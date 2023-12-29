Массированный ракетный удар РФ по Украине 29 декабря 2023 года (фотогалерея)
29 декабря 2023 года Россия нанесла самый мощный с начала войны ракетный удар по Украине. По данным Киева, во время атаки РФ применила почти все имеющиеся у нее средства воздушного поражения. Об этом - фотогалерея DW.
Самая мощная атака России с начала полномасштабной войны
29 декабря РФ нанесла беспрецедентный массированный удар по Украине. По данным Киева, ночью ряд областей атаковали дроны, утром - ракеты. Было выпущено 158 ракет и БПЛА, из которых ПВО Украины обезвредили 114, сообщил главком ВСУ Залужный. Днем в большинстве областей Украины снова объявляли тревогу из-за запуска РФ крылатых ракет - удар пришелся по Смеле. На фото: Киев, 29 декабря 2023 года.
Ночная атака дронами
Под ударом России оказались гражданские объекты, критическая инфраструктура, промышленные и военные объекты в Киеве, Одессе (на фото), Днепре, Харькове, Запорожье, Львове. По предварительным данным, погибли 18 человек, более 130 ранены. Сначала удар был нанесен дронами типа Shahed.
Ракетный удар
Около 3 часов ночи РФ подняла в воздух 18 бомбардировщиков, позднее запустивших не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, сообщили в ВСУ. В 5 утра из Курской области войска РФ подняли бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных районов Украины. Тогда же был нанесен удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами от комплексов С-300.
Воздушные силы ВСУ: Из России летело практически все
В ходе атаки военные России применили почти все имеющиеся у них средства воздушного поражения, кроме крылатых ракет "Калибр", заявил спикер командования ВС ВСУ Юрий Игнат (на фото). "Россия использовала баллистические ракеты "Кинжал", управляемые зенитные ракеты (от комплекса. - Ред.) С-300, ударные дроны типа Shahed, крылатые Х-22 и Х-32, а также предварительно - Х-101, Х-555", - сказал Игнат.
Попадания в роддом, школы, торговые центры
В Днепре, по данным украинских властей, от ракетных ударов пострадали торговый центр и роддом, во Львове - здания нескольких школ, в Киеве - складские помещения. Во всех городах Украины, оказавшихся под массированным ударом России, есть разрушение жилых домов. Спасательные работы продолжаются. На фото: Одесса после ракетного удара.
"Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета"
Польская армия утром зафиксировала нарушение воздушного пространства страны неизвестным объектом во время ракетного удара войск России по Украине. "Все указывает на то, что воздушное пространство Польши нарушила российская ракета. Ее зафиксировал радар, но со временем она вышла из воздушного пространства Польши", - заявил днем 29 декабря начальник Генштаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула.
"Военный потенциал России недооценили"
Оценивая ход войны РФ с Украиной, генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг признал, что некоторые возможности РФ не были учтены. Глава ситуационного центра по Украине при Минобороны ФРГ отметил, что в бундесвере не предполагали, что РФ удастся усилить свои возможности: РФ "наращивает свой военно-промышленный комплекс, расширяет его, увеличивает производственные мощности", несмотря на санкции.
Реакция Запада: Обязаны поддерживать Украину
Западные лидеры и партнеры Украины осудили российский удар по украинским городам и отметили необходимость немедленно продлить поддержку Киева. "Массированный удар войск России по Украине стал напоминанием всем, кто говорит, что устал от войны. Жестокость и жажда крови Москвы не имеет предела, - заявил президент Литвы Гитанас Науседа. - Мы обязаны оказать Украине всяческую поддержку!"