Верховная рада лишила мандатов Медведчука и его сторонников

Виктор Медведчук, которого называют кумом Путина, ранее возглавлял партию "Оппозиционная платформа - за жизнь". Вместе с ним депутатских мандатов лишены четверо его сторонников.

Верховная рада Украины лишила депутатских полномочий пророссийского политика Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина, а также еще четырех депутатов - Тараса Козака, Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Андрея Аксенова, сообщил в пятницу, 13 января парламентарий Ярослав Железняк. По его словам, Аксенов вышел из состава Рады добровольно, мандаты остальных аннулированы из-за лишения их украинского гражданства, поскольку в Украине их подозревают в государственной измене.

Виктор Медведчук ранее возглавлял партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ), деятельность которой в Украине была запрещена в июне прошлого года. Сам Медведчук был арестован Службой безопасности Украины (СБУ) по обвинению в госизмене. По версии следствия, политик связан с контрабандой угля из самопровозглашенных республик Донбасса "ДНР" и "ЛНР".

Генпрокуратура Украины утверждает, что контакты Виктора Медведчука с Москвой подорвали экономическую безопасность страны в 2014-2015 годах. В сентябре прошлого года Медведчука выдали России, обменяв его на военнопленных из украинского полка "Азов", захваченных в ходе боев в Мариуполе. Москва официально не подтверждала, но и не опровергала эту информацию.

Соратники Медведчука

Тарас Козак, бывший член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, являлся владельцем нескольких украинских телеканалов, в частности News One, ZIK и "112 Украина". В 2021 году их вещание было остановлено, а против политика возбудили уголовное дело о госизмене: СБУ заявила, что компании Козака финансируют российские провластные структуры.

Такие же дела были возбуждены в отношении Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Согласно материалам следствия, Кузьмин в преддверии российского вторжения размещал в СМИ "пропагандистские материалы против Украины". В то же время Деркача обвинили в работе на ФСБ России. По версии СБУ, он входил в агентурную сеть. В декабре политик также подпал под санкции США за предполагаемое вмешательство в президентские выборы. Американские спецслужбы тоже считают Деркача агентом ФСБ.

После начала войны Козак, Кузьмин и Деркач покинули территорию Украины, сейчас их местонахождение неизвестно. 11 января указом президента Украины Владимира Зеленского Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Андрей Деркач были лишены украинского гражданства. В Раде все они, кроме Андрея Деркача, представляли ОПЗЖ, Деркач был избран от пророссийской Партии регионов.

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