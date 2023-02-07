Резников на грани отставки: главу Минобороны Украины уволят?

На фоне скандала в министерстве обороны Украины, связанного с закупкой продуктов питания для армии якобы по завышенным ценам, из-за которого уволили замминистра и главу одного из департаментов, похоже, зашаталось кресло и под руководителем ведомства Алексеем Резниковым.

В воскресенье, 5 февраля, украинские СМИ написали о его вероятном увольнении уже на ближайшей неделе и получении нового поста в правительстве. При этом в публикациях сообщалось, что преемником Резникова может стать нынешний шеф Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. В тот же день сам министр заявил, что его возможная отставка "зависит от решения президента", но он готов к любому развитию событий.

Министр обороны пока сохранил свой пост

В воскресенье вечером глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил перевод Резникова на другой пост.

Давид Арахамия Фото: MICHAEL BUHOLZER/Keystone/picture alliance

"Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну (в этом немецком городе проходят заседания международной контактной группы по оказанию помощи Украине. - Ред.) и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.

Однако сам Резников эту информацию позже опроверг. "Если бы вдруг мне такое предложение поступило от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая бы позволяла мне качественно исполнять обязанности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", - сообщил он в комментарии телеканалу ICTV.

Отставка откладывается

А на следующий день в "Слуге народа" поспешили откреститься от анонсированных перестановок в правительстве. Арахамия уточнил, что кадровых изменений в сфере обороны на этой недели не будет. Позже это подтвердила и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook. В комментариях под своим постом она сослалась на "риски перед Рамштайном" и угрозу нового наступления России.

Кирилл Буданов Фото: Ukrinform/dpa/picture alliance

При этом депутаты не сообщили, когда именно может случиться отставка Алексея Резникова. В середине февраля в Рамштайне должно пройти очередное заседание контактной группы, на котором Киев рассчитывает, в частности, на прогресс в вопросе предоставления ему боевых самолетов.

В то же время украинские СМИ пишут о том, что кадровые ротации могли поставить на паузу из-за того, что объявленная замена Резникова Кириллом Будановым противоречит закону о нацбезопасности, согласно которому Минобороны Украины может возглавлять только гражданское лицо. Это требование НАТО, к которому ранее Киев адаптировал свое законодательство. Кирилл Буданов - военный, имеет звание генерал-майора.

Общественный резонанс

Возможные кадровые перестановки вызвали широкой общественный резонанс в стране. Оппозиция подвергла критике действия властей на сей счет.

Ирина Геращенко Фото: picture-alliance/dpa/M.Markiv

"Прочли наконец-то все закон о назначении на должность министра обороны гражданского лица… Когда будем писать книгу о нашей победе, прошу вот эту часть не вставлять, чтобы не было стыдно перед следующим поколением", - написал депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала коммуникацию властей с обществом катастрофической. "Анонсы руководителей президентской партии об отставке министра обороны как о свершившемся факте, затем опровержение своих же заявлений выглядят непрофессионально и дестабилизируют, в том числе армию", - отметила она в своем канале в Telegram и призвала власти "не превращать сферу безопасности и обороны в балаган".

Провальная коммуникация и хорошие личные связи

В соцсетях информацию о скорой замене главы Минобороны обсуждали бурно. Кто-то требовал как можно скорее уволить Алексея Резникова из-за того, что он несет политическую ответственность за происходящее в его ведомстве. Кто-то рассуждал о том, уместно ли такое увольнение в условиях войны.

Инвестбанкир, замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса считает, что сейчас какие-либо кадровые перестановки ослабят позиции Украины на международной арене и не решат проблему системной коррупции в министерстве.

"Резников выстроил отношения с ведущими людьми, принимающими решения. И это важно. Потому что задача министра сейчас - это исключительно заниматься обеспечением армии. Сидеть не в окопах, а в комнатах для переговоров договариваться, договариваться и договариваться. И любой новый человек должен, по крайней мере частично, выстраивать такие личные отношения с нуля. Они очень важны и влияют на скорость принятия решений", - написал Фурса. И добавил, что нынешний министр обороны выстроил неудачную коммуникацию по теме коррупции в своем ведомстве, что недопустимо во время войны.

Министр не должен заниматься закупками

С этим частично согласен и директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. По его мнению, президент, предлагающий кандидатуру министра обороны парламенту, должен найти баланс между запросом общества на политическую ответственность чиновников и устойчивостью оборонного ведомства в условиях войны.

"Резников неплохо показал себя на дипломатическом фронте. Когда говорят, что незаменимых нет, это правда, но министр - это личные контакты. Если он будет уволен и уйдет вся его команда, то будет переходный период в формировании нового руководства и временный провал в коммуникации с партнерами, а сейчас для Украины каждый час на фронте очень важен", - пояснил Мельник в интервью DW. При этом эксперты убеждены, что оставлять министра обороны в подвешенном состоянии также небезопасно, поскольку при постоянном ожидании отставки эффективность работы ведомства сведется к нулю.

Страны НАТО пообещали поставить Украине немецкие танки Leopard 2 Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук уверен, что проблема с Минобороны связана, в частности, и с незавершенной реформой управления в стране. По мнению Тимощука, глава министерства не должен заботиться о закупках.

"Он должен заниматься политикой, перспективой. А аппарат ведомства во главе с профессиональными служащими - всей рутинной административной деятельностью. Или еще лучше это выделить в отдельное агентство. У нас же все гиперцентрализовано. Заместители министров помогают министру не в формировании политики, а в администрировании. Так что и отвечать министру приходится за все", - написал Тимощук у себя в Facebook.

Смотри также: