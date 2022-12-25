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Могилы украинских военнослужащих под Харьковом Фото: Evgeniy Maloletka/dpa/AP/picture alliance
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Новые обстрелы Украины и другие события 305-го дня войны

Даниил Сотников
13 мин. назад

Обстрелы Украины продолжаются, Россия и Иран обмениваются оружием, военные преступления РФ в Харьковской области, налоги для уехавших россиян.

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На 305-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 25 декабря, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Продолжаются обстрелы Украины

В течение дня сохранялась угроза обстрелов гражданских объектов на всей территории Украины, сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ. По всей страны трижды была объявлена воздушная тревога. За прошедшие сутки армия РФ нанесла пять ракетных и один авиационный удар и произвела более 90 обстрелов из РСЗО.

Российские войска с целью запугиванию продолжают хаотические обстрелы правого берега Днепра, заявили в Генштабе. На Херсонском направлении была обстреляна гражданская инфраструктура Херсона и других населенных пунктов, есть жертвы среди мирных жителей, добавили в ВСУ. На Купянском и Лиманском направлениях, по данным Генштаба, танковым и артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов. Также были обстреляны десятки населенных пунктов в Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

По Краматорску был нанесен удар тремя ракетами, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко. "Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но - и это главное! - обошлось без человеческих жертв", - написал он. Кириленко добавил, что ВС РФ также уже шесть раз ударили сегодня по Авдеевке артиллерией и "Градами", в результате чего ранена одна женщина.

В результате обстрелов и взрывов в Херсонской области накануне погибли 16 человек

За минувшие сутки в Херсонской области от российских обстрелов и взрывов погибли 16 человек, сообщил глава областной военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, среди них три работника госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибших во время разминирования в Бериславском районе. Еще 64 человека были ранены. 

Тем временем, жители Херсона выстроились в очереди, чтобы сдать кровь для пострадавших от российского ракетного удара, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. "Очереди людей, чтобы стать донорами и спасти пострадавших в результате вчерашнего террора. Люди готовы весь день стоять в очереди ради спасения. В этом и есть суперсила украинцев!", - написал он.

ISW: РФ будет сложно сохранить темп наступления у Бахмута

Российской армии, вероятно, будет сложно сохранить темп наступления в районе Бахмута Донецкой области, утверждают в своей сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW). На возможностях российских сил могли отразиться как описанная Минобороны Великобритании нехватка боеприпасов, так и предполагаемые крупные потери ЧВК Вагнер в последние недели, отмечают эксперты. Непрекращающееся и требующее значительных ресурсов давление России на Бахмут может подорвать способность РФ добиваться долгосрочных целей на донбасском театре военных действий, указывают аналитики.

Они подчеркивают, что весной и летом российские войска бросили значительные ресурсы на захват Северодонецка и Лисичанска. Позднее армии РФ удалось установить контроль над этими городами, однако зацикленность на достижении тактических целей по их захвату в конечном итоге подорвала способность достичь более крупную оперативную цель - окружить украинские силы вдоль трассы E40 и в итоге выйти на западные административные границы Донецкой области, добавляют эксперты ISW.

ВСУ: РФ вывела в Черное море новый ракетоносец "Калибров"

Россия вывела в Черное море еще один корабль-ракетоносец "Калибров", увеличив их количество до четырех, сообщила начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. "На сегодняшнее утро было зафиксировано три ракетоносца, один из которых подводный, а вечером к ним присоединился еще один ракетоносец подводный. Общий залп потенциальный на сейчас составляет 24 ракеты типа "Калибр", - заявила Гуменюк поздно вечером 24 декабря.

По ее словам, это может быть как "игрой мускулами и попытками давить своим присутствием", так и "непосредственной подготовкой к массированному ракетному удару". 

Более 4000 военных преступлений по итогам российской оккупации Харьковской области

следователи Национальной полиции Украины зарегистрировали 4006 военных преступлений ВС РФ на деоккупированной территории Харьковской области. Из них - 3 583 уголовных производства начато по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны), еще 364 дела зарегистрированы по ст.111-1 (коллаборационная деятельность).

Взрывотехники Нацполиции обследовали уже более 2 тыс. га территории Харьковской области, изъяли 26 908 взрывоопасных предметов, уничтожили - 4 588. Кроме того, за прошедшие сутки правоохранители вместе с военными на блокпостах проверили более 3,5 тыс. автомобилей, сообщили в ведомстве.

СМИ Израиля: Россия поставит Ирану эскадрилью истребителей Су-35

Россия в ближайшее время поставит Ирану эскадрилью истребителей, сообщил со ссылкой на источники в западной разведке, отслеживающие военные сделки между Москвой и Тегераном, израильский телеканал i24news.

Речь, скорее всего, идет о 24 истребителя Су-35, которые изначально предназначались для Египта в рамках сорванной сделки. По данным разведки, иранские пилоты уже тренируются на этих самолетах. Кроме того, Тегеран получит от Москвы системы ПВО. Иран, в свою очередь, отправит России еще одну партию из 300 дронов-камикадзе Shahed-136 в дополнение к уже поставленным 1700 беспилотникам.

"Шахеды" на службе у Путина

В России намерены повысить налоги для уехавших россиян

Госдума РФ разрабатывает законопроект о повышении налогов для уехавших из страны россиян, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. "Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство", - написал он.

По словам Володина, "до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны". При этом есть и такие, "кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно", и это неправильно, подчеркнул председатель Госдумы.

Папа римский в рождественском послании призвал помочь Украине

Папа римский Франциск в своем традиционном рождественском послании Urbi et Orbi ('Городу и миру") напомнил о жителях Украины, страдающих от вооруженного вторжения России в их страну. "Да обратится наш взгляд на лица наших украинских братьев и сестер, которые встречают нынешнее Рождество в темноте, холоде и далеко от дома из-за разрушений, вызванных десятью месяцами войны", - сказал он.

Римский первосвященник призвал помощь страдающим в Украине "конкретными жестами солидарности". "Да просветит Бог разум тех, что имеет власть заставить замолчать оружие и незамедлительно положить конец этой бессмысленной войне", - сказал он.

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