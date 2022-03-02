Сбежать от войны: как Львов справляется с потоком беженцев

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Тысячи людей бегут от российских ракет и бомб, которыми обстреливают украинские города. Как принимает беженцев Львов - в репортаже DW.
Российская армия продолжает обстреливать украинские города, убивая их жителей, разрушая инфраструктуру и жилые дома. Поэтому люди, в частности женщины с детьми, пытаются выехать за границу или в западные области Украины, в том числе и на Львовщину. По данным мэра Львова Андрея Садового, 7 марта в городе находилось уже 200 тысяч беженцев из других регионов Украины. "Мы знаем, что надвигается еще одна волна беженцев, - сказал он. - Призываем международные организации прийти и помочь". Как справляется с расселением беженцев Львов и что говорят убегающие от войны люди?
На входе в стадион "Арена Львов", где расположен центр регистрации и распределения беженцев, нас встречает охрана, которая проверяет документы и вещи новоприбывших людей. Такие меры безопасности уже оправдали себя, рассказывает DW охранник Олег. "Поймали по ориентированию полиции двух человек. Они хотели сюда зайти, но мы их задержали и передали полиции", - говорит он. Без дела охранникам стоять не приходится - каждые несколько минут прибывают новые автобусы и автомобили с беженцами.
С начала войны здесь уже зарегистрировали более 5000 человек, и поток постоянный, рассказывает DW координатор центра регистрации беженцев в "Арене Львов" и депутат Львовской областной государственной администрации (ЛОГА) Иванка Герус. "Мы регистрируем людей и потом ищем им приют во Львовской области. Преимущественно селим в школы, спортзалы, коммунальные помещения. Там есть матрасы, кровати, еда. Также некоторые люди готовы принять беженцев к себе домой, поэтому тех, кто соглашается, направляем туда", - объясняет она.
На территории "Арены Львов" не селят людей на постоянное проживание, но есть возможность переночевать и поесть, в частности тем, кто дальше едет за границу, отмечает Герус. "Здесь есть чай, кофе, еда и даже корм для животных. Также есть подгузники и детская еда. Единственная проблема - не хватает одноразовой посуды", - говорит она.
Мы подходим к женщине с маленькими детьми, спящими на матрасе. Оксана приехала из Харькова вместе с мужем и двумя детьми. Далее она планирует на автобусе двинуться в Краков (Польша), а оттуда в Германию, где у нее родственники. "Мы живем в Салтовке (район Харькова. - Ред.), которую очень сильно обстреляли. Сначала мы думали, что все продлится недолго и такого масштабного обстрела не будет. Мы посидели в подвалах и потом решили - надо ехать, в первую очередь из-за маленьких детей", - рассказывает она.
Оксана отмечает, что ее муж будет сопровождать их до границы, а затем вернется домой. "В Харькове остались родители, а также нужно смотреть за домом от мародеров. Мы очень надеемся вернуться домой и верим, что победим. А Харьков отстроим", - убеждена она.
За столиком сидит Евгений вместе с семьей. Они тоже из Харькова. "Мы выехали буквально из-под обстрелов. Добирались 18 часов, было очень много людей. В Харькове заканчиваются продукты, многим нужна помощь. Волонтеры, рискуя жизнью, вывозят людей. Конечно, есть другая сторона - таксисты берут по 5000 гривен до вокзала", - рассказывает он. Евгений хочет пристроить семью во Львове, а сам пойти воевать. "Гореть в аду Путину и его армии. Победа будет за нами", - уверен он.
Поселением непосредственно в городе Львове занимают шесть районных администраций. Едем в одну из таких - Сыховскую. В отличие от "Арены Львов" здесь переночевать нельзя, объясняет DW глава эвакуационной комиссии Сыховской районной администрации Ирина Дякун: "Мы здесь регистрируем людей, а затем направляем их в место, где они могут найти убежище. В частности, в школы, садики, заведения общепита".
Находить новые места становится все труднее, признает Дякун. "Мы уже просим всех, кого можно. Люди едут, и мы стараемся всех поместить, чтобы никто не остался на улице и не мерз. Кто-то уезжает, но многие - нет. Говорят, что хотят остаться в Украине", - рассказывает она. Также в администрации работают психологи и врачи, оказывающие помощь беженцам.
Одно из мест, куда направляет беженцев Сыховская районная администрация, - общеобразовательная школа номер 72. Опрятные коридоры - полупустые, здесь не слышно шума детей. И неизвестно, когда он снова раздастся. В настоящее время школа выполняет функцию убежища для людей, спасающихся от войны. В спортивном зале разместились женщины и дети постарше, а мужчины живут отдельно в другой комнате. Люди спят на матрацах, которые положили на пол.
Многие отказываются от комментариев и не хотят, чтобы их фотографировали. Соглашаются говорить только супруги с двумя детьми, которые живут в отдельной комнате. "Мы приехали из Киева. Добирались 10 часов поездом. Решили ехать, потому что были сильные обстрелы. В частности, рядом с нашим домом ракета попала в соседний. Поэтому мы были вынуждены постоянно прятаться в подвале, но с двумя маленькими детьми это очень неудобно" , – рассказывает Наталья.
По ее словам, во Львове их очень тепло приняли: привезли, поселили, дали детское питание, подгузники. Уезжать за границу они не планируют. "Мы здесь родились и выросли, мы любим свою страну, поэтому не хотим никуда ехать. Конечно, если будет происходить ужас по всей стране, то ради детей будем вынуждены куда-то ехать. Но мы верим - вернемся домой. Я надеюсь, что останутся невредимыми дома и люди не потеряют свое жилье", - верит она.
В настоящее время в школе проживает 78 человек, из которых 27 детей, рассказывает директор образовательного учреждения Елена Францишкевич.
"Максимально мы можем разместить 100 человек. У нас есть аптечки, которые привозят волонтеры. Также здесь в течение дня сидит наша медсестра. Мы предоставляем трехразовое питание", - говорит она. Единственный минус - в школе нет душа. Но помыться можно - родители учеников и учителя берут людей к себе или можно пойти в расположенную неподалеку сауну, отмечает Елена.
Также во Львове есть места, где селят людей с инвалидностью. Одно из таких - учебно-реабилитационный центр "Джерело". До войны здесь никто не проживал на постоянной основе - были только гостевые комнаты с 32 койками, рассказывает DW директор центра Зореслава Люльчак. "Поэтому сейчас нам нужны новые кровати, чтобы разместить больше людей. Ведь лица с инвалидностью не могут спать прямо на матрасах. Кровати нам уже везут из Польши и Литвы. Сейчас у нас проживает 30 человек", - говорит она.
Сам центр очень современный и инклюзивный. Здесь встречаем Викторию из Одессы, проживающую вместе с ребенком, у которого инвалидность. "Ребенок болезненно реагировал на воздушную тревогу. Нас хорошо встретили, здесь хорошие условия, - рассказывает молодая женщина. - Я не хочу выезжать за границу. Хочу вернуться в родной город и помогать насколько могу. Я верю, что это произойдет. Мне нравится моя страна. Я хочу остаться жить в Украине".
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