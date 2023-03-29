Возможная отмена бана для атлетов из РФ и РБ: самое главное

МОК рекомендовал международным федерациям допустить спортсменов из России и Беларуси до своих соревнований при соблюдении ряда критериев. DW о них и о перспективах участия в Олимпиаде.

Исполком Международного Олимпийского комитетат (МОК) в Лозанне 28 марта принял резонансное решение - рекомендовать международным спортивным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до участия в топовые турнирах. Глава МОК Томас Бах (Thomas Bach) озвучил при этом критерии допуска. Решение исполкома МОК вызвало в целом негативную реакцию в России. Некоторые депутаты, а также нынешние и бывшие спортсмены назвали критерии дискриминационными.

Что за критерии?

Напомним, что в феврале 2022 года, вскоре после российского вторжения в Украину, МОК запретил проводить международным федерациям топовые турниры в РФ и РБ и принял, как было сказано, защитные меры в отношении спортсменов из этих двух стран. 28 марта исполком МОК рекомендовал федерациям отменить именно защитные меры, предусматривающие запрет на участие белорусских и российских атлетов в международных соревнованиях.

Во время заседания исполкома МОК, 28 марта 2023 года Фото: FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

Но лишь при выполнении ряда условий, среди них - выступление в нейтральном статусе (без флага и гимна) и только в индивидуальных соревнованиях. Такие спортсмены не должны, помимо этого, иметь связей с российской или белорусской армией, а также с силовыми структурами и органами безопасности. Между тем, как известно, многие ведущие российские спортсмены выступают за ЦСКА или "Динамо" и являются при этом офицерами Вооруженных сил, МВД или Росгвардии, как, например, трехкратный олимпийский чемпион по лыжам Александр Большунов. На них приходится и львиная доля медалей, завоеванных россиянами на крупных соревнованиях последних лет.

Кроме того, к своим турнирам международным федерациям рекомендовано допустить только тех атлетов из РФ и РБ, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК и не занимались активной поддержкой боевых действий". При этом Томас Бах уточнил, что под "активной поддержкой" подразумевается "открытая солидарность" со спецоперацией, выражающаяся, допустим, в демонстрации буквы Z и высказываниях в соцсетях.

Последнее слово - за федерациями

МОК также рекомендовал международным федерациям создать комиссии по вопросу допуска россиян и белорусов к соревнованиям и рассматривать случай каждого атлета в отдельности.

Глава World Athletics Себастьян Коу Фото: Handout via World Athletics/REUTERS

Не исключено, что, несмотря на влияние МОК на мировой спорт, некоторые федерации могут проигнорировать его рекомендации. Последнее слово именно за ними. Так, Международный союз биатлонистов (IBU) уже успел отреагировать на рекомендации МОК. "Учитывая текущую ситуацию на Украине, причины, которые привели к решению конгресса (IBU. - Ред.), все еще остаются в силе и еще не пришло время пересматривать это решение", - заявили в организации.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) также будет придерживаться позиции о недопуске спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям - несмотря на рекомендацию исполкома МОК. "Позиция WA не изменилась", - указали в ассоциации. "Как сказал МОК, решение о допуске находится в компетенции международных федераций", - подчеркнуто в заявлении WA.

Допустят ли россиян и белорусов до участия в Олимпиаде?

Рекомендации МОК не касаются ближайшей Олимпиады - летней в Париже. Решение на сей счет будут приняты, по словам Баха, в "соответствующий момент" лишь после "долгого мониторинга процесса внедрения рекомендаций". При этом не назван даже предварительный срок, и может так статься, что после вынесения даже положительного решения отбор на Олимпиаду в Париж в некоторых вида спорта уже просто закончится.

Реакция на решение исполкома МОК

Рекомендации МОК спортивным федерациям вызвали разноречивую реакцию - на Западе и в Украине звучала резкая критика за излишнюю мягкость к спортсменам России и Беларуси, а в двух этих странах - возмущение по поводу чрезмерно жестких критериев.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что решение исполкома МОК - "это скандал и предательство истинного духа спорта. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить спорт свободным от российского влияния". Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал условия для возвращения россиян на международные старты "неприемлемыми".

В заявлении российского Олимпийского комитета нейтральный статус спортсменов оценивается как "очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина, на что неоднократно обращали внимание на протяжении нескольких последних месяцев международные специалисты по гуманитарным вопросам, в том числе эксперты ООН по правам человека".

Олимпийская чемпионка по лыжам Вероника Степанова в соцсетях не выбирала выражений: "А не пошли бы вы на фиг со всеми своими условиями и рекомендациями, уважаемый МОК? Я не дам никакой "международной комиссии" разбирать мои взгляды и убеждения и решать допустить ли меня до Кубка мира".

В свою очередь, министр спорта РФ Олег Матицын призвал разделять спорт и политику, подчеркнув, что "рекомендации МОК классифицировать российских спортсменов неправомерны, а отдельное решение по командным видам спорта откровенно дискриминационно. Нашим спортсменам предлагают войти в приоткрытую дверь, при этом создавая дополнительные препятствия".

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина вообще усомнилась в том, что Россия пойдет на условия МОК: "Еще не факт, что мы примем то предложение, о котором говорит Бах. Что это за объедки с барского стола?".

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