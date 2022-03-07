 Помогать или воевать. Кто и зачем возвращается в Украину | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 07.03.2022

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Украина

Помогать или воевать. Кто и зачем возвращается в Украину

Миллион украинцев уехали за границу, спасаясь от войны. В то же время более 140 тысяч человек вернулись в Украину, чтобы воевать или помогать волонтерам. DW поговорила с некоторыми из них.

Волонтеры во Львове устанавливают противотанковые заграждения

Волонтеры во Львове устанавливают противотанковые заграждения

Некоторые украинские гастарбайтеры, до войны работающие в разных странах Европы, сейчас решили вернуться в Украину. По их мнению, в такой критический момент они должны быть дома. Несколько историй у DW.  

Галина, работавшая в Италии: "На войне руки всегда нужны"  

"Люди любят свою землю. Они могут быть за тысячи, за две тысячи километров, но когда беда, они возвращаются", - говорит Галина Кудь, гастарбайтер из Италии. Женщина работала в небольшом городке возле Флоренции четыре года. Она решила вернуться в родной Львов, как только узнала о войне. Галина - не военная, но она уверена, что быть полезным можно и в тылу, ведь на войне "руки всегда нужны".

Дорога во Львов заняла трое суток, поскольку рейсовые перевозки в Украину отменили. Из Италии она долетела в Польшу, а из Варшавы искала частных перевозчиков на границу Украины.

На таможне Галина встретила около 15 мужчин, возвращавшихся из Чехии, Венгрии, Польши, Португалии и других стран домой - воевать. "Они шли с такой верой в победу, я просто не могу вам передать. Люди им рукоплескали, поляки им кричали: "Слава Украине", - восторженно рассказывает она. 

Сергей из Польши: "В моей стране война, я должен ехать"

Государственная пограничная служба обнародовала статистику, согласно которой во время войны в Украину вернулись более 140 тысяч граждан. Среди них много работников, когда-то выехавших в Европу.

Сергей - один из них. Он живет в Польше, но едет в Украину, на войну добровольцем. Он оставил двухлетнюю дочь и жену. Родные не в восторге от его решения ехать воевать, но предложения вернуться к семье Сергей отвергает: "В моей стране война. Я должен ехать. Сложно. Когда я вижу это по телевидению, у меня сердце болит, правда."

Сергей курит рядом с платформой и ждет автобус, поскольку поезда в Украину из пограничного польского Перемышля отменили. Он говорит, что не уверен, увидит ли еще свою семью: "Я чувствую, что еду в один конец. После того - я не знаю".

Ростислав из Венгрии: "Один в поле не воин, но нас много"

По данным ООН, около миллиона украинцев уже выехали из страны в результате войны. Преимущественно это дети, женщины и пожилые люди. Несмотря на то, что почти каждая европейская страна согласилась предоставить убежище украинцам, настроения среди местного населения в отношении российско-украинской войны разные.

Это заметил и Ростилав, живущий в Венгрии, неподалеку от австрийской границы. "Не хочу, конечно, как-то обидеть народ Венгрии, но здесь много поклонников России", - говорит мужчина. Ему не нравится находиться в таком окружении, он решил возвращаться в Украину. У него, как и у Сергея, "болит душа" за события, происходящие на родине. Он едет в Киев, чтобы записаться в ряды теробороны: "Сердце и душа настроены бороться и защищать до последнего, даже если это будет стоить жизни, как это ни прискорбно". Ростислав объединился с мужчинами, которые тоже хотят возвращаться из Польши и Чехии, теперь они организуют свой путь в Украину.

"Я не хочу, чтобы мой ребенок куда-то ехал"

До отъезда в Венгрию Ростислав работал в Киеве в полиции. Мужчина принял решение, что после войны вернется в силовые структуры в Украине. Обратно в Венгрию он ехать не хочет.

Такое же решение приняла и Галина: "Я не хочу, чтобы мой ребенок куда-то ехал. Я хочу, чтобы он жил во Львове, чтобы ходил по львовским улочкам, чтобы разговаривал на своем языке".

По мнению Галины, мужчины тоже должны возвращаться в Украину. Она понимает, что не каждый человек может взять в руки оружие, однако есть много других способов помочь стране, например, заниматься волонтерством.

Тем временем не только украинские гастарбайтеры возвращаются в Украину во время войны. На днях Владимир Зеленский заявил, что в страну также едут 16 тысяч добровольцев-иностранцев со всего мира.

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    Автор: Николай Пермяков


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