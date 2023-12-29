Около 3 часов ночи РФ подняла в воздух 18 бомбардировщиков, позднее запустивших не менее 90 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, сообщили в ВСУ. В 5 утра из Курской области войска РФ подняли бомбардировщики Ту-22М3, выпустившие 8 крылатых ракет Х-22/Х-32 в направлении северных и центральных районов Украины. Тогда же был нанесен удар по Харькову зенитными управляемыми ракетами от комплексов С-300.