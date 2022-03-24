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Львов

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Тематическая страница "Львов".

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Контекст

Киев, 29 декабря 2023 года

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)

29 декабря 2023 года Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Кадры этого дня - в фотогалерее DW.
Конфликты29 декабря 2023 г.10 фото
На въезде в Херсонскую область

Принудительная эвакуация. Как и куда увозят детей из Херсона

Принудительная эвакуация. Как и куда увозят детей из Херсона

Правительство Украины объявило о принудительной эвакуации детей из Херсонской области. Как это происходит, узнала DW.
Конфликты26 октября 2023 г.
Пожарный тушит огонь после российской ракетной атаки на Львов 15 августа

Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны

Ракетный обстрел Украины и другие события 538-го дня войны

Россия ночью нанесла ракетные удары по Днепру, Луцку, Львову и другим украинским городам. Есть погибшие и раненые.
Конфликты15 августа 2023 г.
Последствия российского ракетного удара по Львову

Ракетный удар по Львову и другие события 498-го дня войны

Ракетный удар по Львову и другие события 498-го дня войны

3 российские ракеты “Калибр” нанесли удар по гражданской инфраструктуре Львова, 5 человек погибли.
Конфликты6 июля 2023 г.
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европарламента Роберта Метсола во Львове

Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны

Визит главы ЕП во Львов и другие события 374-го дня войны

Метсола обсудила с Зеленским мирный саммит, фон дер Ляйен сообщила о плане привлечь РФ к ответственности за агрессию.
Конфликты4 марта 2023 г.
Подсудимый - 72-летний Александр Косторный

Во Львове за госизмену судят ветерана КГБ

Во Львове за госизмену судят ветерана КГБ

Жителя Львова обвиняют в передаче россиянам карты Яворовского полигона с обозначением мест сосредоточения военных.
Политика27 января 2023 г.
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Львов после ракетных ударов остался без электричества

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Два дня у львовян перебои с электро-, водоснабжением и проблемы со связью. Как они с этим справляются?
Конфликты12 октября 2022 г.
"We stand with you"… Поезд солидарности с Украиной на японском острове Сикоку

Фотохроника войны в Украине - 20 апреля

Харьков и Краматорск после обстрелов, похороны в Буче, поезд солидарности в Японии.
Политика20 апреля 2022 г.
Разрушения в селе Шевченково Николаевской области Украины

Фотохроника войны в Украине - 19 апреля

Дети посреди войны, около линии фронта, Харьков и Львов после обстрелов, эвакуация из хосписа.
Политика19 апреля 2022 г.
Галина Бондарь около могилы 32-летнего сына Александра на кладбище в Буче.

Фотохроника войны в Украине - 18 апреля

Обстрелы Львова и Харькова, Вербное воскресенье в Буче, эксгумации в Микуличах.
Политика18 апреля 2022 г.
Антон Хофрайтер, глава комитета по делам Евросоюза в бундестаге

Депутат бундестага: Украине нужна конкретная помощь

Интервью DW c депутатом бундестага от партии "зеленых", побывавшем во Львове в составе парламентской делегации.
Конфликты15 апреля 2022 г.
Волонтеры на площади перед вокзалом во Львове

Как на вокзале во Львове встречают беженцев 

Ежедневно во Львов приезжают сотни эвакуированных. О буднях львовского вокзала во время войны - в фотогалерее DW. 
Политика24 марта 2022 г.19 фото