати, чтобы разместить больше людей. Ведь лица с инвалидностью не могут спать прямо на матрасах. Кровати нам уже везут из Польши и Литвы. Сейчас у нас проживает 30 человек", - говорит она.

Сам центр очень современный и инклюзивный. Здесь встречаем Викторию из Одессы, проживающую вместе с ребенком, у которого инвалидность. "Ребенок болезненно реагировал на воздушную тревогу. Нас хорошо встретили, здесь хорошие условия, - рассказывает молодая женщина. - Я не хочу выезжать за границу. Хочу вернуться в родной город и помогать насколько могу. Я верю, что это произойдет. Мне нравится моя страна. Я хочу остаться жить в Украине".

Смотрите также:

  • Член правления Deutsche Bahn Зигрид Никутта (Sigrid Nikutta) на грузовой станции Зеддин в Бранденбурге

    Война в Украине - 11.03.2022

    Пятница - сейчас не день перед началом выходных. Дни недели для миллионов людей потеряли свой смысл - пока идет эта война. Разрушения, погибшие, раненые, защитники, беженцы... Каждый день наполняет историю страшными кадрами, но и моментами надежды, солидарности. 11 марта из Германии в Украину ушел первый состав регулярной линии Deutsche Bahn по доставке гуманитарной помощи.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 11.03.2022

    Самая тяжелая ситуация сейчас - в Мариуполе. Он окружен, город ровняют с землей. Украинский солдат фотографирует поврежденный храм, 10 марта.

  • Мариуполь

    Война в Украине - 11.03.2022

    Бомбардировка детской больницы и родильного дома в этом городе, произошедшая вечером 9 марта, вызвала шок и возмущение во всем мире. Кадры из Мариуполя были уже в предыдущей фотохронике. Эта фотография сделана на следующий день во время разборки завалов и спасательных работ.

  • Гоголев, 10 марта

    Война в Украине - 11.03.2022

    Погибшая во время обстрела пожилая женщина в городе Гоголев Киевской области. Число смертельных жертв среди населения увеличивается каждый день войны. По данным ООН на 10 марта, с начала вооруженного конфликта в Украине погибли 549 мирных жителей.

  • Харьков, 9 марта

    Война в Украине - 11.03.2022

    Разрушенное административное здание в Харькове. По данным мэра этого украинского города Игоря Терехова, по состоянию на 10 марта здесь уже разрушено 400 жилых многоэтажных домов.

  • Днепр

    Война в Украине - 11.03.2022

    Утром 11 марта впервые за время войны были нанесены удары по жилым кварталам Днепра - четвертого по численности населения города Украины после Киева, Харькова и Одессы. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Спасатели тушат пожар в Новокодакском районе. Фотографии были распространены ГСЧС.

  • Одесса

    Война в Украине - 11.03.2022

    Так сейчас выглядит памятник дюку де Ришельё в Одессе. Город подготовился к обороне. "Жемчужина у моря" может стать следующей целью разрушительных ударов.

  • Киевская область

    Война в Украине - 11.03.2022

    Детский сад в одном из районов около Киева, ставший убежищем для почти шестидесяти пожилых людей, эвакуированных из Ирпеня, Гостомеля и Бородянки.

  • Сирет, 10 марта

    Война в Украине - 11.03.2022

    Пожилая женщина была вынуждена бежать из Украины. В отеле румынского города Сирет на украинской границе она нашла временное убежище.

  • Люнебург

    Война в Украине - 11.03.2022

    По состоянию на утро, 11 марта, в Германии зарегистрировано более 109 тысяч беженцев из Украины. Эта фотография сделана в небольшом немецком городе Люнебург, где в детском доме приняли около 30 сирот из Украины. Никита - один из них.

  • Троген

    Война в Украине - 11.03.2022

    В Швейцарии тоже принимают людей из Украины. В одной только Детской деревне Песталоцци в городе Троген уже разместили почти шестьдесят человек. Идея создания этой деревни для страдающих детей была высказана в 1944 году во время Второй мировой войны.

  • Харскамп

    Война в Украине - 11.03.2022

    В Нидерландах с детьми из Украины встретилась королева Максима - супруга короля Виллема-Александра. Она посетила центр временного размещения беженцев из разных стран мира в деревне Харскамп.

  • Чехия

    Война в Украине - 11.03.2022

    Обувь для беженцев на складе гуманитарной помощи в Чехии. Помимо передачи одежды и других вещей по всей Европе люди делают частные денежные пожертвования в разные благотворительные фонды - на специально созданные для этого счета. Один из немецких фондов, например, выпустил наклейки солидарности за 5 евро, которые распространяют добровольные помощники.

  • Лондон

    Война в Украине - 11.03.2022

    Маленькая Амаль ("Little Amal") принесла цветы к посольству Украины в Лондоне. Эта кукла олицетворяет собой судьбу сирийского ребенка, ищущего свою маму, и является главным действующим лицом театрального проекта "The Walk". Проект стартовал летом 2021 года на юге Турции, неподалеку от границы с Сирией, откуда Амаль начала свое путешествие по Европе.

  • Бахрейн

    Война в Украине - 11.03.2022

    Шлем немецкого гонщика "Формулы-1" Себастьяна Феттеля на тренировочных заездах в Бахрейне, 11 марта. Ранее "Формула-1" разорвала контракт на показ гонок в России, а также отменила Гран-при 2022 года в Сочи.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 03:18

Главный просчет Путина глазами западных экспертов, или Почему в Кремле переоценили российскую армию (11.03.2022)

Контекст

Главный раввин Украины: Путин сплотил против себя весь мир

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман в интервью DW рассказал о жизни еврейской общины в условиях войны и своем обращении к россиянам после вторжения российских войск в Украину.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Российские войска на подступах к Киеву: как готовится тероборона (11.03.2022)  

Виталий Ким: "Враг истощен, у него нет мотивации, нет топлива" (10.03.2022)  

Также по теме

people working at volunteer point at Lviv library (c) Oleksandr Kunytskyi / DW

Как живет Львов в условиях войны: беженцы, волонтеры, солидарность 02.03.2022

Нападение России на Украину не запугало, а еще больше сплотило украинцев. О том, как жители Львова активно поддерживают украинских военных, готовятся защищать город, а также помогают беженцам - в репортаже DW.

Фотохроника войны в Украине - 11 марта

Фотохроника войны в Украине - 11 марта 11.03.2022

Первый поезд с помощью из Германии, Мариуполь ровняют с землей, первый обстрел Днепра, украинские цвета на "Формуле-1".

Фотохроника войны в Украине - 10 марта

Фотохроника войны в Украине - 10 марта 10.03.2022

Бомбардировка роддома в Мариуполе, цветы около посольства Украины в Берлине, демонстрация школьников во Франкфурте-на-Майне…

Реклама