Имел ли Зеленский право лишать гражданства Медведчука?

Президент Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства четырех депутатов Рады, обвиняемых в госизмене. Имел ли он для этого правовые основания, выясняла DW.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства четырех депутатов Верховной рады: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Первые три были избраны в 2019 году от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Деркач был беспартийным самовыдвиженцем.

Во время своего видеообращения во вторник, 10 января, Зеленский отметил, что принял решение на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службы. "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими", - заявил Зеленский.

На какие именно материалы ссылается Зеленский, неизвестно. Нет в публичном доступе и текста указа президента или обоснования его решения. Тем временем председатель Верховной рады Руслан Стефанчук пообещал, что "вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов" будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента.

Депутатов обвиняют в госизмене

Всех четырех украинских политиков, которых лишили гражданства, обвиняют в государственной измене. В отношении Медведчука, Козака и Деркача в 2021 году власти Украины ввели санкции. Местонахождения четверки на данный момент точно неизвестно. 21 сентября 2022 года в ходе одного из обменов военнопленными Медведчука вместе с 55 российскими военнослужащими обменяли на 215 украинских военных.

Виктор Медведчук (фото из архива) Фото: SNA/IMAGO

Однако является ли это все достаточным основанием для того, чтобы президент Украины лишил этих лиц гражданства? Советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк в интервью "Суспільному" предположил, что президент мог лишить Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина гражданства на основании наличия у них гражданства другого государства. Добровольное приобретение иностранного гражданства - одно из законных оснований для прекращения гражданства Украины, указывает эксперт.

Однако давать окончательную оценку действиям президента, по его мнению, сейчас нельзя: "Мы не знаем ни оснований, ни доказательной базы, имеющейся в отношении этих нардепов. Мы видим лишь факт прекращения гражданства и исходим только из этого". Согласно установленной практике, указы президента, касающиеся вопросов гражданства, не публикуются, поскольку содержат конфиденциальные личные данные.

Логическое решение в условиях войны?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предполагает, что основанием для решения о лишении гражданства четырех депутатов могло стать наличие "по крайней мере у некоторых из них" российского гражданства, а также сотрудничество с российскими спецслужбами.

Владимир Фесенко Фото: DW/Elena Daneiko

"В условиях войны такое решение обоснованно и логично", - убежден Фесенко. Он напомнил, что вся четверка находится под санкциями СНБО и скрывается от украинского правосудия. В то же время Фесенко считает, что в перспективе "нужно юридически четко прописать основания для лишения гражданства, чтобы этим механизмом нельзя было злоупотреблять".

Однако у правозащитников другое мнение. "Указ президента о лишении гражданства Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина на основании материалов СБУ о деятельности этих лиц в пользу страны-агрессора противоречит Конституции Украины и недопустим в правовом государстве, в котором действует принцип верховенства права", - настаивает председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, участник диссидентского движения 1970-1980-х годов Евгений Захаров, подкрепляющий свои слова ссылкой на украинское законодательство.

"Конституция запрещает лишать человека гражданства"

В Конституции Украины сказано, что в стране существует единое гражданство, а основания для его обретения и прекращения определяются законом. В то же время закон "О гражданстве Украины" не предусматривает никакой юридической ответственности за наличие гражданства другого государства.

Конституция Украины прямо запрещает какие-либо действия по лишению лица гражданства Фото: DW/T.Bondarenko

Кроме того, Конституция Украины прямо запрещает какие-либо действия по лишению лица гражданства. "Эта норма носит безоговорочный характер. Запрет лишения гражданства Украины абсолютный и не может быть ограничен даже в условиях военного или чрезвычайного положения", - пояснил Захаров в комментарии DW.

Лишение четырех политиков украинского гражданства правозащитник называет случаем, когда "деятельность правоохранительной и судебной системы подменяются административными решениями". "Если эти лица действовали в пользу государства-агрессора, то им необходимо предъявить обоснованное подозрение о совершении преступления, найти доказательства, подтверждающие такую деятельность, составить обвинительное заключение и в состязательном судебном процессе доказать их вину", - добавил Захаров.

И указал на то, что лишение гражданства как мера уголовно-политических репрессий было юридически закреплено в 1924 году в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик". Глава Украинского Хельсинского союза также выразил сожаление, что "современное независимое демократическое государство Украина прибегает к советским средствам борьбы со своими врагами вместо правовых".

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