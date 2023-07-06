Ракетный удар по Львову и другие события 498-го дня войны

На 498-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 6 июля, российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию.

Во Львове объявлен двухдневный траур после удара

В ночь на 6 июля российская армия нанесла ракетный удар по Львову - крупнейшему городу на западе Украины. Мэр города Андрей Садовый назвал его "одной из самых масштабных атак на гражданскую инфраструктуру Львова" с начала российского вторжения в Украину.

Удар по городу ракетами "Калибр" был нанесен приблизительно в час ночи, всего из акватории Черного моря были выпущены 10 ракет. Во время полета они изменили траекторию, чтобы обойти украинскую противовоздушную оборону - сначала летели на север вдоль русла Днепра, а затем резко повернули на запад. Тем не менее 7 из 10 ракет были сбиты. Во Львове разорвались 3 ракеты.

В результате погибли 5 человек, а 36 получили ранения. Инфраструктуре города нанесен существенный урон, повреждены 35 домов, а один разрушен полностью. В спасательных работах, по данным главы Львовской военной администрации Максима Козицкого, участвуют более 600 человек и 140 единиц техники. Ряд домов оказался отключенным от электричества и водоснабжения.

Во Львове объявлен двухдневный траур. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "врагу будет дан ощутимый ответ".

В российском Минобороны заявили, что удар "высокоточным оружием" был нанесен по "пунктам временной дислокации личного состава вооруженных сил Украины и иностранных наемников, а также местам хранения бронетанковой техники иностранного производства". Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утверждал, что цель удара была достигнута.

Украинское контрнаступление продолжается

ВСУ наступают на пяти участках фронта и добились успехов на некоторых направлениях, сообщил в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW). Украинские подразделения продвинулись на Бахмутском направлении: юго-западнее Берховки, западнее Ягодного и юго-западнее Бахмута, утверждает ISW со ссылкой на геолокационные кадры.

При этом для отражения контрнаступления ВСУ Россия вынуждена использовать военные формирования, постоянно дислоцированные в других регионах страны и тем самым оставлять целые регионы без защиты, отмечается в сводке разведданных Минобороны Великобритании. "То, как Россия мирится с рисками в (других регионах. - Ред.) Евразии, показывает, что война (в Украине. - Ред.) нарушила устоявшуюся национальную стратегию России", - сказано в сообщении.

В частности, российская оборона в районе Бахмута "в настоящее время в основном формируется вокруг воздушно-десантных полков, обычно размещаемых на западе России, которые выступают в качестве элитных сил быстрого реагирования в случае возникновения напряженности в отношениях с НАТО", констатируют в британском оборонном ведомстве.

А сам Зеленский уверен, что контрнаступление украинской армии "идет по плану". Так он сказал в интервью американскому телеканалу ABC News. "Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление было завершено за более короткий срок, но есть реальность. Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся вперед, хотя и не так быстро (как хотелось бы - ABC News). Но мы продвигаемся", - сказал он.

Тур Зеленского по Европе

Владимир Зеленский в четверг провел встречи с первыми лицами Болгарии. На совместной пресс-конференции с болгарским премьер-министром Николаем Денковым в Софии он заявил, что Украина и Болгария договорились существенно активизировать сотрудничество в сфере обороны. Украина, по словам Зеленского, ожидает от Болгарии "продолжения сотрудничества, которое уже помогло защитить многие жизни", и в ответ поделится приобретенным во время войны опытом. Президент подчеркнул, что болгарскую военную помощь Украина собирается использовать только в оборонительных целях. "Чтобы родители могли защитить своих детей", - отметил Зеленский.

Кроме того, Болгария продаст Украине два ядерных реактора российского производства и другое энергетическое оборудование за сумму около 600 млн евро, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Сделка близка к заключению, но переговоры еще продолжаются. Оборудование изначально предназначалось для недостроенной АЭС "Белене". По информации издания, в приобретении реакторов для Украины может поучаствовать Вашингтон.

Вечером же Зеленский прибыл в Прагу. Как сообщил глава украинского государства в своем telegram-канале, там он встретится с президентом страны Петром Павлом, премьер-министром Петром Фиалой, представителями правительства, парламента и СМИ.

Обмен пленными

Россия и Украина обменялись пленными - по 45 военных с каждой стороны. Об этом сообщил в Telegram глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Среди возвращенных на родину украинских солдат - защитники "Азовстали". Кроме того, в Украину вернулись двое детей, вывезенных ранее в РФ. "Их мать, боевого медика, освободили во время большого обмена в октябре 2022 года. Они с мужем давно ждали возвращения своих детей, которых Россия незаконно депортировала, пытаясь скрыть похищение", - сообщил Ермак.

Эксперты считают, что Украина сравнялась с Россией по числу танков

Украина догнала Россию по количеству танков, пишет Bloomberg со ссылкой на данные о западных поставках оружия Киеву, которые ведет Институт мировой экономики в Киле (IfW), и сведения о потерях сторон в войне, собираемые аналитическим проектом Oryx.

На момент вторжения у Украины было 987 танков, 550 из них ВСУ потеряли в боях, но зато украинским военным удалось захватить 545 боевых машин РФ, подсчитали в Oryx. При этом страны Запада поставили Киеву еще 471 танк, а 286 единиц боевой техники еще должны быть переданы ВСУ. То есть общее число танков у Украины за время войны выросло и достигло 1,5 тысячи.

Россия же начала вторжение в соседнюю страну с 3417 танками, но, по оценкам Oryx, сейчас у нее их осталось всего 1,4 тысячи. Кроме того, Украина сократила разрыв в артиллерии и реактивных системах залпового огня, отмечает Bloomberg.

Курс евро на Московской бирже пробил отметку в 100 рублей

Евро стоит больше 100 рублей впервые с марта 2022 года. На 10.50 мск в четверг, 6 июля, за европейскую валюту давали 101,80 рубля. Резкое падение курса рубля началось после мятежа ЧВК "Вагнер" под руководством Евгения Пригожина.

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