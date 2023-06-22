На 484-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 22 июня (время московское).

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Киев вернули в рейтинг самых удобных городов в мире. В отчете, опубликованном Economist Intelligence Unit, столица Украины заняла 165 место среди 173 городов. "Киев вернулся в наш список, откуда был вытеснен из-за вторжения России в Украину в феврале 2022 года", - указывают авторы, объясняя столь низкое место тем, что инфраструктура сильно пострадала от российских бомбардировок. Рейтинг самых удобных городов мира в этом году возглавила Вена

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В результате обстрела Херсона пострадали четыре человека, сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. По его словам, войска РФ обстреляли жилой дом, ранены находившиеся во дворе 86-летняя женщина и 25-летний мужчина. Оба в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизнь, сообщил Прокудин. Кроме того, пострадали два волонтера, которые помогали херсонцам. Они получили ранения средней степени тяжести.

ПАСЕ против участия россиян и белорусов в Олимпиаде в Париже

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с рекомендацией Международному олимпийскому комитету не допустить российских и белорусских атлетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Париже даже под нейтральным флагом, пишет "Европейская правда". Это решение приняли 71 голосами "за" и 4 "против".

Согласно документу, ассамблея считает, что участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских и Паралимпийских играх в нынешних условиях немыслимо, оно будет использовано как инструмент пропаганды и де-факто сделает невозможным участие других спортсменов, в том числе украинских.

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ООН внесла Россию в список "позора" за убийства детей в Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале глава администрации президента Украины Андрей Ермак, по данным ООН, в 2022 году Россия убила 136 детей. Были покалечены еще 518 детей и совершено 480 нападений на школы и больницы. "Хочу отметить, что Россия похищает украинских детей и продолжает убивать в 2023 году. Путин является военным преступником, как и все его окружение вместе с террористами, командирами и исполнителями преступных приказов", - написал Ермак.

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о политических последствиях агрессии России против Украины. Резолюция призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также поддерживает "формулу мира" Киева и приветствует создание Реестра убытков, причиненных агрессией РФ. Кроме того, ПАСЕ осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС с целью шантажа". В документе содержится призыв продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию РФ.

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ЧВК "Вагнер" создает "военную полицию" для работы на оккупированных территориях Украины, пишет издание "Верстка". В новые формирования набирают бывших силовиков. "Вагнеровцы" заявили журналистам, что задерживать можно будет даже представителей Минобороны РФ

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Больного раком пенсионера Игоря Барышникова из Калининграда приговорили к семи с половиной годам колонии за его посты об обстреле войсками РФ роддома в Мариуполе, убийствах мирных жителей Бучи и других преступлениях российских военных в Украине, а также о погибших россиянах на крейсере "Москва".

Как сообщает ОВД-Инфо, Барышникову срочно нужна операция, кроме того, он ухаживал за 97-летней парализованной матерью. Обвинения пенсионер отвергает. "Я понимаю, что никакого преступления не совершил: не убивал никого, не грабил, не насиловал. Почему я должен куда-то бежать? Да и куда я побегу? Как мать родную брошу? Она же абсолютно беспомощная сейчас", - говорил он ранее.

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал ужесточить санкции в отношении России. "Чтобы санкции были эффективными, мы призываем к отмене всех исключений, которые только создают лазейки", - заявил он на встрече с послами других стран ЕС в Вильнюсе. Науседа добавил, что ЕС должен подумать о еще одном пакете ограничительных мер, в том числе против российской госкорпорации "Росатом". Ранее страны Евросоюза согласовали новый - одиннадцатый по счету - пакет санкций в отношении РФ.

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Владимир Зеленский прокомментировал ядерные угрозы Владимира Путина. "Если он говорит об использовании ядерного оружия, прогнозов здесь никто вам стопроцентных не даст. Я считаю, что он боится за свою жизнь. Я считаю, что если он не прекратит угрожать миру ядерным оружием, мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности. Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти заявления", - сказал президент Украины в интервью BBC.

Шмыгаль: Украина освободила 113 квадратных километров своей территории

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ВСУ в ходе продолжающегося контрнаступления освободили 113 квадратных километров украинской территории, включая восемь сел, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на проходящей в Лондоне конференции по восстановлению Украины.

