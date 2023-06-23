  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Каховская ГЭС
Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Сенаторы США: Применение ТЯО в Украине станет атакой на НАТО

Сергей Ромашенко
30 мин. назад

Если РФ применит ядерное оружие против Украины, то она окажется в состоянии войны с НАТО, пригрозили два сенатора. В ответ на применение ТЯО НАТО должна задействовать статью 5 о коллективной безопасности, считают они.

https://p.dw.com/p/4SyBC
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (фото из архива)
Сенаторы Ричард Блюменталь и Линдси Грэм (фото из архива)Фото: Nathan Posner/AA/picture alliance

В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем вечером в четверг, 22 июня.

"Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключается в том, что если Россия или Беларусь взорвут ядерное устройство на территории Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться подавить волю украинского народа, то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО", - сказал Грэм.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО". В своем микроблоге в Twitter Линдси Грэм пояснил, что поскольку применение тактического ядерного оружия или разрушение атомного объекта приведет к радиоактивному заражению в том числе и территории НАТО, Североатлантический альянс должен будет задействовать статью 5 о коллективной безопасности.

Реальность угрозы применения ядерного оружия

В ходе пресс-конференции Грэм напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор.

В свою очередь Ричард Блюменталь выразил мнение, что по мере того, как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

Подготовленная сенаторами резолюция носит лишь рекомендательный характер, и в случае принятия Белый дом не будет обязан ее исполнять.

Реакция посла РФ в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал инициативу двух американских сенаторов. "Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте", - заявил Антонов.

Он назвал резолюцию очередной "безумной инициативой" американских "сенаторов-русофобов". Антонов также подчеркнул, что Россия разметила ядерное оружие в Беларуси на абсолютно законных основаниях - точно так же, как США "на протяжении десятилетий размещали ядерные бомбы на территориях европейских союзников".

Смотрите также:

Беларусь получила "Искандер-М"

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Удар по Львову, наступление россиян в Донбассе, ядерное оружие в Беларуси. DW Новости (20.06.2023)

Удар по Львову, наступление россиян в Донбассе, ядерное оружие в Беларуси. DW Новости (20.06.2023)

Российские войска наступают на двух направлениях и пытаются перехватить инициативу у ВСУ, заявила замминистра обороны Украины. В Верховную раду страны внесли проект постановления о признании Беларуси государством-агрессором. Незадолго до этого Россия разместила ядерное оружие на территории Беларуси. В Молдове обсуждают последствия признания неконституционной пророссийской партии "Шор".
Политика20 июня 2023 г.34:03 мин.
external

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России о ядерном оружии в Беларуси и роли Германии в войне в Украине

Будущий посол ФРГ в России Александер Ламбсдорфф эксклюзивно ответил на вопросы корреспондента DW о ядерном оружии в Беларуси, ситуации в мире и российско-немецкой дипломатии.
Политика28 марта 2023 г.04:20 мин.

Пресс-конференция сенаторов

www.c-span.org
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинские военнослужащие приветстуют жителей одного из освобожденных сел из боевой машины пехоты

Генштаб: ВСУ продолжают наступление на юго-востоке

Конфликты6 мин. назад
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россияне, бегущие от мобилизации, сентябрь 2022 года

От мобилизации в Бишкек? Между депортацией и гостеприимством

От мобилизации в Бишкек? Между депортацией и гостеприимством

Общество16 ч. назад
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, глава фирмы Hyrasia One Вольфганг Кропп и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов 21 июня 2023 дают старт пробным бурениям близ порта Курык

Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?

Будет ли Казахстан снабжать Европу "зеленым" водородом?

Экономика и бизнес17 ч. назад
Карикатура - два полицейских с поднятыми дубинками стоят по бокам от панды с эмблемы природоохранной организации Всемирный фонд дикой природы, надпись внизу - WWF.

Запрет WWF в России: как из РФ панду выгоняли

Запрет WWF в России: как из РФ панду выгоняли

Политика19 ч. назад
Белорусско-литовская граница

Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Доходит до драк. Белорусы - об очередях на погранпереходах

Общество22 ч. назад
Ваттовое мелководье

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Археологи нашли в Германии "Атлантиду Северного моря"

Туризм1 ч. назад
Херсон, 10 июня

Уроки Каховской ГЭС для ЕС: "Экзамен, который мы провалили"

Уроки Каховской ГЭС для ЕС: "Экзамен, который мы провалили"

Конфликты5 ч. назад
На главную страницу