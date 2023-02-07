Резников на грани отставки: главу Минобороны Украины уволят?
Лилия Ржеутская
2 ч. назад
Сообщения о скорой отставке министра обороны Алексея Резникова в разгар войны взбудоражили украинское общество, не успевшее забыть о коррупционном скандале в оборонном ведомстве.
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На фоне скандала в министерстве обороны Украины, связанного с закупкой продуктов питания для армии якобы по завышенным ценам, из-за которого уволили замминистра и главу одного из департаментов, похоже, зашаталось кресло и под руководителем ведомства Алексеем Резниковым.
В воскресенье, 5 февраля, украинские СМИ написали о его вероятном увольнении уже на ближайшей неделе и получении нового поста в правительстве. При этом в публикациях сообщалось, что преемником Резникова может стать нынешний шеф Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов. В тот же день сам министр заявил, что его возможная отставка "зависит от решения президента", но он готов к любому развитию событий.
Министр обороны пока сохранил свой пост
В воскресенье вечером глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил перевод Резникова на другой пост.
"Алексей Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по Рамштайну (в этом немецком городе проходят заседания международной контактной группы по оказанию помощи Украине. - Ред.) и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше", - написал Арахамия в своем Telegram-канале.
Однако сам Резников эту информацию позже опроверг. "Если бы вдруг мне такое предложение поступило от президента Украины или премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая бы позволяла мне качественно исполнять обязанности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это ошибка", - сообщил он в комментарии телеканалу ICTV.
Отставка откладывается
А на следующий день в "Слуге народа" поспешили откреститься от анонсированных перестановок в правительстве. Арахамия уточнил, что кадровых изменений в сфере обороны на этой недели не будет. Позже это подтвердила и член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на своей странице в Facebook. В комментариях под своим постом она сослалась на "риски перед Рамштайном" и угрозу нового наступления России.
При этом депутаты не сообщили, когда именно может случиться отставка Алексея Резникова. В середине февраля в Рамштайне должно пройти очередное заседание контактной группы, на котором Киев рассчитывает, в частности, на прогресс в вопросе предоставления ему боевых самолетов.
В то же время украинские СМИ пишут о том, что кадровые ротации могли поставить на паузу из-за того, что объявленная замена Резникова Кириллом Будановым противоречит закону о нацбезопасности, согласно которому Минобороны Украины может возглавлять только гражданское лицо. Это требование НАТО, к которому ранее Киев адаптировал свое законодательство. Кирилл Буданов - военный, имеет звание генерал-майора.
Общественный резонанс
Возможные кадровые перестановки вызвали широкой общественный резонанс в стране. Оппозиция подвергла критике действия властей на сей счет.
"Прочли наконец-то все закон о назначении на должность министра обороны гражданского лица… Когда будем писать книгу о нашей победе, прошу вот эту часть не вставлять, чтобы не было стыдно перед следующим поколением", - написал депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко назвала коммуникацию властей с обществом катастрофической. "Анонсы руководителей президентской партии об отставке министра обороны как о свершившемся факте, затем опровержение своих же заявлений выглядят непрофессионально и дестабилизируют, в том числе армию", - отметила она в своем канале в Telegram и призвала власти "не превращать сферу безопасности и обороны в балаган".
Провальная коммуникация и хорошие личные связи
В соцсетях информацию о скорой замене главы Минобороны обсуждали бурно. Кто-то требовал как можно скорее уволить Алексея Резникова из-за того, что он несет политическую ответственность за происходящее в его ведомстве. Кто-то рассуждал о том, уместно ли такое увольнение в условиях войны.
Инвестбанкир, замдиректора по торговле ценными бумагами Dragon Capital Сергей Фурса считает, что сейчас какие-либо кадровые перестановки ослабят позиции Украины на международной арене и не решат проблему системной коррупции в министерстве.
"Резников выстроил отношения с ведущими людьми, принимающими решения. И это важно. Потому что задача министра сейчас - это исключительно заниматься обеспечением армии. Сидеть не в окопах, а в комнатах для переговоров договариваться, договариваться и договариваться. И любой новый человек должен, по крайней мере частично, выстраивать такие личные отношения с нуля. Они очень важны и влияют на скорость принятия решений", - написал Фурса. И добавил, что нынешний министр обороны выстроил неудачную коммуникацию по теме коррупции в своем ведомстве, что недопустимо во время войны.
Министр не должен заниматься закупками
С этим частично согласен и директор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник. По его мнению, президент, предлагающий кандидатуру министра обороны парламенту, должен найти баланс между запросом общества на политическую ответственность чиновников и устойчивостью оборонного ведомства в условиях войны.
"Резников неплохо показал себя на дипломатическом фронте. Когда говорят, что незаменимых нет, это правда, но министр - это личные контакты. Если он будет уволен и уйдет вся его команда, то будет переходный период в формировании нового руководства и временный провал в коммуникации с партнерами, а сейчас для Украины каждый час на фронте очень важен", - пояснил Мельник в интервью DW. При этом эксперты убеждены, что оставлять министра обороны в подвешенном состоянии также небезопасно, поскольку при постоянном ожидании отставки эффективность работы ведомства сведется к нулю.
Зампредседателя правления Центра политико-правовых реформ Виктор Тимощук уверен, что проблема с Минобороны связана, в частности, и с незавершенной реформой управления в стране. По мнению Тимощука, глава министерства не должен заботиться о закупках.
"Он должен заниматься политикой, перспективой. А аппарат ведомства во главе с профессиональными служащими - всей рутинной административной деятельностью. Или еще лучше это выделить в отдельное агентство. У нас же все гиперцентрализовано. Заместители министров помогают министру не в формировании политики, а в администрировании. Так что и отвечать министру приходится за все", - написал Тимощук у себя в Facebook.
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