Коррупция военного времени - разные подходы Москвы и Киева

Для Кремля в условиях войны главное - лояльность элит, и он готов закрыть глаза на воровство. Киев же беспокоит доверие населения, которое растет при борьбе с казнокрадством, считает Иван Преображенский.

Фото: Russian State Duma/REUTERS

Отмену обязательного ежегодного декларирования доходов и имущества для депутатов всех уровней в России стыдливо называют "законом об обезличенных декларациях о доходах". Его как раз приняла Госдума и, похоже, это не последнее следствие неизбежного выхода страны из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

Кто-то может сказать, что в период войны скрывать данные - нормально, однако в РФ, в отличие от Украины, речь не идет о временном запрете. В добавок в Киеве картина совсем иная - там прошла двухдневная серия отставок высокопоставленных чиновников, демонстрирующая явную готовность властей бороться с коррупцией.

Не признать, но уволить

Украинский правящий класс накрыла волна увольнений и отставок, которые последовали за вызвавшим широкий резонанс расследованием о закупках для армии воюющей страны продовольствия по завышенным ценам. Минобороны Украины эти обвинения назвало манипуляцией, но не стало, как наверняка бы сейчас случилось в России, требовать осудить журналистов за "дискредитацию вооруженных сил". Напротив, обратилось в Верховную раду, чтобы та проконтролировала процесс.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Вряд ли по случайному совпадению сразу после этого начались массовые увольнения высокопоставленных чиновников. Некоторые из них украинские политические комментаторы связывают с уходом с поста замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко. С одной стороны, он был противовесом своему непосредственному шефу Андрею Ермаку, с другой - к нему публично уже возникали претензии из-за использования не в меру дорогой недвижимости и автомобилей. Вместе с Тимошенко свои посты потеряли сразу пять глав областных госадминистраций.

С отставками в Минобороны еще проще. Кроме скандала вокруг закупок питания для солдат, нечем больше объяснить ни уход замминистра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, отвечавшего за тыловое обеспечение ВСУ, ни увольнение директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого. Что и подтвердила глава комитета Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина. Отправлены в отставку 24-25 января (как подарок ко дню рождения президента Владимира Зеленского, сделанный им самому себе) также несколько прокуроров и замминистра сразу в нескольких ключевых министерствах.

Украинское Минобороны теперь заявляет, что надеется, что подобные ответственные решения помогут властям страны сохранить доверие общества и международных партнеров. И международные партнеры неслучайно стоят через запятую с украинским обществом. Регулярные сомнения в способности Украины не только победить коррупцию, но и просто эффективно бороться с ней, регулярно звучат на Западе. И осложняют Киеву получение как военной, так и экономической помощи. Они же являются одним из препятствий на пути Украины в Евросоюз, о чем должны до конца этого года начаться переговоры. И власти страны явно это понимают.

Общество как "кормовая база"

В России у властей, несмотря на снижение доходов бюджета в условиях санкций и войны в Украине, желания избавиться от коррупции не наблюдается. Напротив, правящему классу уже недостаточно отмены международных обязательств по борьбе с коррупцией, он торопится принять новые законы, которые обеспечат анонимность, а значит, и безнаказанность чиновников и политиков.

Журналистам в РФ с начала войны окончательно заткнули рот, введя уголовную ответственность за дискредитацию и распространения недостоверных сведений (фейков) об армии. Теперь на полном серьезе обсуждают предложение хозяина ЧВК Вагнера Евгения Пригожина запретить писать и о деятельности частных военных компаний - под предлогом того, что их сотрудники являются участниками боевых действий.

Депутатов не только освобождают от необходимости публиковать декларации о доходах (а к ним, как говорят, присоединится скоро и администрация президента). Недвижимость чиновников и олигархарата, которую и так по факту все чаще обозначают в реестрах просто как собственность Российской Федерации, теперь решено приравнять к "критической инфраструктуре". За границу, в отличие от Украины, ездить чиновникам официально не запрещают, нельзя только постить оттуда фоточки в соцсетях.

Позиция российского правящего класса проста: обществу незачем знать, на что и где живут чиновники и "народные избранники". Предназначение народа - кормить элиту и погибать за нее где-нибудь под Бахмутом, пока околовластные кланы зарабатывают на войне.

Между будущим и прошлым

По сути, не будет преувеличением сказать, что Украина, пусть и не без проблем, продолжает пробиваться в будущее, поэтому государство там остается институтом, который борется с коррупцией.

В России же коррупция практически признана неотъемлемой частью системы, ее скелетом. Чтобы элиты продолжали поддерживать Путина в его агрессивной войне против Украины и большей части цивилизованного мира, он готов позволить им законодательно закрепить право на воровство. И это, очевидно, путь даже не назад в 1990-е, как говорят некоторые, а просто к полному распаду государства как системы.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также: