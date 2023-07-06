Контрнаступление ВСУ. Как его темпы оценивают на Западе

На фоне развернувшейся дискуссии о том, быстро или медленно идет контрнаступление, военные ВСУ с тяжелыми боями отвоевывают каждый метр земли. Что мешает им наступать быстрее? DW - с оценками экспертов.

"Это еще не контрнаступление. Вы увидите, когда будет… Прощупываем, смотрим, куда лучше, потихоньку. Но это еще не массированное наступление", - рассказал съемочной группе DW военный ВСУ с позывным "Русик", находящийся на передовой на одной из линий фронта, растянувшегося, по оценкам, более чем на 1000 километров.

Военнослужащий ВСУ с позывным "Русик" Фото: Nick Connolly/DW

Украинские военные методично сокрушают оборонительные позиции российской армии. Действуют они осторожно, не бросаясь на штурм, как говорит "Русик", "с одним лишь автоматом", чтобы сохранить жизнь каждого солдата, пока артиллерия планомерно отрезает пути обеспечения российской армии. Так, 4 июля, в частности, стало известно об уничтожении очередного крупного склада армии РФ в Макеевке Донецкой области.

Между тем политики, обозреватели и военные эксперты в последние дни ведут дискуссию о том, быстро или медленно продвигается контрнаступление ВСУ. В чем расходятся оценки? DW собрала мнения по этому поводу.

В НАТО реалистично оценивают темпы контрнаступления

Контрнаступление Украины - чрезвычайно сложная операция, поэтому "неудивительно", что оно не продвигается быстро, заявил в понедельник, 3 июля, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

Роб Бауэр Фото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

Президент Украины Владимир Зеленский ранее пояснил, что темп контрнаступления действительно может тормозиться несколькими факторами: плотным минированием территории, отчасти неблагоприятной погодой, а также недостаточным объемом и скоростью поставок военной помощи от западных партнеров.

В интервью, вышедшем в эфир CNN в среду, 5 июля, Зеленский заявил, что операция могла начаться даже раньше, чем в июне. Поскольку "все понимали, что если контрнаступление развернется позже, то большая часть нашей территории будет заминирована", сказал Зеленский и добавил, что предупреждал союзников: если начать контрнаступление позже, пойдет оно медленнее. Президент Украины еще раз призвал Запад начать поставки более современного оружия, такого как истребители F-16 и ракеты большей дальности.

Вместе с тем в интервью ABC News 3 июля командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский заверил, что "пока все развивается по планам, которые мы разработали и утвердили".

"Бац и закончить" не получится

По оценкам экспертов, в контрнаступлении на данный момент не задействовано 70 процентов штурмовых бригад, большую часть полученной техники также еще не развернули.

По словам бывшего офицера британской военной разведки с опытом службы на Балканах, в Ираке и Афганистане Фрэнка Ледвиджа, контрнаступление и не могло быть быстрым и легким, словно прогулка в парке.

Фрэнк Лэдвидж Фото: DW

Перед его началом украинское командование и глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли предупреждали - это будет долгий и кровопролитный процесс, который не может происходить в стиле "бац и закончили", сказал Ледвидж в разговоре с DW. "Четыре недели - это недолго, - говорит Ледвидж. - Украинцы изучают защиту россиян и смотрят, где можно использовать брешь. Это также и уничтожение российской материально-технической базы в тылу, и разбалансирование российских сил на фронте, кстати, очень ограниченных по количеству, подготовке и вооружениям".

Контрнаступление без достаточного прикрытия авиации

Не многим, даже хорошо подготовленным армиям мира, приходилось проводить схожие по масштабу и сложности контрнаступательные операции, к тому же на линиях фронта такой протяженности.

Украинская же армия ранее структурно вообще не была подготовлена для ведения конвенциональной войны такого масштаба, обратил внимание в разговоре с DW полковник бундесвера в отставке и глава германского Политико-военного общества Ральф Тиле (Ralph Thiele).

