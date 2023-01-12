Имел ли Зеленский право лишать гражданства Медведчука?
Виктория Власенко
49 мин. назад
Президент Владимир Зеленский своим указом лишил украинского гражданства четырех депутатов Рады, обвиняемых в госизмене. Имел ли он для этого правовые основания, выясняла DW.
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом лишил гражданства четырех депутатов Верховной рады: Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. Первые три были избраны в 2019 году от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", Деркач был беспартийным самовыдвиженцем.
Во время своего видеообращения во вторник, 10 января, Зеленский отметил, что принял решение на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службы. "Если народные избранники выбирают службу не народу Украины, а пришедшим в Украину убийцам, то и наши действия будут соответствующими", - заявил Зеленский.
На какие именно материалы ссылается Зеленский, неизвестно. Нет в публичном доступе и текста указа президента или обоснования его решения. Тем временем председатель Верховной рады Руслан Стефанчук пообещал, что "вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов" будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании парламента.
Депутатов обвиняют в госизмене
Всех четырех украинских политиков, которых лишили гражданства, обвиняют в государственной измене. В отношении Медведчука, Козака и Деркача в 2021 году власти Украины ввели санкции. Местонахождения четверки на данный момент точно неизвестно. 21 сентября 2022 года в ходе одного из обменов военнопленными Медведчука вместе с 55 российскими военнослужащими обменяли на 215 украинских военных.
Однако является ли это все достаточным основанием для того, чтобы президент Украины лишил этих лиц гражданства? Советник по юридическим вопросам Гражданской сети ОПОРА Павел Романюк в интервью "Суспільному" предположил, что президент мог лишить Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина гражданства на основании наличия у них гражданства другого государства. Добровольное приобретение иностранного гражданства - одно из законных оснований для прекращения гражданства Украины, указывает эксперт.
Однако давать окончательную оценку действиям президента, по его мнению, сейчас нельзя: "Мы не знаем ни оснований, ни доказательной базы, имеющейся в отношении этих нардепов. Мы видим лишь факт прекращения гражданства и исходим только из этого". Согласно установленной практике, указы президента, касающиеся вопросов гражданства, не публикуются, поскольку содержат конфиденциальные личные данные.
Логическое решение в условиях войны?
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко предполагает, что основанием для решения о лишении гражданства четырех депутатов могло стать наличие "по крайней мере у некоторых из них" российского гражданства, а также сотрудничество с российскими спецслужбами.
"В условиях войны такое решение обоснованно и логично", - убежден Фесенко. Он напомнил, что вся четверка находится под санкциями СНБО и скрывается от украинского правосудия. В то же время Фесенко считает, что в перспективе "нужно юридически четко прописать основания для лишения гражданства, чтобы этим механизмом нельзя было злоупотреблять".
Однако у правозащитников другое мнение. "Указ президента о лишении гражданства Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина на основании материалов СБУ о деятельности этих лиц в пользу страны-агрессора противоречит Конституции Украины и недопустим в правовом государстве, в котором действует принцип верховенства права", - настаивает председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, участник диссидентского движения 1970-1980-х годов Евгений Захаров, подкрепляющий свои слова ссылкой на украинское законодательство.
"Конституция запрещает лишать человека гражданства"
В Конституции Украины сказано, что в стране существует единое гражданство, а основания для его обретения и прекращения определяются законом. В то же время закон "О гражданстве Украины" не предусматривает никакой юридической ответственности за наличие гражданства другого государства.
Кроме того, Конституция Украины прямо запрещает какие-либо действия по лишению лица гражданства. "Эта норма носит безоговорочный характер. Запрет лишения гражданства Украины абсолютный и не может быть ограничен даже в условиях военного или чрезвычайного положения", - пояснил Захаров в комментарии DW.
Лишение четырех политиков украинского гражданства правозащитник называет случаем, когда "деятельность правоохранительной и судебной системы подменяются административными решениями". "Если эти лица действовали в пользу государства-агрессора, то им необходимо предъявить обоснованное подозрение о совершении преступления, найти доказательства, подтверждающие такую деятельность, составить обвинительное заключение и в состязательном судебном процессе доказать их вину", - добавил Захаров.
И указал на то, что лишение гражданства как мера уголовно-политических репрессий было юридически закреплено в 1924 году в "Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик". Глава Украинского Хельсинского союза также выразил сожаление, что "современное независимое демократическое государство Украина прибегает к советским средствам борьбы со своими врагами вместо правовых".