Сенаторы США: Применение ТЯО в Украине станет атакой на НАТО

Если РФ применит ядерное оружие против Украины, то она окажется в состоянии войны с НАТО, пригрозили два сенатора. В ответ на применение ТЯО НАТО должна задействовать статью 5 о коллективной безопасности, считают они.

В Сенате США подготовлен проект резолюции, которая предлагает рассматривать любое применение Россией или Беларусью ядерного взрывного устройства на территории Украины как атаку на НАТО, сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм на совместной пресс-конференции с соавтором резолюции - сенатором-демократом Ричардом Блюменталем вечером в четверг, 22 июня.

"Сегодня мы внесли резолюцию, смысл которой заключается в том, что если Россия или Беларусь взорвут ядерное устройство на территории Украины, чтобы остановить контрнаступление или попытаться подавить волю украинского народа, то такая атака должна рассматриваться как атака на НАТО", - сказал Грэм.

По его словам, Россия должна учитывать, что применение ядерного оружия в Украине вызовет "массированный ответ со стороны НАТО, и она будет в состоянии войны с НАТО". В своем микроблоге в Twitter Линдси Грэм пояснил, что поскольку применение тактического ядерного оружия или разрушение атомного объекта приведет к радиоактивному заражению в том числе и территории НАТО, Североатлантический альянс должен будет задействовать статью 5 о коллективной безопасности.

Реальность угрозы применения ядерного оружия

В ходе пресс-конференции Грэм напомнил, что недавно президент США Джо Байден назвал угрозу применения Россией ядерного оружия реальной. Эта угроза - самая высокая со времен Карибского кризиса, и лучший способ предотвратить такой вариант развития событий - четко объяснить россиянам последствия подобных действий, подчеркнул сенатор.

В свою очередь Ричард Блюменталь выразил мнение, что по мере того, как контрнаступление ВСУ станет приносить все больше успехов, у Путина будет расти соблазн использовать против Украины ядерное оружие либо взорвать Запорожскую атомную электростанцию.

Подготовленная сенаторами резолюция носит лишь рекомендательный характер, и в случае принятия Белый дом не будет обязан ее исполнять.

Реакция посла РФ в США

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал инициативу двух американских сенаторов. "Спекуляции о возможном применении Россией тактического ядерного оружия абсурдны. Провокационные и недальновидные высказывания законодателей США только способствуют эскалации напряженности и повышению риска сползания ситуации к еще более опасной черте", - заявил Антонов.

Он назвал резолюцию очередной "безумной инициативой" американских "сенаторов-русофобов". Антонов также подчеркнул, что Россия разметила ядерное оружие в Беларуси на абсолютно законных основаниях - точно так же, как США "на протяжении десятилетий размещали ядерные бомбы на территориях европейских союзников".

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