"Это огромная территория", - подчеркнул он и призвал наблюдателей к терпению. "Контрнаступление - это серия военных операций: частично наступательных, частично оборонительных. Иногда тактические перерывы необходимы", - сказал украинский премьер. По его словам, продвижение ВСУ также замедляют минные поля, созданные российской армией.

"Мы не будем тратить жизни наших солдат так же, как это делает Россия, - подчеркнул Шмыгаль. - Мы будем проводить очень тщательно продуманные наступательные операции. Вот почему это может занять время".

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Фото: Alexander Polegenko/Tass/picture alliance

В ВСУ прокомментировали удар по Чонгарскому мосту, соединяющему аннексированный Крым и Херсонскую область. "Мы не разрушаем инфраструктуру, мы разрушаем планы врага. Разрушаем то, что не позволит потом в таком состоянии врагу быть против нас", - заявила в эфире телемарафона руководитель пресс-центра оперативного командования ВСУ "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, "сейчас логистика будет подорвана, возможности ее пополнять будут минимизированы. И это должно повлиять не только на моральное состояние врага, но и на физическое и материальное".

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал Владимиру Путину к концу июня "сформировать резервную армию". "Формируем резервы в составе армейского корпуса, армии. Плюс к этому пять полков - в 1-ю и 20-ю армии танковые. Там идет все планово, фактически к концу июня завершим формирование резервной армии", - заявил он на совещании президента РФ. По утверждению Шойгу, "пять полков сформированы уже более чем на 60%", речь, по его словам, идет "и о личном составе, и о технике".

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Германия упрощает правила предоставления экспортных гарантий в торговле с Украиной. Это должно способствовать восстановлению экономики страны, подвергшейся нападению России, считают в Минэкономики ФРГ.

В частности, для предоставления государственных гарантий по экспортным кредитам будет применяться упрощенная процедура вместо действовавших ранее строгих проверок каждого отдельного случая. Изменения вступают в силу немедленно. При этом отпадает необходимость в банковских гарантиях, если риск остается "на приемлемом уровне". "Принятые сейчас упрощенные процедуры ускорят многие процессы", - подчеркнул министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). По оценке министерства, от этого должны выиграть в том числе малые и средние предприятия.

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах (Thomas Bach) вновь раскритиковал намерение Украины бойкотировать международные соревнования из-за допуска к участию в них российских и белорусских спортсменов. Бах заявил, что украинское правительство "наказывает собственных атлетов за войну, развязанную правительствами России и Беларуси".

Ранее МОК предложил допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Эта позиция вызвала шквал возмущения в мире спорта и политики. Министерство молодежи и спорта Украины запретило украинским национальным сборным участвовать в соревнованиях, в которых также принимают участие россияне и белорусы. Кроме того, Украина намерена бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

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В Беларуси разбился военный вертолет Ми-24. По предварительной информации, находившиеся на борту выжили - в Минобороны республики заявили, что члены экипажа получили телесные повреждения. Чьим вооруженным силам принадлежит вертолет, в ведомстве не уточнили. По данным белорусского оппозиционного канала "МотолькоПомоги", это вертолет Воздушно-космических сил РФ.

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В Украину запретили ввозить книги из России и Беларуси. Президент Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий ввозить и распространять в Украине издательскую продукцию, которая имеет происхождение, издана или ввозится с территории РФ, Беларуси или временно оккупированной территории Украины. Исключение - не больше 10 экземпляров для личного пользования в багаже физлиц.

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Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов прокомментировал акцию украинских журналистов во время его выступления на Global Media Forum в Бонне.

"Во время моего выступления на медиафоруме DW украинские журналисты включили на своих смартфонах сигнал воздушной тревоги. Стоя на трибуне, я подумал, что это техническая проблема. Нет, это была не техническая проблема. Если б знал, прервал бы речь и попросил звук сирены усилить. Мир должен слышать этот звук войны, и для этого любое место - уместно", - сказал он. Муратов подчеркнул, что у него нет претензий к устроителям форума, а к акции украинских журналистов он относится с пониманием.

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Евросоюз выделил Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). "Мы помогаем сохранить на плаву услуги и инфраструктуру Украины в ее смелой борьбе за свободу", - написала глава Еврокомиссии в Twitter.

Хроника событий 22 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 21 июня 14.00 - 23.59 >>>

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