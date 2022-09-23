Медведчук нужен Путину как символ верности "русскому миру"

В ходе обмена пленными Москва, среди прочих, получила пророссийского политика Медведчука, а Киев - "азовцев", защитников Мариуполя. Матвей Ганапольский о том, почему Путин пошел на это.

Владимир Путин и Виктор Медведчук, 10 марта 2020 года Фото: Reuters/Sputnik/Kremlin/A. Nikolsky

Вечером 21 сентября украинские медиа стали демонстрировать кадры, которые еще утром того же дня могли бы показаться невероятными - на каком-то непонятном шоссе останавливаются автобусы, из которых выходят украинские пленные. Конечно, обмен пленными уже бывал и до этого, хоть и не часто. Но тут изумленные зрители узнали "азовцев" - защитников Мариуполя, которых уже и не ожидали увидеть.

Когда я пишу "узнали", то это не просто слово. После прекращения их многодневного сопротивления в катакомбах завода "Азовсталь" силам российской армии "азовцы" в Украине превратились в легенду. В городах расклеивали постеры с их фотографиями, интервью с их родными звучали в каждом выпуске новостей, в ток-шоу обсуждали их судьбу.

Кого отдали взамен "азовцам"?

Последнее было особенно тяжело - при обсуждении становилось понятно, что судьба их незавидна, было ясно, что Россия "оттопчется" на таких пленных. И подтверждение таких планов последовало немедленно - по российскому ТВ сразу заговорили о показательном суде, а руководство самопровозглашенных "ЛДНР" - о неминуемой смертной казни.

Вскоре тема отошла на второй план, Россия об этих пленных как-будто забыла. И вот "азовцы" выходят из автобуса! Правда, не все - чуть позже стало известно, что некоторых из них переместили в Турцию, при посредничестве которой, вместе с саудовцами, и был произведен обмен. Немного позже стало известно, что Украина вернула 215 человек - этот обмен можно считать наиболее крупным за всю историю российско-украинской войны. Но кого же отдали взамен? А вернули 55 российских военнослужащих и... Виктора Медведчука.

И вот тут-то началось. Конечно, прежде всего в российских "патриотических" пабликах. "Как такое возможно?! Отдать 215 "бандеровцев и фашистов, которых Украина считает героями" взамен какого-то Медведчука. Да кто он, этот Медведчук?!" - закричали ревнители полной и окончательной победы России.

Кто он, этот Медведчук?

А действительно, кто он, этот Медведчук? Почему Путин согласился на такой обмен? Конечно, он кум Путина, но перевешивает ли кумовство сладкие мечты о показательном суде, жестоком смертном приговоре, а потом о громком помиловании их "самым человечным человеком" Владимиром Путиным, который обратится к "ЛДНР" с подобной просьбой, чем продемонстрирует миру полное соответствие России лучшим мировым стандартам человечности и гуманизма.

Можно представить себе, какой бы это имело пропагандистский эффект! Но нет, Россия просто тихо отдает "азовцев" и получает Медведчука, плюс всего-то 55 российских военнослужащих. Более того, проводит обмен в день объявления "частичной мобилизации".

Да, Путину Медведчук был очень нужен. Нужен настолько, что пришлось отказаться от пропагандистских "плюшек", которым бы аплодировали "патриоты". Чем нужен? Ответ на поверхности. Медведчук был до ареста главной пророссийской силой Кремля в Украине. Будучи депутатом Верховной рады и имея там свою фракцию, а также контролируемые телеканалы, он честно и последовательно проводил пророссийскую политику "одного народа".

Доходило до смешного - на его каналах у него брали часовые интервью, в которых он рассказывал ровно о том, из-за чего Россия начала войну - об украинском "фашизме", о "бандеровцах, поднимающих голову". Смешно, но эти "лекции" шли по всем его каналам и повторялись несколько раз в день. Конечно, война положила этому конец.

Медведчук, безусловно, верил в обмен

Однако только верностью "русскому миру" необходимость вернуть Медведчука не исчерпывается. Служба безопасности Украины заявляет, конечно, что они полностью "выпотрошили" Медведчука, что он назвал, как принято говорить, фамилии, явки и адреса, но в подобное вериться с трудом - слишком опытен был арестант, чтобы слить всех и вся.

Кроме того, Медведчук, безусловно, верил в обмен. Более того, чуть ли не полгода назад Зеленский предлагал подобное, но Россия высокомерно ответила, что Медведчук - украинский гражданин, да и не представляет он для России никакой ценности. Видимо, все же представляет, как оказалось. Видимо, ему было что сказать, да Путину этого очень не хотелось.

Ну, и не забудем, что Медведчук кум, все же. Родная душа, так сказать. Конечно, в России патриоты обменом недовольны. Надо было показательно казнить, кричат они. В Украине же эмоции позитивные - хорошие смелые люди возвращаются в семьи. А потом, видимо, пойдут снова воевать. "Азовцы" - они такие.

А Медведчук? Вот сейчас он реально для Украины не представляет никакой ценности. Сейчас все его показания не стоят одного выстрела HIMARS.

Автор: Матвей Ганапольский - многолетний журналист "Эхо Москвы", телеведущий на украинском телеканале "Прямой"

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