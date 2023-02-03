Обыски и увольнения в Украине: борьба с коррупцией или шоу?

В начале февраля в Украине прошли масштабные обыски у чиновников, вынесение им подозрений и их увольнения. Можно ли говорить о начале реальной борьбы с коррупцией в стране - у DW.

Начало февраля ознаменовалось в Украине вызвавшими широкий резонанс обысками, увольнениями, задержаниями крупных чиновников и признаниями их подозреваемыми в нарушении законов. О том, к кому пришли правоохранители, кого и в чем подозревают и являются ли все эти действия началом реальной борьбы с коррупцией в Украине - DW.

Обыски у олигарха и экс-министров

В четверг, 2 февраля, Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что провела обыск в доме украинского олигарха Игоря Коломойского - в рамках расследования предполагаемых махинаций в компаниях "Укрнафта" и "Укртатнафта", бывших менеджеров которых подозревают в растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен (993 млн евро) и уклонении от уплаты таможенных пошлин.

Игорь Коломойский Фото: Photoshot/picture alliance

Государственное бюро расследований (ГБР) проинформировало о признания подозреваемым бывшего министра энергетики и угольной промышленности - речь идет о халатности при подписании соглашений с компаний, связанной с олигархом Дмитрием Фирташем, которые, как отмечается, нанесли государству ущерб на сумму 1,5 миллиарда гривен. Украинские СМИ утверждают, что экс-министр - это Игорь Насалик.

СБУ и ГБР провели обыск у экс-главы МВД Арсена Авакова. Как пояснил сам Аваков, следственные действия касались "отработки одной из рабочих версий причин трагедии в Броварах", в частности, следствие интересовали контракты по закупке МВД вертолетов Super Puma (Airbus Helicopters H225).

Обыски в компаниях депутата и у руководства налоговой службы Киева

Правоохранители приходили с обысками также и в киевские стройкомпании, подконтрольные одному из депутатов Верховной рады от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что речь идет о депутате Вадиме Столаре.

Давид Арахамия Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

По версии следствия, стройфирмы были вовлечены в незаконные схемы легализации средств в интересах бывших депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые сейчас находятся за пределами страны и лишены украинского гражданства. Схемы также работали в пользу граждан России и Беларуси, в отношении которых приняты санкции СНБО Украины, стран ЕС и США, указывают правоохранители.

Одновременно ГБР провело обыски и у руководства столичной налоговой службы. По их итогам правоохранители рассказали, что уличили и. о. руководителя киевской налоговой службы в совершении махинаций на миллионные суммы. СМИ пишут, что эту должность занимает Оксана Датий.

Вынесения подозрений и массовые увольнения

Кроме того, прошли обыски у бывших чиновников Минобороны. В Офисе генпрокурора объявили, что руководителю подразделения министерства обороны сообщено о вынесении ему подозрении в завладении средствами в особо крупных размерах и служебном подлоге.

Подозреваемым также признан бывший замминистра обороны - по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. По данным следствия, подозреваемый лоббировал заключение договоров о поставках по завышенным ценам продуктов для военных, закупок низкого качества бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд ВСУ. По решению суда подозреваемых, фамилии которые не называются, задержали.

Пока проводились обыски и выносились подозрения, правительство уволило практически все руководство Государственной таможенной службы (ГТС), в частности, и. о. главы ГТС и его заместителей. Помимо их также были уволены зампредседателя Государственного лесного агентства и зампредседателя Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Президент доволен

В своем традиционном обращении президент Украины Владимир Зеленский признался, что доволен работой правоохранителей: "К сожалению, в некоторых сферах только так можно гарантировать законность - меняя руководителей вместе с внедрением институциональных изменений. Меняя настолько, насколько необходимо, чтобы люди в конце концов не пачкались на должностях".

Владимир Зеленский Фото: Ukrainian Presidential Press Office/AP Photo/picture alliance

А глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия написал в своем Telegram-канале: "Страна во время войны будет меняться. Если кто-то не готов к переменам, то государство само придет и поможет им измениться".

Но являются ли все эти обыски, увольнения и объявления подозрений действительно началом реальной борьбы с коррупцией в Украине? Руководитель Центра политических исследований "Пента" Владимир Фесенко считает, что Офис президента, демонстрируя борьбу с коррупцией, убивает таким образом двух зайцев.

Обыск - это еще не приговор

"Это было масштабное демонстративное шоу борьбы с коррупцией. Оно не случайно, ведь в пятницу, 3 февраля, в Киеве проходит саммит Украина - ЕС, а видимые антикоррупционные результаты - это один из критериев оценки (продвижения - Ред.) европейской интеграции Украины", - напомнил Фесенко в разговоре с DW. Кроме того, по его мнению, большую роль сыграла критика со стороны общества: "Президент удовлетворяет общественный запрос на "посадки" топ-чиновников".

Владимир Фесенко Фото: DW/Elena Daneiko

При этом Фесенко обратил внимание на показательных характер проведенных действий, напомнив что обыск - это еще не приговор, а лишь процессуальное действие, в ходе которого собирают доказательства. Как указал политолог, обыски в Украине - особенно у известных персон - это всегда медийное событие.

"Пока нет процессуальных последствий этих обысков. Но фото обысков у Коломойского вызывают бурные эмоции. На это и расчет", - полагает Фесенко. По его мнению, это сигнал европейским партнерам, что Украина одновременно борется и с олигархами, и с коррупцией.

А кто проводил обыски?

Глава "Пенты" также обратил внимание на то, кто проводил обыск - СБУ, ГБР, Бюро экономической безопасности под наблюдением Офиса генпрокурора. "Это те структуры, которые активно сотрудничают с Офисом президента. Хотя там, где расследуют случаи коррупции, должны работать Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые более независимы", - добавил Фесенко.

Александр Леменов Фото: Facebook/Oleksandr Lemenov

Председатель правления антикоррупционной организации StateWatch Александр Леменов также склоняется к мнению, что массовые обыски скорее свидетельствуют о попытках показать, что в Украине есть борьба с коррупцией, а не реальные уголовные дела, которые будут доведены до обвинительных приговоров. "СБУ пришли к Авакову в рамках расследования закупки вертолетов… Но ведь это было правительственное коллегиальное решение. Не уверен, что они что-то там нашли", - говорит Леменов.

Но если в результате обысков даже и были найдены необходимые доказательства, а сами обыски проводили органы досудебного расследования, к компетенции которых не относятся такие дела, то Верховный суд не примет такие доказательства к рассмотрению, предупреждает Леменов.

Имитация борьбы с коррупцией была бы опасным шагом

Не все так плохо, заочно возражает главный эксперт по антикоррупционной политике Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк. По его оценке, если идут обыски и выносятся подозрения - это хороший знак.

"Для того чтобы провести эффективные обыски, следователи должны длительное время собирать доказательства противоправной деятельности и все документировать. Это невозможно сделать на заказ на какой-то отдельный день, например под саммит", - уточняет Хавронюк.

Сейчас, по выражению Хавронюка, на кону стоит выживание Украины в войне с Россией, поэтому подрывать доверие международных партнеров из-за имитации борьбы с коррупцией было бы неразумным и опасным шагом для политического руководства страны. Хавронюк надеется, что Зеленский не будет так рисковать.

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