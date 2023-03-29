Вопреки МОК: World Athletics не допустит атлетов из РФ

На 399-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 29 марта (время московское).

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Фото Евгения Малолетки Фото: Evgeniy Maloletka, Associated Press

Украинский фотограф Евгений Малолетка победил в категории "Европа. Фоторепортаж" престижного конкурса World Press Photo. Объявлены победители его регионального этапа. В интервью DW, которое было сделано после вручения премии немецкой медиакомпании Deutsche Welle "За свободу слова" (Freedom of Speech Award) в 2022 году фотожурналисту Евгению Малолетке и его коллеге Мстиславу Чернову, Евгений так вспоминал о событиях, когда была сделана фотография, победившая теперь на конкурсе World Press Photo: "Так случилось, что мы были рядом, услышали звук самолета - и сразу раздался взрыв. Он был не один, а сразу несколько. Была очень сильная взрывная волна, от которой разбило окна в домах поблизости. Стекло посыпалось нам за шиворот. Там (возле роддома. - Ред.) была большая воронка. Мы увидели, что там все разбито. Люди выходили из подвала, шокированные от этого. Мы увидели, как спускают беременных женщин и перемещают их на носилках. Там были очень сильные кадры". На снимке - беременная женщина, которую украинские военные выносят из роддома в Мариуполе после бомбардировки.

World Athletics не изменит позицию о недопуске атлетов из РФ и Беларуси

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Чемпионат мира по легкой атлетике 2003 года во Франции (фото из архива) Фото: Jacques Demarthon/dpa/picture-alliance

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics, WA) будет придерживаться позиции о недопуске спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям - несмотря на рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета. "Позиция WA не изменилась", - указали в ассоциации. "Как сказал МОК, решение о допуске находится в компетенции международных федераций", - подчеркнуто в заявлении.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (EAA) привержена отстранению этих спортсменов. Аналогичной линии придерживается и Немецкая ассоциация легкой атлетики (DLV). "Даже после рекомендаций Международного олимпийского комитета об участии российских и белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях мы остаемся на прежних позициях", - подчеркнул председатель правления DLV Идрисс Гонщинска (Idriss Gonschinska). По его словам, DLV не может себе представить, чтобы спортсмены из этих двух стран участвовали в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пока Россия ведет войну против Украины. Исполком МОК 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших войну российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Рекомендация о допуске касается только соревнующихся в индивидуальных видах спорта.

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Украина тратит на войну 130 млрд гривен (3,2 млн евро) в месяц. Об этом заявил министр финансов страны Сергей Марченко. Он встретился с членами Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА). При этом государственный бюджет Украины получает 80 млрд гривен (1,9 млн евро) ежемесячно. Марченко добавил, что в этом году важно собрать запланированные налоги, однако кардинальных изменений в этой сфере не планируется, передало издание LB.ua.

Хроника событий 28 марта 00.00 - 13.59 >>>

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