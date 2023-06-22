Генштаб: ВСУ продолжают наступление на юго-востоке

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 июня.

На 485-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 25 июня (время московское).

Генштаб ВСУ: Силы обороны Украины продолжают наступление на юго-востоке

++08.50++

Украинская армия продолжает наступление на юго-востоке, сообщил в эфире телемарафона представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев. "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлениях Новоданиловка-Роботино и Малая Токмачка-Новопетровка имели частичный успех. Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, предпринимают меры контрбатарейной борьбы", - цитирует его слова издание "РБК-Украина" . В то же время, по его словам, российские войска активизировали штурмовые действия на востоке, применяя резервы и пытаясь восстановить утраченные позиции.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. На Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Северное и Авдеевка Донецкой области. На Марьинском направлении в районе н.п. Марьинка и Победа Донецкой области. Силы обороны Украины мужественно держат оборону, наносят противнику потери в живой силе и технике", - отметил Ковалев.

++07.40++

Воздушные силы Украины в ночь на 23 июня уничтожили все ракеты, запущенные с самолетов стратегической авиации ВС России. Об этом говорится в утреннем сообщении ВС ВСУ в Facebook . Согласно публикации, пуски совершались около полуночи из Каспийского моря с четырех бомбардировщиков Ту-95МС, целью атаки был военный аэродром в Хмельницкой области. "Все 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 были уничтожены противовоздушной обороной, большинство - в Хмельницкой области. Кроме того, защитники неба уничтожили разведывательную БПЛА не установленного типа", - говорится в сообщении.

++06.50++

В Одесской и Житомирской областях зафиксировано движение беспилотников неустановленного типа, передает агентство УНИАН.

++06.30++

За минувшие сутки российские войска совершили 21 обстрел территории Сумской области, сообщила в соцсети Facebook областная военная администрация. В общей сложности зафиксированы 147 взрывов, повреждены частные жилые дома, линия электроснабжения, водонапорная башня. В Шалыгинской общине во время обстрела была ранена местная жительница.

Минобороны США - за передачу Украине кассетных боеприпасов

++06.00++

Пентагон выступает за передачу Украине кассетных боеприпасов. Об этом, как передает агентство Reuters, сообщила на слушаниях в Конгрессе заместитель помощника министра обороны США по вопросам России и Украины Лора Купер. Она отметила, что Вашингтон не поставляет Киеву такие боеприпасы из-за ограничений на их экспорт, установленных Конгрессом США, а также из-за опасений союзников. Между тем военные аналитики подтвердили, что кассетные боеприпасы были бы полезными, "особенно против окопных российских позиций на поле боя", отметила Купер.

++05.00++

Венгрия предложила расширить масштабы зерновой сделки для Украины, открыв новые морские маршруты для экспорта зерна в дополнение к уже существующим маршрутам из трех черноморских портов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве с польским коллегой по должности Робертом Телусом. В заявлении, опубликованном на сайте венгерского Минсельхоза, сообщается, что Польша поддержала инициативу Будапешта.

++04.00++

По предварительным данным, воздушное пространство Украины свободно от ракет, однако в настоящее время идет доразведка обстановки. По областям страны ожидается отбой воздушной тревоги.

++03.15++

Все российские ракеты находятся в западных регионах, передает "Телеграмная служба новостей - Украина". В Хмельцкой области прозвучали взрывы. Часть ракет движется в сторону Львова. Их количество пока неизвестно.

Российские ракеты угрожают западным территориям Украины

++03.11++

Взрывы в Тернопольской области, там работает противовоздушная оборона, передает "Телеграмная служба новостей - Украина".

++03.10++

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий опроверг обнародованную некоторыми Telegram-каналами информацию о взрывах во Львове. По состоянию на 02.42 в области все спокойно, заявил Козицкий, одновременно напомнив, что на Львовщине, как и по всей Украине, сохраняется угроза ракетного удара.

Между тем поступили сообщения, что российские ракеты летят в западных областях Украины.

++02.35++

Ракетная угроза - по всей территории Украины, предупредили Воздушные силы ВСУ.

++02.10++

Ракеты, выпущенные российскими военными самолетами, вошли в воздушное пространство Украины. Группу крылатых ракет зафиксировали в районе Херсонской области. Ракеты движутся в сторону Кривого Рога.

++01.45++

В Курске работают средства противовоздушной обороны, сообщили местные власти. Ранее горожане сообщали о звуках взрывов. Незадолго до этого поступила информация о том, что над Курском был перехвачен украинский беспилотник.

В ряде регионов Украины - воздушная тревога

++01.40++

В ряде областей Украины, прежде всего в центральных регионах, объявлена воздушная тревога. В Киеве - тоже тревога. Кроме того, сообщается о взлете двух Ту-22м3 с военного аэродрома "Шайковка" на западе Калужской области.

++01.05++

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС, вылетевшие с авиабазы Оленья под Мурманском, совершили пуски крылатых ракет по территории Украины, сообщают украинские Telegram-каналы. По их оценкам, ориентировочное время подлета - между 01.50 и 02.30 по местному времени. В Воздушных силах ВСУ заявили, что ракеты (предположительно Х-101/Х-555) летят в юго-восточном направлении, но их курс может меняться.

В Сенат США внесена резолюция, приравнивающая применение РФ в Украине ядерного оружия к атаке на НАТО

++00.50++

Если Россия применит в Украине ядерное оружие, страны НАТО должны расценить такую атаку как нападение на Североатлантический альянс. Соответствующий проект резолюции внесли на рассмотрение в Сенат США демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм. Последний в ходе пресс-конференции пояснил: "Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, осуществит выброс радиации на большие территории в Европе, где расположены союзники НАТО". Он напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор. Блументал в свою очередь заявил, что, по мере того как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

++00.25++

Ряд украинских Telegram-каналов сообщает, что с авиабазы Оленья под Мурманском вылетели пять стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Ориентировочным временем их выхода на рубеж пусков указано 23.30 по местному времени. Россия использует Оленью, где дислоцирована стратегическая авиация ВКС РФ, для обстрелов и ракетных залпов по Украине.

Байден и Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины

++00.15++

Президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди выступили в поддержку территориальной целостности Украины, выразив глубокую обеспокоенность военным конфликтом и его последствиями. Оба политика "призвали к уважению международного права, принципов Устава ООН, а также территориальной целостности и суверенитета", говорится в совместном заявлении , опубликованном Белым домом по итогам двусторонних переговоров.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Индия воздерживается от голосования в ООН по резолюциям с осуждением российской агрессии. Однако, как пишет агентство AP, представители Белого дома отмечают, что в отношениях Индии с Россией, которая долгое время была крупнейшим поставщиком вооружений для Нью-Дели, наметились признаки перемен.

Хроника событий 22 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: