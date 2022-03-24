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Тематическая страница "Львов".
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Контекст
Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)
Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)
29 декабря 2023 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Кадры этого дня - в фотогалерее DW.
Конфликты
29.12.2023
29 декабря 2023 г.
10 фото
Принудительная эвакуация. Как и куда увозят детей из Херсона
Принудительная эвакуация. Как и куда увозят детей из Херсона
Правительство Украины объявило о принудительной эвакуации детей из Херсонской области. Как это происходит, узнала DW.
Конфликты
26.10.2023
26 октября 2023 г.
Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны
Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны
Россия ночью нанесла ракетные удары по Днепру, Луцку, Львову и другим украинским городам. Есть погибшие и раненые.
Конфликты
15.08.2023
15 августа 2023 г.
Ракетный удар по Львову и другие события 498-го дня войны
Ракетный удар по Львову и другие события 498-го дня войны
3 российские ракеты “Калибр” нанесли удар по гражданской инфраструктуре Львова, 5 человек погибли.
Конфликты
06.07.2023
6 июля 2023 г.
Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны
Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны
Метсола обсудила с Зеленским мирный саммит, фон дер Ляйен сообщила о плане привлечь РФ к ответственности за агрессию.
Конфликты
04.03.2023
4 марта 2023 г.
Во Львове за госизмену судят ветерана КГБ
Во Львове за госизмену судят ветерана КГБ
Жителя Львова обвиняют в передаче россиянам карты Яворовского полигона с обозначением мест сосредоточения военных.
Политика
27.01.2023
27 января 2023 г.
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12.10.2022
12 октября 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - 20 апреля
Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны в Буче, поезд солидарности в Японии.
Политика
20.04.2022
20 апреля 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - 19 апреля
Дети посреди войны, около линии фронта, Харьков и Львов после обстрелов, эвакуация из хосписа.
Политика
19.04.2022
19 апреля 2022 г.
Фотохроника войны в Украине - 18 апреля
Обстрелы Львова и Харькова, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах.
Политика
18.04.2022
18 апреля 2022 г.
Депутат бундестага: Украине нужна конкретная помощь
Интервью DW c депутатом бундестага от партии "зеленых", побывавшем во Львове в составе парламентской делегации.
Конфликты
15.04.2022
15 апреля 2022 г.
Как на вокзале во Львове встречают беженцев
Ежедневно во Львов приезжают сотни эвакуированных. О буднях львовского вокзала во время войны - в фотогалерее DW.
Политика
24.03.2022
24 марта 2022 г.
19 фото