Ральф Тиле Фото: privat

"В начале украинцы проводили различные специальные операции, например, по оттеснению россиян из Киева. Они также совершили неожиданное наступление, когда российские оборонные позиции еще не были так прочно и широко выстроены. Они и сейчас продолжают эти атаки, одновременно прикидывая, какого именно инвентаря не хватает", - говорит Тиле и добавляет, что на темпах продвижения сказывается и недостаточное прикрытие с воздуха из-за дефицита боевых вертолетов и истребителей, а также и боеприпасов. "Все это мы обещали украинцам, но до сих пор не поставили", - напоминает Тиле.

Комментарии немецкого эксперта перекликаются с тем, о чем в интервью для The Washington Post от 30 июня говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, оценивая темпы контрнаступления. Военачальник выразил разочарование тем, что Украина до сих пор не получила современных истребителей, при том, что западные союзники без преимущества в воздухе сами никогда бы не начали наступление, отметил он. "Злит, когда слышишь, что долгожданное контрнаступление Украины началось медленнее, чем ожидали (...) Это - не шоу", - сказал главнокомандующий ВСУ и добавил, что его войска ежедневно продвигаются вперед - пусть даже всего на 500 метров.

ВСУ продвигаются метр за метром

Но даже такое медленное продвижение дается тяжело. Украина, как отмечают обозреватели, не хочет рисковать, кидая "по-жуковски" бойцов в "мясорубку" как та, в которую массово затягивались российские наемники при наступлении на Бахмут.

Минные поля значительно усложняют продвижение ВСУ Фото: Wojciech Grzedzinski/AA/picture alliance

У российской армии были месяцы на то, чтобы окопаться и заминировать захваченные территории. "Они просто ждали нас. Они повсюду укрепили свои позиции. Это была стена из стали. Было ужасно", - рассказал в июне The Wall Street Journal 28-летний украинский солдат с позиций на Запорожском направлении, считающимся одним из самых сложных именно ввиду плотных укрепрайонов российских сил.

Вместе с тем за прошлую неделю украинской армии удалось освободить девять квадратных километров территории на востоке и более 28 квадратных километров на юге, сообщила 3 июля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. В общей сложности, с начала контрнаступления это уже 158 квадратных километров, подытожил журнал Newsweek. Россия не признает украинские успехи, утверждая, что ВСУ несут тяжелые потери.

"Российская сторона очень хорошо подготовилась к этому контрнаступлению, делая все возможное, чтобы усложнить продвижение - говорит в разговоре с DW бывший глава Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии бригадный генерал Вальтер Файхтингер (Walter Feichtinger). - Это минные поля, укрепленные позиции, не говоря уже о том, что у российской стороны имеется сильная авиационная поддержка, которой у Украины нет. Это значит, что сейчас они фактически имеют преимущество как обороняющаяся сторона".

Ближайшая цель - выйти на оперативное пространство

Британская разведка также подтверждает, что российская сторона, дабы воспрепятствовать продвижению ВСУ, использует, в частности, противотанковые мины. А далее - пытается нанести удары по украинской бронетехнике с беспилотников, боевых вертолетов и используя артиллерию.

В настоящее время преимущественно идет борьба лишь за первую линию обороны армии РФ. Линию, хорошо заминированную, где за "зубами дракона" в окопах и "норках" накоплены большие ресурсы.

Украинские солдаты проверяют окопы россиян после отступления армии РФ на Херсонщине (архивное фото) Фото: Leo Correa/AP Photo/picture alliance

"В случае потери первой линии обороны, это означает, что они вынуждены будут отступать, а украинские силы выходят на, скажем так, оперативное пространство", - сказал в комментарии DW руководитель украинского Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко и пояснил, что выйдя на оперативное пространство ВСУ смогут продвигаться быстрее и с большим количеством техники и тяжелого вооружения, расчищая плацдармы, на которых в результате можно будет закрепиться и продолжить наступательные действия в соответствии с обстановкой.

Приблизительно такое развитие событий, конечно, если обойдется без непредсказуемого форс-мажора, в следующие недели ожидают опрошенные DW обозреватели. При этом на некоторых участках фронта продвижение ВСУ может быть более быстрым, а где-то сильно буксовать.

В любом случае, как подчеркивает полковник бундесвера в отставке Ральф Тиле, важным преимуществом украинских бойцов служит высокая мотивация, чего не скажешь о российских силах. Это на передовой подтверждает и боец с позывным "Русик". "Мы пришли сюда защищать свой дом, до конца", - говорит он.

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